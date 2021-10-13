СБУ викрила чергову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів: "ділки" заробляли понад 500 тис. грн щомісяця

Служба безпеки України в Харківській області викрила і заблокувала чергову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19. Щомісяця ділки виготовляли до 600 підроблених довідок для виїзду за кордон, зокрема міжнародного зразка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужб СБУ.

Як встановили співробітники СБУ, організували махінацію двоє працівників туристичного агентства у змові з приватною медичною лабораторією. Під час продажу закордонних турів зловмисники пропонували своїм клієнтам придбати ПЛР-тести з негативним результатом на COVID-19.

Клієнти використовували фальсифіковані документи для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Після повної передоплати зловмисники пересилали дані до медичної лабораторії, де без фактичного забору зразків виписували фальсифіковані ПЛР-тести. Незаконна схема дозволяла вносити недостовірну інформацію у медичну систему ЕСОЗ, дані з якої потрапляли у застосунок "Вдома".

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За оперативною інформацією, щомісяця нелегальний бізнес приносив учасникам оборудки "прибуток" ‒ понад 500 тис. грн.

У ході проведених обшуків у медлабораторії, в офісі туристичного агентства та за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, електронні носії інформації, чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинної схеми.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури.