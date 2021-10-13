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Новини
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СБУ викрила чергову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів: "ділки" заробляли понад 500 тис. грн щомісяця

СБУ викрила чергову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів:

Служба безпеки України в Харківській області викрила і заблокувала чергову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19. Щомісяця ділки виготовляли до 600 підроблених довідок для виїзду за кордон, зокрема міжнародного зразка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужб СБУ.

Як встановили співробітники СБУ, організували махінацію двоє працівників туристичного агентства у змові з приватною медичною лабораторією. Під час продажу закордонних турів зловмисники пропонували своїм клієнтам придбати ПЛР-тести з негативним результатом на COVID-19.

Клієнти використовували фальсифіковані документи для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Після повної передоплати зловмисники пересилали дані до медичної лабораторії, де без фактичного забору зразків виписували фальсифіковані ПЛР-тести. Незаконна схема дозволяла вносити недостовірну інформацію у медичну систему ЕСОЗ, дані з якої потрапляли у застосунок "Вдома".

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За оперативною інформацією, щомісяця нелегальний бізнес приносив учасникам оборудки "прибуток" ‒ понад 500 тис. грн.

У ході проведених обшуків у медлабораторії, в офісі туристичного агентства та за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, електронні носії інформації, чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинної схеми.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури.

Автор: 

підробка (438) СБУ (12851) сертифікат (426) тестування (456) туризм (1563)


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Топ коментарі
+6
СБУ во все дыры затычка - кроме выполнения своих обязанностей.
клоуны.
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13.10.2021 10:18
+4
Более того, когда "прикажут" не пускать в супермаркеты без сертификата - таких дельцов появится еще больше
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13.10.2021 10:18
+4
Представляю, как в США ЦРУ занимается поддельными справками в бассейн.

Высокий уровень!!!
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13.10.2021 10:33
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СБУ во все дыры затычка - кроме выполнения своих обязанностей.
клоуны.
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13.10.2021 10:18 Відповісти
Более того, когда "прикажут" не пускать в супермаркеты без сертификата - таких дельцов появится еще больше
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13.10.2021 10:18 Відповісти
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров.
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13.10.2021 11:21 Відповісти
Хочете допомогти країнї ? побачили агітатора-пропагандона на Цензорі - відразу то спаму! не корміть коментарами потвор! Хай йдуть заробляти на форумах "вяликой страны" 404
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13.10.2021 10:21 Відповісти
Стесняюсь спросить: А "агитаторы-пропагандоны" - это все кто не в секте "святого Пэ"?
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13.10.2021 10:30 Відповісти
Объявление в СБУ
"Преступления с доходностью менее 500 000 грн/мес - не рассматриваются"
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13.10.2021 10:29 Відповісти
Представляю, как в США ЦРУ занимается поддельными справками в бассейн.

Высокий уровень!!!
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13.10.2021 10:33 Відповісти
где денежки там и СБУ держит лапу на пульсе... старший брат, однако
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13.10.2021 10:39 Відповісти
Лихо: 20 человек в день. Это от 2-х до 3-х человек в час. Там наверно в очереди стояли. Тут их и разоблачили.
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13.10.2021 10:43 Відповісти
Свято место пусто не бывает... Придут другие!
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13.10.2021 10:45 Відповісти
Тех кто пользуется фальшивка нужно наказывать штрафом пятизначным, а тех кто продает, изготавливает, и способствует сажать с конфискацией. С этим нужно усиливать борьбу.
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13.10.2021 11:11 Відповісти
Не только за изготовление, но и за использование поддельных документов есть вполне конкретная ответственность, прописанная в законодательстве. Нужно только не стесняться применять санкции.
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13.10.2021 11:24 Відповісти
когда мы уже прочтем
Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала очередную схему фальсификации результатов голосования Верховной Радой компашкой Ермака
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13.10.2021 11:13 Відповісти
Никогда
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13.10.2021 12:24 Відповісти
убирают конкурентов
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13.10.2021 11:28 Відповісти
А кто же покупал эти тесты, если все так хотят вакцинироваться что очереди стоят?)
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13.10.2021 12:24 Відповісти
Жесткая конкуренция в бизнесе подделок? Привлекли даже СБУ.
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13.10.2021 12:48 Відповісти
 
 