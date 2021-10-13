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Новини
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В одній зі столичних квартир загорілася пральна машина, загинув чоловік, - ДСНС

В одній зі столичних квартир загорілася пральна машина, загинув чоловік, - ДСНС

В одній з квартир Києва сталася пожежа, в результаті якого загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

О 22:26 12 жовтня надійшло повідомлення про пожежу на пр. Науки, 18 у Голосіївському районі столиці.

Було встановлено, що пожежа виникла в одній з квартир на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку. У ванній кімнаті в пральній машині виникло займання з розповсюдженням вогню в коридор квартири. Пожежники відразу ж розпочали гасіння пожежі.

Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено труп чоловічої статі 1941 року народження. Чоловік перебував у лежачому положенні в напрямку руху до виходу з квартири.

О 23:07 пожежу на площі 5 кв.м було локалізовано, а о 23:12 - ліквідовано.

Остаточну причину пожежі та обставини смерті чоловіка, встановлюватимуть правоохоронці.

Також дивіться: У центрі Києва спалахнула пожежа на даху 5-поверхового житлового будинку, мешканців евакуюють, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19530) пожежа (4341) ДСНС (5122)


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Топ коментарі
+2
да уж, вероятно погибнуть от пожара стиральной машинки не так страшно, как утонуть в ней...
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13.10.2021 10:26
+1
В ванній кімнаті завжди підвищена вологість і встановлювати енергоємні прилади не рекомендується.
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13.10.2021 10:27
+1
у своїй машинці Siemens сам міняв тен, який прогорів... що сказати - горіти нема чому там взагалі! металевий корпус, карбонова камера....
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13.10.2021 10:34
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13.10.2021 10:18 Відповісти
в детстве чуть не угорели в своём доме,почему то запомнилось что это не так страшно,тонуть намного страшнее
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13.10.2021 10:22 Відповісти
да уж, вероятно погибнуть от пожара стиральной машинки не так страшно, как утонуть в ней...
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13.10.2021 10:26 Відповісти
Война роботов началась. Маск был прав ))
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13.10.2021 10:21 Відповісти
Труп, значит 1941 года рождения, да? Интересно как.
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13.10.2021 10:25 Відповісти
теоретично - загорілася не сама машинка - бо в ній горіти нема чому - карбонова камера не горюча.. скоріш за все була кинута на гачок для рушників розетка-подовжувач, туди підключена машина.... трійник тільки так при нагрузці фонтан іскр видає... рушники висіли за дверима.. отже загорілися двері.. далі підлога з досок....ліноліум....
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13.10.2021 10:31 Відповісти
Машинка старая, корродировал и коротнул тэн, затем не сработал старый автомат в щитке, стала гореть домовая проводка. В новых моделях есть датчик начавшейся коррозии тэна и машинка даёт звуковой сигнал на замену тэна, затем если пользователь и это игнорирует, перегорает сопротивление блока питания и она просто не включается.
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13.10.2021 10:42 Відповісти
Тэны из нержавейки, или мне показалось?
У меня штук 5 лежит от разных машинок,
Но главное, что тэн включается при наличии воды в баке
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13.10.2021 12:40 Відповісти
Вы что, не знали что нержавейка корродирует и рассіпается в растворах под напругой?
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14.10.2021 00:32 Відповісти
В ванній кімнаті завжди підвищена вологість і встановлювати енергоємні прилади не рекомендується.
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13.10.2021 10:27 Відповісти
И кто производитель этого говнодевайса, уж не Китай ли?
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13.10.2021 10:30 Відповісти
у своїй машинці Siemens сам міняв тен, який прогорів... що сказати - горіти нема чому там взагалі! металевий корпус, карбонова камера....
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13.10.2021 10:34 Відповісти
Горит проводка в устройстве от короткого, в том числе домовая.
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13.10.2021 10:47 Відповісти
а что сейчас НЕ Китай?
Китай тоже разный бывает.
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13.10.2021 10:49 Відповісти
Стиральные машины американского бренда Wirpool производятся в Словакии.
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13.10.2021 11:03 Відповісти
Это же касается и бренда стиральных машин Индезит, который выкупили американцы. Завод по сборке находится также в Словакии.
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13.10.2021 11:09 Відповісти
Срочно марку машинки в студию!
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13.10.2021 10:48 Відповісти
Это какая то фантастика! В стиральной машине гореть нечему. Ну разве что, если она из пенопласта.
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13.10.2021 10:51 Відповісти
горит проводка, лак трансформатора блока питания, затем домовая проводка.
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13.10.2021 11:11 Відповісти
Діду було 80, машинка, скоріш за все, стара. Банально вийшов з ладу насос, води не набрало, і почало гріти насуху - а далі перегрів, КЗ і...

Та і невідомо, від чого людина померла - міг 220 отримати, коли вхопився вимикати машинку, що задимілася.

В любому випадку - це трагедія (
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13.10.2021 11:23 Відповісти
Може бути причиною стара розетка/вилка. Вона нагрівається, горить. Можливо була не розетка а подовжувач ще часів дідової молодості. Горить на ура. Від дротів чи подовжувача загорілась пластикова кришка пральної машини.
В ванній кімнаті мабуть повно старого хламу, дерев'яна шафа, полички. Навалена на кришку машини білизна.

Може бути все, що завгодно. Важливі прдробиці, а їх немає.
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14.10.2021 17:34 Відповісти
А автоматика как?
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13.10.2021 10:52 Відповісти
яка автоматика, діду 80 років - скільки машині, невідомо...
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13.10.2021 11:23 Відповісти
Может старая. Проводка могла загореться
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13.10.2021 10:53 Відповісти
Щось зламалось... Дуже шкода, що таке трапляється.
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26.12.2023 11:13 Відповісти
У мене також могло б таке статись, але я вчасно звернувся до майстра та https://master-plus.com.ua/ua/stiralnaya/ запчастини для пральних машин зміг знайти. Вислали з магазину Майстер Плюс дуже швидко. Працює пралка без нарікань.
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27.12.2023 18:42 Відповісти
 
 