В одній зі столичних квартир загорілася пральна машина, загинув чоловік, - ДСНС

В одній з квартир Києва сталася пожежа, в результаті якого загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

О 22:26 12 жовтня надійшло повідомлення про пожежу на пр. Науки, 18 у Голосіївському районі столиці.

Було встановлено, що пожежа виникла в одній з квартир на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку. У ванній кімнаті в пральній машині виникло займання з розповсюдженням вогню в коридор квартири. Пожежники відразу ж розпочали гасіння пожежі.

Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено труп чоловічої статі 1941 року народження. Чоловік перебував у лежачому положенні в напрямку руху до виходу з квартири.

О 23:07 пожежу на площі 5 кв.м було локалізовано, а о 23:12 - ліквідовано.

Остаточну причину пожежі та обставини смерті чоловіка, встановлюватимуть правоохоронці.

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