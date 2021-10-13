В одній зі столичних квартир загорілася пральна машина, загинув чоловік, - ДСНС
В одній з квартир Києва сталася пожежа, в результаті якого загинув чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
О 22:26 12 жовтня надійшло повідомлення про пожежу на пр. Науки, 18 у Голосіївському районі столиці.
Було встановлено, що пожежа виникла в одній з квартир на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку. У ванній кімнаті в пральній машині виникло займання з розповсюдженням вогню в коридор квартири. Пожежники відразу ж розпочали гасіння пожежі.
Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено труп чоловічої статі 1941 року народження. Чоловік перебував у лежачому положенні в напрямку руху до виходу з квартири.
О 23:07 пожежу на площі 5 кв.м було локалізовано, а о 23:12 - ліквідовано.
Остаточну причину пожежі та обставини смерті чоловіка, встановлюватимуть правоохоронці.
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У меня штук 5 лежит от разных машинок,
Но главное, что тэн включается при наличии воды в баке
Китай тоже разный бывает.
Та і невідомо, від чого людина померла - міг 220 отримати, коли вхопився вимикати машинку, що задимілася.
В любому випадку - це трагедія (
В ванній кімнаті мабуть повно старого хламу, дерев'яна шафа, полички. Навалена на кришку машини білизна.
Може бути все, що завгодно. Важливі прдробиці, а їх немає.