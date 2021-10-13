Уперше з кінця квітня в Києві понад 900 випадків COVID-19 за добу, померли 19 осіб, - Кличко

У Києві за минулу добу померли 19 осіб з діагнозом коронавірус.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

За добу виявили 978 нових випадків COVID-19 (загалом 241 862 хворих від початку пандемії).

Серед них 539 жінок віком від 18 до 87 років, 334 чоловіки віком від 18 до 87 років, 42 дівчинки від 10 місяців до 17 років і 63 хлопчики від 8 місяців до 17 років.

Крім того, за минулу добу 19 осіб померли від COVID-19 (загалом 5595 летальних випадків).

Водночас 106 осіб були госпіталізовані з діагнозом коронавірус, а 268 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

218 жителів столиці побороли коронавірус (загалом 223 099 видужалих).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (180), Дарницькому (173) та Дніпровському (150).

Зазначимо, що востаннє понад 900 нових випадків коронавірусу за добу в Києві реєстрували наприкінці квітня.

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