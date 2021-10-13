Вистачить жувати соплі. Українському народу байдуже, яким був регламент. Йому потрібен результат, - "слуга народу" Верещук. ВIДЕО

Український народ очікує результатів діяльності "Слуги народу".

Про це заявила нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі 24 каналу, коментуючи звинувачення в недотриманні Регламенту Верховної Ради під час ухвалення закону про олігархів і звільнення спікера Дмитра Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми прийшли командою президента, за його плечима, за його прізвищем, але ми маємо брати на себе відповідальність. Народ нам сказав: "Дивіться, 73% за вас проголосували. Ми не хочемо коаліціади, спікеріади. Ми не хочемо взагалі нічого чути. Ми вас вибрали. І навіть безпрецедентно - монобільшістю". У нас є можливість не озираючись направо, наліво, не шукати політичної доцільності, ухвалювати рішення. Це безпрецедентно. Це епохально. Ми зобов'язані виконати те, для чого нас сюди поставив український народ. А якщо ми будемо займатися прізвищами, хочу не хочу, можу не можу, буду не буду. Достатньо жувати соплі. Достатньо розповідати про регламент. Достатньо розповідати, що ми чогось не можемо. Знаєте, як поганому танцюристу щось завжди заважає. Регламент? Давайте поміняємо регламент. Якщо ми по 16 тисяч поправок слухаємо і 300 тільки до назви, то хто винен? Нас завтра запитає український народ. Більше того, він вже сьогодні запитує: "То що ви зробили?". Їм байдуже, яким був регламент. Їм потрібен результат", - заявила Верещук.

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Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спецкомісії буде вносити особу в реєстр олігархів". Однак з'ясувалося, що закон про олігархів будуть переголосовувати, оскільки під час його ухвалення врахували три правки (396, 398, 406), зокрема і правку Разумкова (398), які суперечать одна одній.

Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні, "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

У результаті, глава фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив: "Закон про олігархів потайки змінили, на підпис передали не той варіант".

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку. Після цього Разумков заявив: "Моя відставка відбулася з порушенням закону про регламент".