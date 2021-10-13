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Новини Коронавірус і карантин
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Ковідні відділення Києва заповнені на 47%. Вірус став більш агресивним, ситуація погіршується, - Кличко

Ковідні відділення Києва заповнені на 47%. Вірус став більш агресивним, ситуація погіршується, - Кличко

Ситуація з поширенням коронавірусу у столиці та в Україні стрімко погіршується.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, відділення столичних лікарень, які приймають хворих на коронавірус, заповнені майже на 47%. У місті щодоби госпіталізують 300 інфікованих пацієнтів.

Він також зазначив, що Олександрівську лікарню, яка є опорним медзакладом для прийому COVID-хворих, щодня відвідують понад 50 нових пацієнтів.

"Лікарі стверджують, що вірус став більш агресивним. Також набагато частіше почали хворіти діти", - нагадує Кличко.

"Сьогодні на стаціонарному лікуванні в Києві, з підтвердженим діагнозом COVID-19, перебувають 1837 пацієнтів. 1297 із них - у важкому стані. 30 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. Ще 155 пацієнтів - на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1512 хворих", - розповів Кличко.

"Інфекціоністи наголошують, що понад 95% пацієнтів, які потрапляють до лікарні з коронавірусом, - нещеплені. До того ж у невакцинованих хворих частіше трапляються ускладнення внаслідок хвороби", - додав мер Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уперше з кінця квітня в Києві понад 900 випадків COVID-19 за добу, померли 19 осіб, - Кличко

Автор: 

лікарня (1362) карантин (18172) Київ (19530) Кличко Віталій (3516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Ну так 73 % дебілів. Антивакси щільніше строй!
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13.10.2021 11:04
+7
не все дороги отремонтированы, а все деньги с ковидного фонда, украдены.
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13.10.2021 11:23
+6
Я не антиваксер, а очень даже ЗА, но конкретно за ковидную вакцину, мне непонятно, против ВИЧ уже 40лет вакцины нет, а тут раз и утром вакцина , вечером вирус, вот это странно.
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13.10.2021 11:55
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Украина на 1 месте по суточной смертности на 1 млн населения в мире.
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13.10.2021 11:01 Відповісти
Ну так 73 % дебілів. Антивакси щільніше строй!
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13.10.2021 11:04 Відповісти
Подумаешь нет лекарств и кислорода. Зато все дороги к моргам отремонтированы.

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13.10.2021 11:05 Відповісти
не все дороги отремонтированы, а все деньги с ковидного фонда, украдены.
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13.10.2021 11:23 Відповісти
еще чуть-чуть и мастера спорта, как король зебаранов сказал
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13.10.2021 11:24 Відповісти
алиписьки чемпионы при зеослику
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13.10.2021 11:26 Відповісти
Это кто тебе сказал? Те же кто з/п учителям по 4000$ платят?
Ну, тогда, нет сомнений....
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13.10.2021 12:16 Відповісти
Еще раз напомню, что зэбаранам и пид-рашкам вакцинироваться НЕ следует ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда!
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13.10.2021 11:18 Відповісти
Казлина, вакцинироваться тем дерьмом, которое ты с отбитоголовым поставил в Киев, все равно, что послушать музыку.
В самом зачуханом райцентре есть выбор минимум из трех вакцин
А вы, скоты, ненавидите Киев и киевлян!
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13.10.2021 11:24 Відповісти
Я смотрю - ты обижено. Интересно - ты под моим постом нарисовалось потому, что ты зэбаран, или пид-рашка?
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13.10.2021 11:26 Відповісти
Тебя, казлина, в горздрав кто на работу принял без профильного образования по ьлату?
Не Кличко?
Посмотри в приказ по зачислению!
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13.10.2021 11:29 Відповісти
Бесконечно можно смотреть на четыре вещи:
1) Как горит огонь.
2) Как течет вода.
3) Как работает человек.
4) Как в бессильной злобе корчится ольгинский тролль - кацап-антиваксер.
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13.10.2021 12:00 Відповісти
Валерик корчишься ты …. В припадке🙂
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13.10.2021 12:47 Відповісти
Хе-хе. коллега по ольгинскому цеху пришло "ану" на помощь Но природная рукожопость ольгинцев очередной раз продемонстрировала, что из них стрелочники, как из скульптур их якутского скульптора пули
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13.10.2021 12:51 Відповісти
неправда , в Киеве живут и нормальныные порохоботы и бандеровцы
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13.10.2021 11:30 Відповісти
Нормальные Бандеровцы,согласен, а порохоботы -это ненормальные.
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13.10.2021 11:52 Відповісти
не вступайте в переписку с провакаторами! Видите русошвайнскую падаль - в спам ее! Не кормите россиян подачками!
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13.10.2021 11:59 Відповісти
Говорящая голова дебила, не открывшего ни одного нового отделения, не обеспечившиго кварцевание транспорта, продажу масок и перчаток на остановках, полив улиц, констатирует результат своей работы
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13.10.2021 11:20 Відповісти
Вот только что моя соседка рассказала,что приятель её мужа вакцинировался два раза,и через некоторое время умер.Они были в шоке,ибо никогда не жаловался на здоровье.
Так что Кличко продался сатане.
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13.10.2021 11:22 Відповісти
Ідіотизм- хвороба не виліковна 😡
до чого тут Клічко , хворобливе ?
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13.10.2021 11:26 Відповісти
до чого тут Клічко , хворобливе ?
Логику включи,умник.Кличко пропагандирует вакцинацию,после которой уходят на тот свет.
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13.10.2021 14:13 Відповісти
Бросил курить и умер... Нет, постой, он сначала умер, а потом бросил курить. "Максим Перепелица"
Советских комедий пересмотрела?
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13.10.2021 11:35 Відповісти
А что тебе рассказала бабушка соседки приятеля мужа сестры жены знакомого?
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13.10.2021 11:55 Відповісти
нефиг было справку о вакцинации покупать - нужно было 10 справок о вакцинации купить!
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13.10.2021 12:00 Відповісти
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13.10.2021 20:56 Відповісти
Люди с "не корупционными генами (арахамия) летают на самолетах олигархов в Европу лечится. Им без разницы где будут лечится украинцы
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13.10.2021 11:26 Відповісти
Реклама вируса становится агрессивнее.
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13.10.2021 11:34 Відповісти
Черговий фейк антивакцинаторів і його спростування.

Вот на Тайване число умерших от прививки превысило число скончавшихся от короны .

https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/

дивимось посилання.
Medical News and Medical Resources

https://medicaltrend.org/declaration/

External link disclaimer

This website is not responsible for any information, products and services linked to and obtained through the pages of this website, nor does it bear any legal responsibility.

Тобто це сайт, створений спеціально для поширення медичних фейків:

Вакцина від COVID-19 місцевого виробництва на Тайвані зафіксувала чотири смерті всього за три дні після того, як острів почав її використовувати, що викликало серйозну стурбованість громадськості, оскільки багато хто ставив під сумнів безпеку вакцини у тому, чи не надто швидко місцева влада надала їй дозвіл на екстрене застосування.



Без 3 фази клінічних випробувань (***як і Спутнік 5) вакцина, вироблена компанією Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) на острові, була схвалена владою Тайваню для екстреного використання 18 липня за даними клінічних випробувань II фази.



A locally produced COVID-19 vaccine on the island of Taiwan has seen four deaths in just three days after the island began its use, triggering strong public inquiries as many questioned the safety of the vaccine and whether the local authority had been too quick to grant emergency approval.

Without phase III clinical trials, the vaccine, produced by Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) on the island, was approved by Taiwan authorities for emergency use on July 18 with data from phase II clinical trials.
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13.10.2021 20:55 Відповісти
Я не антиваксер, а очень даже ЗА, но конкретно за ковидную вакцину, мне непонятно, против ВИЧ уже 40лет вакцины нет, а тут раз и утром вакцина , вечером вирус, вот это странно.
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13.10.2021 11:55 Відповісти
Сомнения очень здравые.
Не проводились должным образом исследования вакцин. Вменяемые люди понимают что происхождение вируса искусственное. С какой целью и кто его создал не известно.
Вакцины это многомиллиардный бизнес, владельцам которого жизнь и здоровье отдельно взятого человека не представляет ценности. Как минимум их интересует только прибыль.
К тому же, на планете перенаселение. Уже много раз за прошедшие 100 лет проводились испытания на людях через прививки, приводящие к бесплодию у женщин и прочим проблемам со здоровье у людей.
С приходом эры интернета, стало проще контролировать стадо. В большинстве стран власть захватили кланы и отдавать ё не собираются. Люди не доверяют правительствам. Не ждут от них ничего хорошего. И тотальная забота о якобы здоровье граждан через вакцинацию (принудительную, путём нарушения прав человека и женевской конвенции) выглядит очень подозрительно.

А теперь представьте что на улице к вам подошёл не знакомый человек и потребовал от вас покорно подставить руку под укол непонятно чем из ампулы. Он начал бы угрожать и настаивать, вперемешку с просьбами помочь всему человечеству...
Укололись бы?)
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13.10.2021 12:20 Відповісти
Вакцинирование не есть зло.
Так оспу победили именно вакцинированием, как и некоторые другие болезни.

Но!!!
Ни одна вакцина против Ковид-19 не прошла полного курса испытаний. А потому получается, что людей заставляют принудительно участвовать в экспериментах над людьми. Надо было ЗЕ-владе не врать с вакцинами с самого начала, это раз. А во-вторых, государство должно было объявить, что страхует каждого вакцинированного, н у если не на размер месячной зарплаты Смольского ("Укрпошта"), то хотя бы на миллион гривен, в случае смерти вакцинированного, тогда доверия было бы гораздо больше.

И третье. Вакцинация НЕ ЗАЩИЩАЕТ от заболевания, а такой заболевший является ПЕРЕНОСЧИКОМ болезни!!! Тогда почему только вакцинированным можно в поезда, в междугородные автобусы, в кафе, в школу?...
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13.10.2021 19:18 Відповісти
Что такое полный курс испытаний? Сколько времени он должен длиться и где его границы, если реально мрут люди пачками, а рядом есть вакцина, позволяющая хотя бы пустить болезнь по легкому пути с высокой вероятностью? Ответа нет и не будет.
У людей даже сейчас есть выбор при обязательном вакцинировании. Вакцинируют не 100%, т.к. есть болезни, которые не позволяют его делать. И увольнение для выбравших невакцинирование - это не смерть. Да, это нарушение их прав, но права действуют в обществе, на которое они как раз и клали.
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13.10.2021 20:25 Відповісти
Потому мой пост начинается с того, что вакцинация нужна. Но проводить ее надо чистыми руками, а у нынешней влади они грязные и грязь эта началась с Радуцкого... и с Зеленского в кафе без маски.
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13.10.2021 21:01 Відповісти
Когда идет бой и ты хватаешь первое попавшее в руки оружие, там уже не до чистых рук.
У людей сегодня есть выбор и это главное на сегодня. Пусть каждый сам решает чем ему колоться, и колоться ли ему вообще. 2 года назад этого выбора не было совершенно.
Постепенно ситуация в мире с короной выравнивается, судя по тенденции. Лично мне понятно, что есть риск, но сидеть и проводить исследования годами - времени точно нет. Результат и так хороший для нескольких вакцин. Я лично уже закончил размножение и поэтому хочу воспитывать внуков годами, а не месяцами. Это я про противников вакцин, что боятся изменений на клеточном уровне, или днк.
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13.10.2021 22:19 Відповісти
Реальный бой, это совсем иное.

Короновирус больше похож на радиацию, с её радиофобией или на энцефалитного клеща, как мы боялись, когда я служил в Хабаровском крае. Невидимый враг, будь он неладен, знали бы вы, как мы закутывались при +35, идя в тайгу по ягоды или грибы...

Да, вакцинация нужна. Но вот делить людей на вакцинированных и не вакцинированных - это уже преступление.

К сожалению не выравнивается. Дельта, *****!!!!

Реально, после других вакцин были и случаи бесплодия, так что эти разговоры далеко не на пустом месте.

И из личного. Есть у меня знакомая, у которой и отец и мать стали глухими после советской вакцинации в возрасте чуть меньше полтора года, в 50-х. Им конечно платят инвалидные, но копейки.
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13.10.2021 23:05 Відповісти
Вакцинирование не есть зло.
Раз так считаете,значит вам надо сюда : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128519480719018&id=100006829907396
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13.10.2021 20:32 Відповісти
Оспа, холера, чума...
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13.10.2021 21:02 Відповісти
Потому что вич сам поражает имунную систему. Но прекрасно работают вакцины от полиемелита, оспы, кори, гепатита, и подобные.
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13.10.2021 21:10 Відповісти
 
 