Ковідні відділення Києва заповнені на 47%. Вірус став більш агресивним, ситуація погіршується, - Кличко

Ситуація з поширенням коронавірусу у столиці та в Україні стрімко погіршується.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, відділення столичних лікарень, які приймають хворих на коронавірус, заповнені майже на 47%. У місті щодоби госпіталізують 300 інфікованих пацієнтів.

Він також зазначив, що Олександрівську лікарню, яка є опорним медзакладом для прийому COVID-хворих, щодня відвідують понад 50 нових пацієнтів.

"Лікарі стверджують, що вірус став більш агресивним. Також набагато частіше почали хворіти діти", - нагадує Кличко.

"Сьогодні на стаціонарному лікуванні в Києві, з підтвердженим діагнозом COVID-19, перебувають 1837 пацієнтів. 1297 із них - у важкому стані. 30 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. Ще 155 пацієнтів - на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1512 хворих", - розповів Кличко.

"Інфекціоністи наголошують, що понад 95% пацієнтів, які потрапляють до лікарні з коронавірусом, - нещеплені. До того ж у невакцинованих хворих частіше трапляються ускладнення внаслідок хвороби", - додав мер Києва.

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