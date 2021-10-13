ЄС і Україна готові протидіяти використанню газу як енергетичної зброї, - Кулеба

Євросоюз підтвердив, що стосовно "Північного потоку-2" буде застосований третій енергетичний пакет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

За його словами, Брюссель відгукнувся на заклик до офіційних консультацій щодо змін газотранспортної інфраструктури, що надає нові інструменти для протидії загрозам від "Північного потоку-2".

"ЄС разом з нами готовий протидіяти використанню газу як енергетичної зброї. І особливо важливо, що і на закритій частині переговорів, і публічно ЄС підтвердив, що стосовно "Північного потоку-2" буде застосований третій енергетичний пакет", - зазначив Кулеба.

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