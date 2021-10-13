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ЄС і Україна готові протидіяти використанню газу як енергетичної зброї, - Кулеба

ЄС і Україна готові протидіяти використанню газу як енергетичної зброї, - Кулеба

Євросоюз підтвердив, що стосовно "Північного потоку-2" буде застосований третій енергетичний пакет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

За його словами, Брюссель відгукнувся на заклик до офіційних консультацій щодо змін газотранспортної інфраструктури, що надає нові інструменти для протидії загрозам від "Північного потоку-2".

"ЄС разом з нами готовий протидіяти використанню газу як енергетичної зброї. І особливо важливо, що і на закритій частині переговорів, і публічно ЄС підтвердив, що стосовно "Північного потоку-2" буде застосований третій енергетичний пакет", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Єврокомісія вивчає різні сценарії забезпечення поставок газу для України: це тема не тільки на цю зиму, а й на наступні, - фон дер Ляєн

Автор: 

газ (10447) Євросоюз (13446) Кулеба Дмитро (3604)


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когда у-бали битой по голове,то противодействовать можно только лёжа.
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13.10.2021 11:05 Відповісти
Противодействовать нужно было позавчера.
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13.10.2021 11:12 Відповісти
Позавчера были заняты, искали в глазах путина - мир.
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13.10.2021 11:18 Відповісти
Эти унылые мантры штампующие из дня в день, уже надоело комментировать, как и троллить тех, кто эти мантры произносит. Нет смысла, они все временщики, меняющиеся каждые 6-12 месяцев, у них никакой ответственности. сколько их было до? А сколько будет после? дров наломают, купюр нашелестят и сваливают по второму-третьему паспорту, и так до бесконечности...
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13.10.2021 11:21 Відповісти
Если готовы, так используйте! Чего воздух портить своими заявлениями на публику?
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13.10.2021 12:14 Відповісти
 
 