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Кулеба про зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки": Я готовий. Поки жодних сигналів із Москви не отримували

Кулеба про зустріч глав МЗС країн

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба готовий до нормандської зустрічі глав МЗС. За його словами, цю зустріч блокує його російський колега Сергій Лавров.

Про це Кулеба заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зустріч не відбувається, тому що Лавров її всіляко уникає.

"Якщо дійсно результатом розмови Макрона і Меркель з президентом РФ стане чітка вказівка від президента Путіна міністру Лаврову взяти участь у зустрічі міністрів і він це зробить, а не знайде причину уникнути, я буду радий. Я готовий. Чекаємо сигналу з Москви. Поки жодних сигналів не отримували", - заявив Кулеба.

Також читайте: Дату зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" ще не узгоджено, - Пєсков

Автор: 

Лавров Сергій (1592) Меркель Ангела (1139) путін володимир (23873) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1466)


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Зачем тебе сигналы ? Они будут такими же .
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13.10.2021 11:21 Відповісти
Наразі маємо не четвірку, а трійку - все вирішується без України. Це зелебобіків називається суб"єктність.
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13.10.2021 11:22 Відповісти
а мир в очах путєна - то тобі не сигнал?
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13.10.2021 11:22 Відповісти
посигналят в рельсу...
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13.10.2021 11:28 Відповісти
Совковый вирус "синдрома хождения по граблям", с галлюцинациями мира в глазах *****, никак не отпускает!
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13.10.2021 11:49 Відповісти
А Кулеба написал официальное письмо Путину, Лаврову или ещё кому-нибудь с требованиями, или так и будет ждать сигналов из космоса?
Почему Макрон и Меркель должены с кем то договариваться вместо Кулебы? Макрон же не получает з/п в Украине. И Меркель не получает.

Речи заумные публиковать и видосик пилить, это предел компетенции министра?
Так может более компетентного человека поискать на эту должность?
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13.10.2021 12:11 Відповісти
Жди те.
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13.10.2021 14:02 Відповісти
 
 