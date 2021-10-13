Кулеба про зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки": Я готовий. Поки жодних сигналів із Москви не отримували
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба готовий до нормандської зустрічі глав МЗС. За його словами, цю зустріч блокує його російський колега Сергій Лавров.
Про це Кулеба заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, зустріч не відбувається, тому що Лавров її всіляко уникає.
"Якщо дійсно результатом розмови Макрона і Меркель з президентом РФ стане чітка вказівка від президента Путіна міністру Лаврову взяти участь у зустрічі міністрів і він це зробить, а не знайде причину уникнути, я буду радий. Я готовий. Чекаємо сигналу з Москви. Поки жодних сигналів не отримували", - заявив Кулеба.
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Почему Макрон и Меркель должены с кем то договариваться вместо Кулебы? Макрон же не получает з/п в Украине. И Меркель не получает.
Речи заумные публиковать и видосик пилить, это предел компетенции министра?
Так может более компетентного человека поискать на эту должность?