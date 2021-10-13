Жінки-військовослужбовці становлять 15% загального складу ЗСУ: за цим показником ми серед перших навіть за стандартами НАТО, - Міноборони
15% особового складу Збройних сил України становлять жінки-військовослужбовці, повідомила заступниця міністра оборони Анна Маляр.
"В Україні в Збройних силах служить багато жінок. Ми за кількістю жінок-військовослужбовців якщо не попереду, то серед перших навіть за стандартами НАТО. У нас на сьогодні працює 56 тис. жінок, це і цивільний персонал, і військовослужбовці. Серед яких військовослужбовців 31 тис. - це 15% від загального складу. Якщо говорити про цивільний персонал, то це майже 25 тис. жінок", - сказала вона під час круглого столу "Захисники і Захисниці. Рівні можливості захищати державу - базовий елемент національної стійкості та сталого розвитку" в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Маляр, таке збільшення кількості жінок у Збройних силах відбулося після 2014 року.
Також вона повідомила, що у 2021 році до військових ліцеїв вступили 107 дівчат.
Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна привітала той факт, що жінок у Збройних силах більшає. "Але, на жаль, жінок, які перебувають на посадах, де ухвалюють рішення, дуже мало. У цьому напрямі необхідно працювати", - додала вона.
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Це двояке питання. Мед роти здебільшого жінки, штабна робота також жінки. Її також необхідно комусь виконувати. Це на рівні бригад.
Пишатись можна тим що навіть жінки йдуть на службу в ЗСУ. Тобто не боязко.