РФ завдає нищівного удару по мінським домовленостям, - Кулеба про блокування роботи місії ОБСЄ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував блокування Росією роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України. За його словами, РФ таким чином намагається завдати руйнівного удару по мінським домовленостям.

Про це Кулеба заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Політично Росія зробила крок, який завдає руйнівного удару по мінським домовленостям, демонструє, що вона нехтує логікою цих угод і процесу врегулювання", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що Україна зацікавлена лише у руху вперед, у мирному врегулюванні.

"Нам потрібно вжити таких кроків, які призведуть не до ескалації, на що нас провокує Росія, а навпаки до поступок з боку РФ, для того, щоб процес мирного врегулювання був розблокований", - додав Кулеба.

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