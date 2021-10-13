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Новини Агресія Росії проти України
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РФ завдає нищівного удару по мінським домовленостям, - Кулеба про блокування роботи місії ОБСЄ

РФ завдає нищівного удару по мінським домовленостям, - Кулеба про блокування роботи місії ОБСЄ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував блокування Росією роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України. За його словами, РФ таким чином намагається завдати руйнівного удару по мінським домовленостям.

Про це Кулеба заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Політично Росія зробила крок, який завдає руйнівного удару по мінським домовленостям, демонструє, що вона нехтує логікою цих угод і процесу врегулювання", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що Україна зацікавлена лише у руху вперед, у мирному врегулюванні.

"Нам потрібно вжити таких кроків, які призведуть не до ескалації, на що нас провокує Росія, а навпаки до поступок з боку РФ, для того, щоб процес мирного врегулювання був розблокований", - додав Кулеба.

Також читайте: ЄС і Україна готові протидіяти використанню газу як енергетичної зброї, - Кулеба

Автор: 

місія (90) ОБСЄ (3507) росія (65360) мінські угоди (2231) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+1
За патріотичною, так би мовити, демагогією спостерігається пика кацапського агента.
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13.10.2021 11:40
+1
Третью Мировую придумали Меркель и Путлер...
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13.10.2021 11:52
+1
Кулеба врёт как дышит. Правильно так - "проста Зиленьський хочит вайны! он на ней наживаецца"
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13.10.2021 12:10
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ГУЛАГ для РАБссии не враг...,концлагерь не тетка,всех не накормит,просто денех сейчас нет,но вы держитесь там...., скоро нефть и газ станут 5 000 баксов за килограмм говна,и все наедятся от Пуза...
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13.10.2021 11:35 Відповісти
фашистам не потрібен мир, фашизм - це агресія
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13.10.2021 11:37 Відповісти
За патріотичною, так би мовити, демагогією спостерігається пика кацапського агента.
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13.10.2021 11:40 Відповісти
Первую Мировую затеяли сЦарь Николашка Кровавый и его двоюродный брат по крови Кайзер Вильгельм...,братаны не поделили кусок пирога...,Вторую Мировую затеяли Гитлер и Сралин...,не поделили другой кусок пирога,Румынскую нефть...,наиболее качественную по химическому составу на тот год...,но что то не срослось... и пошло не так...
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13.10.2021 11:42 Відповісти
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13.10.2021 11:45 Відповісти
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13.10.2021 11:46 Відповісти
Братаны долбанные...
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13.10.2021 11:47 Відповісти
Третью Мировую придумали Меркель и Путлер...
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13.10.2021 11:52 Відповісти
Кулеба врёт как дышит. Правильно так - "проста Зиленьський хочит вайны! он на ней наживаецца"
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13.10.2021 12:10 Відповісти
При "зелених" московія завлала нищівного удару не тільки по "мінських", а по іміджу, економіці, армії,культурі, церкві,відносинах з іншими країнами. А чого чекав Косоворотка, коли відвів війська і почав шукати зустріч з терористом, звинуватив Порошенко в проході наших кораблів по нашій протоці і захисту Іловайська? ТримайТе зелень "отвєтьку", але з вами і ми попали.
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13.10.2021 12:42 Відповісти
 
 