Кулеба про зустріч Зеленського і Путіна: Чекаємо на чітку відповідь від Росії
Російська Федерація досі не дає чіткої відповіді щодо зустрічі президентів Зеленського і Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, в Росії часто коментують перспективи зустрічі президентів.
"З одного боку - уникають, з другого - не можуть припинити про неї говорити. Поки ми чекаємо на чітку відповідь від Росії. ... Ця зустріч може відбутися в межах Нормандського саміту, якщо такий буде проведено, а ми хочемо його проведення найближчим часом, може вона відбутися окремо, це вже питання переговорів. Але головне - це те, що зараз Росія має розгублений вигляд і не може дати нам чіткої відповіді: так, ви зустрічаєтеся з нами або не зустрічаєтеся", - зазначив глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
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Ты меня РАССМЕШИЛ, зе-тыпил!
Вот если бы посадили хотябы на сутки в общую камеру
сразу бы )(уйло заговорил
Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 291 нарушение режима "тишины" на востоке Украины за сутки.
Чувакі всЬО чЬОтко
Ну так ПОЕЗЖАЙ НА ПЕРЕДОВУЮ!
Там тебе этих "четких ответов" свинцом прилетит с той стороны больше, чем сможешь переварить!
Дипломат хренов, тебя надо на три буквы послать чтобы дошло наконец-то? Испугали путлера своим приглашением... Наверное прямо сейчас из Донбасса уйдет и Крым отдаст...
І останне ..хто з вас баранів був під обсрілами градів рософашистів коли вони у 14тому гатили з своєїї країни по нашим хлопцям????? Мабуть ні хто... А хто з вас баранів хоче попасти в таку ситуацію???? Мабуть теж ні хто. А тепер головне....Хто з вас баранів впевнений що Україна зараз може фівнансувати повномаштабну війну на донбасі...і скільки ви барани готові покласти за це чужих життів?... Вібповідь дайте читку ...подивимось що ви за герої...