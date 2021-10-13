Кулеба про зустріч Зеленського і Путіна: Чекаємо на чітку відповідь від Росії

Російська Федерація досі не дає чіткої відповіді щодо зустрічі президентів Зеленського і Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, в Росії часто коментують перспективи зустрічі президентів.

"З одного боку - уникають, з другого - не можуть припинити про неї говорити. Поки ми чекаємо на чітку відповідь від Росії. ... Ця зустріч може відбутися в межах Нормандського саміту, якщо такий буде проведено, а ми хочемо його проведення найближчим часом, може вона відбутися окремо, це вже питання переговорів. Але головне - це те, що зараз Росія має розгублений вигляд і не може дати нам чіткої відповіді: так, ви зустрічаєтеся з нами або не зустрічаєтеся", - зазначив глава МЗС.

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