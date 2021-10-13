Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо
Україна вивчає юридичний бік справи про затримання голови виконкому Національної ради реформ, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Грузії і вибирає найкращий алгоритм, який застосовуватиме в цьому випадку.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ще раз підкреслю, що Міхеіл Саакашвілі є громадянином України. А ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо. Тому коли буде ухвалено рішення про те, яким саме шляхом рухатися - це не тільки може бути екстрадиція, - тоді ми вже поінформуємо вас", - сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що Україна підтримує постійний зв'язок із Саакашвілі.
"Адвокати мають до нього доступ, консул має до нього безперешкодний доступ, вже відбулося кілька розмов з ним, де ми з'ясували чітко його позицію, і ми знаємо позицію адвокатів. І зараз ми вивчаємо повністю юридичний бік цієї справи і вибираємо найкращий алгоритм, який будемо застосовувати в цьому випадку", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
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Был целым президентом Грузии. Поменял гражданство, т.к. хотел быть премьером Украины.
Теперь прилетел назад в Грузию, чтобы стать премьером в Грузии.
Шизофрения какая-то.
Я розумію що понадавали громадянства аби кому, але отримання громадянства не значить що людина стала Українцем!
Я даже "сильной озабоченности" в его словах не услышал!
- нужно выслать ихнего посла и дать 24 часа Грузии на размышления..
ЯрославныЯсько.
Или под "своими гражданами" подразумевается что то другое?
Зе-власть брехунов...
Кого ты собрался не бросать и в какой беде? Упез...дня, который незаконно выехал из страны и нелегально въехал в Грузию с целью повлиять на ход выборов в стране от гражданства которой он отказался и осуждён там за свои преступления?