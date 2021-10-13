Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо

Україна вивчає юридичний бік справи про затримання голови виконкому Національної ради реформ, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Грузії і вибирає найкращий алгоритм, який застосовуватиме в цьому випадку.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ще раз підкреслю, що Міхеіл Саакашвілі є громадянином України. А ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо. Тому коли буде ухвалено рішення про те, яким саме шляхом рухатися - це не тільки може бути екстрадиція, - тоді ми вже поінформуємо вас", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна підтримує постійний зв'язок із Саакашвілі.

"Адвокати мають до нього доступ, консул має до нього безперешкодний доступ, вже відбулося кілька розмов з ним, де ми з'ясували чітко його позицію, і ми знаємо позицію адвокатів. І зараз ми вивчаємо повністю юридичний бік цієї справи і вибираємо найкращий алгоритм, який будемо застосовувати в цьому випадку", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Особистий лікар Саакашвілі про голодування політика: Незворотні зміни в його організмі можуть настати сьогодні-завтра, є загроза життю

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.