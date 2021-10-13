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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо

Україна вивчає юридичний бік справи про затримання голови виконкому Національної ради реформ, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Грузії і вибирає найкращий алгоритм, який застосовуватиме в цьому випадку.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ще раз підкреслю, що Міхеіл Саакашвілі є громадянином України. А ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо. Тому коли буде ухвалено рішення про те, яким саме шляхом рухатися - це не тільки може бути екстрадиція, - тоді ми вже поінформуємо вас", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна підтримує постійний зв'язок із Саакашвілі.

"Адвокати мають до нього доступ, консул має до нього безперешкодний доступ, вже відбулося кілька розмов з ним, де ми з'ясували чітко його позицію, і ми знаємо позицію адвокатів. І зараз ми вивчаємо повністю юридичний бік цієї справи і вибираємо найкращий алгоритм, який будемо застосовувати в цьому випадку", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Особистий лікар Саакашвілі про голодування політика: Незворотні зміни в його організмі можуть настати сьогодні-завтра, є загроза життю

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Автор: 

Грузія (1846) затримання (4343) МЗС (4139) Саакашвілі Міхеіл (2155) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Злочини в яких звинуватили Саакашвілі і винесли вироки що вступили в законну силу були ним вчинені на території Грузії до отримання ним громадянства України Він поїхав у Грузію сам - ніхто його туди "силою не пхав" Хай "розгрібає" наслідки свого рішення сам!
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13.10.2021 12:02
+11
Та який він свій? Він льтчик зальотчик. Який з нього тут толк?
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13.10.2021 11:44
+10
я тоже не понял, чем он все-таки гражданин?
Был целым президентом Грузии. Поменял гражданство, т.к. хотел быть премьером Украины.
Теперь прилетел назад в Грузию, чтобы стать премьером в Грузии.
Шизофрения какая-то.
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13.10.2021 12:01
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Та який він свій? Він льтчик зальотчик. Який з нього тут толк?
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13.10.2021 11:44 Відповісти
я тоже не понял, чем он все-таки гражданин?
Был целым президентом Грузии. Поменял гражданство, т.к. хотел быть премьером Украины.
Теперь прилетел назад в Грузию, чтобы стать премьером в Грузии.
Шизофрения какая-то.
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13.10.2021 12:01 Відповісти
Як би там не було, але закон повинен все ж таки залишатися законом. За законом він таки громадянин України. Ну а який з нього толк... Ну а який приміром толк з Вас, або з мене? Такий мабуть і з нього.
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13.10.2021 13:52 Відповісти
Ви не отримуєте велику зарплату нізащо,як він.Його було позбавлено громадянства,це Зеленський для електорату його повернув.
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13.10.2021 14:24 Відповісти
Особисто я вважаю незаконним його позбавлення громадянства. І тут власне не про персоналію Мішико мова. Взагалі є процедури. Президент не пан щоб давати та забирати громадянтво коли захоче.
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13.10.2021 14:47 Відповісти
Позбавили громадянство його законною.А Зеленський під оплески електорату його повернув.
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13.10.2021 15:11 Відповісти
Тоді можна взнати на підставі якого закону?
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13.10.2021 16:22 Відповісти
То його незаконно позбавили громадянства?
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13.10.2021 16:36 Відповісти
Ну якщо Ви вважаєте, що законно то думаю знаєте на підставі якої статті якого закону. Чи не так? Бо я не знаю за якою статтєю. Навіть не знаю, такого закону, щоб президент без рішення суду міг когось за своїм бажанням позбавити громаянства. Надати наче б то може за бажанням, а ось відібрати - такого закону я не знаю. Звісно я не юрист щоб досконало знати все наше законодавство, але поки що з такою нормою закону не зтикався. Ось і питаю чи знаєте Ви таку норму. Бо Ви ж стверджуєте, що його позбавили громадянства за законом. То виходить що ця норма закону Вам відома.
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13.10.2021 17:06 Відповісти
В беде не бросаем, а в тюрьме - нефиг делать. Пришлите ему через Ясько хороших препаратов, а то вообще Михал Самуэлэвич потух без них.
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13.10.2021 11:47 Відповісти
Колишній Президент Грузії наша людина??? Кульбаба ти б для початку напевно ознайомився хто може бути Президентом Грузії.
Я розумію що понадавали громадянства аби кому, але отримання громадянства не значить що людина стала Українцем!
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13.10.2021 11:48 Відповісти
це помітно по ваших "успіхах" у визволенні заручників з окупованих теріторій і рашкорейху
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13.10.2021 11:48 Відповісти
На хер такой гражданин нужен! Пусть барыг в Грузии ищет.
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13.10.2021 11:49 Відповісти
он до сих пор не определился, чей он гражданин.
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13.10.2021 12:03 Відповісти
зп ему на карточку не забывайте перчислять главное... 600К как никак...
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13.10.2021 11:55 Відповісти
Що означає "ми своїх людей не кидаємо"? В сенсі друзів президента чи громадян України?
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13.10.2021 11:55 Відповісти
Хм...
Я даже "сильной озабоченности" в его словах не услышал!
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13.10.2021 11:55 Відповісти
без объявления Грузии войны нашего Мишу не освободить - это понятно
- нужно выслать ихнего посла и дать 24 часа Грузии на размышления..
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13.10.2021 11:57 Відповісти
Запускайте зеленомордую Ясько с её коронным номером-плач Ярославны Ясько.
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13.10.2021 11:57 Відповісти
Злочини в яких звинуватили Саакашвілі і винесли вироки що вступили в законну силу були ним вчинені на території Грузії до отримання ним громадянства України Він поїхав у Грузію сам - ніхто його туди "силою не пхав" Хай "розгрібає" наслідки свого рішення сам!
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13.10.2021 12:02 Відповісти
Это вывозные рейсы по конским ценам для соотечественников, застрявших за границей из-за ковид19 имеет ввиду этот пан? Или десятки граждан попавших в беду за границей, не имеющих никакой поддержки?
Или под "своими гражданами" подразумевается что то другое?
Зе-власть брехунов...
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13.10.2021 12:02 Відповісти
Лишь бы ляпнуть ответа у него нет достойный ученик своего шефа пустопорожность в дію.
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13.10.2021 12:03 Відповісти
Удивительно, такой глупый и в министрах.
Кого ты собрался не бросать и в какой беде? Упез...дня, который незаконно выехал из страны и нелегально въехал в Грузию с целью повлиять на ход выборов в стране от гражданства которой он отказался и осуждён там за свои преступления?
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13.10.2021 12:05 Відповісти
Ну що, повоюємо з Грузією за трон для Саакашвілі?
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13.10.2021 12:12 Відповісти
Ескадрілья бойових карлсонів вже летить. "Будєм всіх бамбіть".
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13.10.2021 13:08 Відповісти
Своих корешей скорее
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13.10.2021 12:13 Відповісти
Вы поддонки, зелёные ублюдки даже на поле боя бросаете
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13.10.2021 12:14 Відповісти
Может напомнить про бойца Журавля,марзота зелёная?
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13.10.2021 12:17 Відповісти
А каг насчьод Віктарфьодричя Дарагова?
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13.10.2021 12:20 Відповісти
Последнее время только Кулебу и слышно, всё знает, всё умеет, рот не закрывается.
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13.10.2021 12:20 Відповісти
100% Лезет из всех щелей с заявлениями, но ни разу не был замечен в здравом смысле
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13.10.2021 13:28 Відповісти
кому он нах уже нужен))) его использовали на выборах против Порошенко, теперь в мусорку.
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13.10.2021 12:24 Відповісти
Так самое и странное, сам "шоколадный метр" дал гражданство типа - МИХУЛ, БРАТ, АМИГО, КОМРАТ И Т,Д, !!! А Михуил на шоколадного мастера и нагадить все пытался!! Вот она благодарность человеческая!!!
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13.10.2021 12:41 Відповісти
ты под "шоколадный метр" имеешь ввиду Порошенко? что тебя удивляет? шашлычнику дали область, по размеру как Грузия. своего прокурора, нач милиции, всех замов, и безграничные полномочия, что бы он из нее сделал "сказку", как обещал, и после этого в премьеры. но уже через пол года стало понятно, что это клоун, пиз@абол, заезжий артист. он и в Грузии ничего, и тут ничего.
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13.10.2021 17:28 Відповісти
А я о чем?? Не совсем ничего, так самую малость, типа показать какой хороший, а по большому сету и ничего глобального.. Тут ты прав.
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13.10.2021 20:22 Відповісти
Узеленские пиаром так топорно занимаются, что даже не смешно.
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13.10.2021 12:26 Відповісти
Прямо роман с продолжением!!! Жил себе грузин, горя не знал. Даже стал у себя президентом, вроде как порядок навел, но как то не очень по честному. Денушки немного потрынькал.. Ну и бог сними (с денушками) Шкурнул в хохляндию, где добрый дядя дал аусвайс и разрешил кушать салко с лучком!!! Жил себе дальше грузин, но все его тянуло к большим дядям - скучно было наверно!!! Взяли большие дяди Мишутку к себе, сказали - во тебе надел, кур заведи и в нем сиди!!! Так нет, не спокойно грузину, давай по крышам бегать, и о родине скучать. В один прекрасный день, сказал - хватит, поеду домой, там овечки, винчик,харчо и хачапури! А злые грузины не забыли косяки, взяли и за хвост на кичу посадили. Мораль басни - и дома вроде как плохой, и у хохлов прославился не с хорошей стороны, а в целом человек не плохой, но это уже совсем другая история.
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13.10.2021 12:38 Відповісти
Походу москали хотят обменять Михо на Медведчука через свои прокси"Грузинскую мечту".Я бы по крайней мере уцепился бы за такой вариант,на месте москалей.Другой вопрос как поведут себя в этой спец операции по обмену Зелёные
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13.10.2021 12:43 Відповісти
Так вам і хочеться СУКИ продажні плюнуть в вашу мразотну пику за Журавля !!!!!!
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13.10.2021 12:54 Відповісти
Кулебаба - де дві букви посіяв. і розум теж. Саакашвілівілі не український персонаж. Саакашвілі - бандит що ховався від правосуддя Грузії де вчиняв службові злочини.
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13.10.2021 13:11 Відповісти
Так Кулеба же так и пишет: "своих не бросаем")
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13.10.2021 13:29 Відповісти
А каким образом гражданин Украины хочет стать президентом Грузии? У зеленых в голове плесень забродила.
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13.10.2021 13:21 Відповісти
Правильно.
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13.10.2021 18:32 Відповісти
Ви своїх громадян міліонами за кордон випроваджуєте!
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13.10.2021 19:56 Відповісти
 
 