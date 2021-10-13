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Новини Справа Медведчука
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Пєсков про домашній арешт Медведчука: Кремль навряд чи зможе йому чимось допомогти

Пєсков про домашній арешт Медведчука: Кремль навряд чи зможе йому чимось допомогти

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вважає домашній арешт нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука "зведенням політичних рахунків".

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

У Пєскова запитали, чи вважає він домашній арешт політика законним.

"Ми відразу сказали, що події з Медведчуком - це зведення політичних рахунків, тому, звичайно, ми подібну практику рішуче засуджуємо", - пояснив Пєсков.

Також прессекретар президента Росії додав, що Кремль навряд чи зможе чимось допомогти Медведчуку в ситуації, що склалася в зв'язку з його українським громадянством.

При цьому Пєсков наголосив, що в Кремлі засуджують дії щодо Медведчука.

Також читайте: Офіс генпрокурора оскаржить домашній арешт для Медведчука: Запобіжний захід "не забезпечить належної поведінки особи"

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Пєсков Дмитро (1645) росія (65360) домашній арешт (197)


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Топ коментарі
+9
Это сдали? Телеканал пашет, заправки пашут , совместные с Беней заводы и облэнерго пашут и т.д. Яхту отдали и дали увести. Депутат и наслаждается жизнью дома. Осталось только орденом наградить.
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13.10.2021 12:37
+7
Ясно,домашний арест свинособак полностью устраивает ,как и зекрыс
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13.10.2021 12:24
+7
Медведчуку и помогать не надо. Он здесь в надёжных руках русофилов и предателей украины.
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13.10.2021 12:25
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Ясно,домашний арест свинособак полностью устраивает ,как и зекрыс
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13.10.2021 12:24 Відповісти
Медведчуку и помогать не надо. Он здесь в надёжных руках русофилов и предателей украины.
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13.10.2021 12:25 Відповісти
поматросили и бросили.. то же самое будет и с лугандонцами и крысчанами. всему свое время!
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13.10.2021 12:25 Відповісти
Здесь все проще, он - самозванец и пустышка
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13.10.2021 12:38 Відповісти
касапня сдала своего прихвостня за пол фанфурика боярки.
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13.10.2021 12:26 Відповісти
кому? ))) таким же прихвостням? цирк для лохов для поднятия рейтинга ишака.
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13.10.2021 12:31 Відповісти
Это сдали? Телеканал пашет, заправки пашут , совместные с Беней заводы и облэнерго пашут и т.д. Яхту отдали и дали увести. Депутат и наслаждается жизнью дома. Осталось только орденом наградить.
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13.10.2021 12:37 Відповісти
Що тут скажеш? Все, що треба, кремль уже зробив...
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13.10.2021 12:28 Відповісти
Зеленим і кацапам не можна вірити.
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13.10.2021 12:29 Відповісти
договорняк , отдали на "растерзание" вышедшего в тираж политика , чтобы у вавы была хоть одна сомнительная , но перемога
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13.10.2021 12:30 Відповісти
а в чем победа? думаешь, ему дадут реальный срок? конечно нет. никто из бандосов не создаст такой опасный прецедент
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13.10.2021 12:32 Відповісти
А йому так сильно треба допомога кума? Сидить собі в особняку, їсть ікру чи омарів... Афігєть політичні переслідування!
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13.10.2021 12:34 Відповісти
Так я так и не понял?- Зеленский это агент кремля или не агент?
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13.10.2021 12:35 Відповісти
залог,домашний арест обвиняемому в спонсорстве терроризма -так даже не каждый сын ради папы родного постарается
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13.10.2021 12:47 Відповісти
Им самим не смешно?
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13.10.2021 12:36 Відповісти
Кремлядям не треба допомагати кумх..лу - ЗЄшобло і так не погано справляється в допомозі йому
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13.10.2021 12:37 Відповісти
Цікаво, скільки воно зжере під домашнім арештом чорної ікри?
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13.10.2021 12:41 Відповісти
Не успел Зеля дать Героя Украины Медведчуку. Теперь наверное Путин даст ему Героя России после выхода после домашнего ареста. Снова в Москву на самолёте полетит.
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13.10.2021 12:55 Відповісти
кремлевские крысы спокойны ибо прекрасно понимают - с Мертвечуком ничего не случится, просто перед украинским обществом ЗЕленая пятая колонна крутит очередное шоу якобы "борьбы" с кумом ху@ла, хотя на самом деле их цель - в очередной раз облить грязью Пороха, ведь именно он до сих пор и для ЗЕленых коллаборантов и для их кремлевского партнера главный враг... в принципе Мертвечук кремлевским уже и не нужен, с его "работой" вполне справляется зеленая шобла...
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13.10.2021 13:25 Відповісти
по совету фсб , и по взаимному согласию "не украинское "зе правосудие" назначило "мертвечуку" домашний арест
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13.10.2021 13:48 Відповісти
"
Песков о домашнем аресте Медведчука: Кремль вряд ли сможет ему чем-то помочь..."

Можеш,якщо вишлеш2 метра міцного шнурка і мило.
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13.10.2021 16:49 Відповісти
 
 