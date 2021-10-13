Пєсков про домашній арешт Медведчука: Кремль навряд чи зможе йому чимось допомогти

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вважає домашній арешт нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука "зведенням політичних рахунків".

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

У Пєскова запитали, чи вважає він домашній арешт політика законним.

"Ми відразу сказали, що події з Медведчуком - це зведення політичних рахунків, тому, звичайно, ми подібну практику рішуче засуджуємо", - пояснив Пєсков.

Також прессекретар президента Росії додав, що Кремль навряд чи зможе чимось допомогти Медведчуку в ситуації, що склалася в зв'язку з його українським громадянством.

При цьому Пєсков наголосив, що в Кремлі засуджують дії щодо Медведчука.

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Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.