Говорити про початок опалювального сезону в Києві просто зараз зарано, - заступник голови КМДА Пантелеєв
Поки середньодобова температура повітря не буде менша за 8 градусів протягом трьох діб, рано говорити про запуск у Києві опалювального сезону.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.
"Щодо житлового фонду: нагадаю, що діють законодавчі норми. Опалювальний сезон розпочинаємо тоді, коли середньодобова температура повітря менше ніж 8 градусів протягом трьох діб. Тоді орган самоврядування має право розпочати опалювальний сезон. Ми плануємо дотримуватися цих норм і моніторити погоду за фактом. На сьогодні ми не маємо таких показників, тому говорити про початок опалювального сезону просто зараз зарано", - повідомив Пантелеєв на брифінгу в середу.
Водночас, за його словами, житлові громади мають можливість отримати опалення вже зараз. "Для цього необхідно звернутися з необхідною заявою від ініціативної групи будівлі, яку підтримає більшість мешканців, тобто це підписи більше ніж половини мешканців. Копію такої заяви необхідно надіслати електронною поштою, яку можна знайти на сайті КМДА. Опалення в будинках підключатиметься за такими окремими заявками", - сказав він.
Пантелєєв також зазначив, що на сьогодні в Києві є повна технічна готовність до початку опалювального сезону. "Всі регламентні роботи виконано, гідравлічні випробування також проведено, складено відповідні договори на енергоресурси, на газ", - заявив він.
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Порядок начала и окончания отопительного сезона прописан в http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07/page Правилах технической эксплуатации тепловых установок и сетей .
Согласно пункту 7.9.4 этого Порядка, начало и окончание отопительного сезона (и связанное с этим изменение гидравлического и теплового режима работы источников теплоснабжения и тепловых сетей) устанавливаются в каждом регионе отдельно.
В строительстве ваще
беззаконие и анархия.
Где, я вас спрашиваю закон ставить CD профиль через 60 см?
Руководствуются какими то
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. и СНИПами.
Так же как оплата берётся с 15 октября. От комуняк ещё понизили стандарт температуры в квартире"
Тока не смейтесь так же оплата должна производиться за 220 - 230 вольт в сети. 60 градусов горячей воды и 3 атмосферы давления холодной.
А мы идиоты. И мерзнем, и еще и платим врагам за топливо...
Для смеха посмотрите сколько США строит у себя последний блок.
Пример американской АЭС в Китае - не приводите. Там китайцы выгнали США и сами достраивали.
Нет в Украине рек с достаточным перепадом высот для строительства новых ГЭС.
Да, в 19-ом Украина вышла на 50 % выработки электроэнергии от 91-го года.
В 19-ом Украина вышла на 50 % потребления электроэнергии от 91-го года. Потому что в электроэнергетике не "потребляется столько, сколько произведено", а наоборот, "производится ровно столько, сколько потреблено".
производится ровно столько, сколько потреблено.
Потребление ограничено 16-ти амперным автоматом. А так, да. Они сами не хотят больше потреблять.
PS И да, чтобы экспортировать электроэнергию в Польшу, надо с ней синхронизировать частоту в энергосистеме. Угадай с одного раза, с какой страной у нас сейчас синхронизирована частота? И, кстати, Кучма, да-да, тот самый, когда был президентом, обещал за пару лет переподключить страну на частоту ENTSO-E. C тех пор это обещают все президенты и все премьер-министры. И все дают два-три года прогноза, что за это время справятся. Да вот только воз и ныне там.
За ка кой хер мы вам пла тим ???
Или дайте легально отключиться от вашей омерзительной "УСЛУГИ".