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Новини
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Говорити про початок опалювального сезону в Києві просто зараз зарано, - заступник голови КМДА Пантелеєв

Говорити про початок опалювального сезону в Києві просто зараз зарано, - заступник голови КМДА Пантелеєв

Поки середньодобова температура повітря не буде менша за 8 градусів протягом трьох діб, рано говорити про запуск у Києві опалювального сезону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"Щодо житлового фонду: нагадаю, що діють законодавчі норми. Опалювальний сезон розпочинаємо тоді, коли середньодобова температура повітря менше ніж 8 градусів протягом трьох діб. Тоді орган самоврядування має право розпочати опалювальний сезон. Ми плануємо дотримуватися цих норм і моніторити погоду за фактом. На сьогодні ми не маємо таких показників, тому говорити про початок опалювального сезону просто зараз зарано", - повідомив Пантелеєв на брифінгу в середу.

Водночас, за його словами, житлові громади мають можливість отримати опалення вже зараз. "Для цього необхідно звернутися з необхідною заявою від ініціативної групи будівлі, яку підтримає більшість мешканців, тобто це підписи більше ніж половини мешканців. Копію такої заяви необхідно надіслати електронною поштою, яку можна знайти на сайті КМДА. Опалення в будинках підключатиметься за такими окремими заявками", - сказав він.

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Пантелєєв також зазначив, що на сьогодні в Києві є повна технічна готовність до початку опалювального сезону. "Всі регламентні роботи виконано, гідравлічні випробування також проведено, складено відповідні договори на енергоресурси, на газ", - заявив він.

Автор: 

КМДА (2372) Пантелеєв Петро (84) опалювальний сезон (1752)


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Топ коментарі
+10
Нехай зубожілий нарід купує собі кожухи і вчиться в них спати на снігу!
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13.10.2021 12:26
+3
Такие нормативы были прописаны в нашем позорном советском прошлом. Вот от комуняк оно и идёт. Но. Вільна мати моя. Прогрессивно переработала комунятский норматив и вырезала последнюю фразу "Не позднее 15 октября"
Так же как оплата берётся с 15 октября. От комуняк ещё понизили стандарт температуры в квартире"
Тока не смейтесь так же оплата должна производиться за 220 - 230 вольт в сети. 60 градусов горячей воды и 3 атмосферы давления холодной.
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13.10.2021 13:44
+2
блин, в стране столько атомных электростанций и речек, ну капец, достроить несколько блоков и несколько гидроэлектростанций и могли бы быть обеспечены СВОЕЙ и дешевой электроэнергией так, что и на обогрев хватило бы и на экспорт в Польшу. Поляки и не дураки - уже договорились с французами строить 4-5 атомок..
А мы идиоты. И мерзнем, и еще и платим врагам за топливо...
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13.10.2021 12:45
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Нехай зубожілий нарід купує собі кожухи і вчиться в них спати на снігу!
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13.10.2021 12:26 Відповісти
Застрелись.
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13.10.2021 12:34 Відповісти
ты уже научился, мастер класс проведешь?
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13.10.2021 12:39 Відповісти
Щоб спати на снігу щонайменше треба мати сніг. Останнім часом в Україні взимку він дуже рідкісний гість. Так шо Вам з цим до кацапів.
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13.10.2021 13:21 Відповісти
Ну-ну,а хто ото отакої співає? Ага,Пан Тєлєєв. Ну, у сибіру воно може й так. Для тамтешніх аборигенів+8-Африка! А у нас-"Пі-ць підкрався непомітно..."
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13.10.2021 13:27 Відповісти
Вся готовность к отопительному сезону проявится в полной мере, когда отопление будут включать в течении двух недель или больше. При этом Пантелееву все сойдет с рук, с него, вообще, все как с гуся вода.
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13.10.2021 12:37 Відповісти
а это он прописал такие нормативы? он не закупил уголь на Трипольку вовремя, а не руководство Центрэнерго? Он запускает Севереный поток-2?
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13.10.2021 12:46 Відповісти
Как говорилось в одном советском фильме: "Формально он прав, а по сути саботаж, конечно". И не напомните ли вы, в каком Законе прописаны нормативы. Как по мне, так это простое несоответствие занимаемой должности.
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13.10.2021 13:38 Відповісти
И не напомните ли вы, в каком Законе прописаны нормативы.
Порядок начала и окончания отопительного сезона прописан в http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07/page Правилах технической эксплуатации тепловых установок и сетей .
Согласно пункту 7.9.4 этого Порядка, начало и окончание отопительного сезона (и связанное с этим изменение гидравлического и теплового режима работы источников теплоснабжения и тепловых сетей) устанавливаются в каждом регионе отдельно.
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13.10.2021 14:05 Відповісти
Это не Закон. Я спрашивал про Закон.
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13.10.2021 14:08 Відповісти
Верховна Рада повинна приймати закони про температуры горячей воды?
В строительстве ваще беззаконие и анархия.
Где, я вас спрашиваю закон ставить CD профиль через 60 см?
Руководствуются какими то
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. и СНИПами.
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13.10.2021 14:24 Відповісти
Так это же говорят комментаторы.
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13.10.2021 16:12 Відповісти
Такие нормативы были прописаны в нашем позорном советском прошлом. Вот от комуняк оно и идёт. Но. Вільна мати моя. Прогрессивно переработала комунятский норматив и вырезала последнюю фразу "Не позднее 15 октября"
Так же как оплата берётся с 15 октября. От комуняк ещё понизили стандарт температуры в квартире"
Тока не смейтесь так же оплата должна производиться за 220 - 230 вольт в сети. 60 градусов горячей воды и 3 атмосферы давления холодной.
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13.10.2021 13:44 Відповісти
блин, в стране столько атомных электростанций и речек, ну капец, достроить несколько блоков и несколько гидроэлектростанций и могли бы быть обеспечены СВОЕЙ и дешевой электроэнергией так, что и на обогрев хватило бы и на экспорт в Польшу. Поляки и не дураки - уже договорились с французами строить 4-5 атомок..
А мы идиоты. И мерзнем, и еще и платим врагам за топливо...
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13.10.2021 12:45 Відповісти
К моему сожалению, СЕЙЧАС в мире утеряны навыки строительства атомных электростанций. Единственная страна которая может строить АЭСы полным циклом это Россия. Сейчас Китай пытается догнать. Но хотите ли вы китайскую АЭС за домом?
Для смеха посмотрите сколько США строит у себя последний блок.
Пример американской АЭС в Китае - не приводите. Там китайцы выгнали США и сами достраивали.
Нет в Украине рек с достаточным перепадом высот для строительства новых ГЭС.
Да, в 19-ом Украина вышла на 50 % выработки электроэнергии от 91-го года.
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13.10.2021 14:01 Відповісти
Немножко не так.

В 19-ом Украина вышла на 50 % потребления электроэнергии от 91-го года. Потому что в электроэнергетике не "потребляется столько, сколько произведено", а наоборот, "производится ровно столько, сколько потреблено".
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13.10.2021 15:26 Відповісти
Это даже мне понятно.
производится ровно столько, сколько потреблено.
Потребление ограничено 16-ти амперным автоматом. А так, да. Они сами не хотят больше потреблять.
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13.10.2021 15:45 Відповісти
У нас избыток электроэнергии и так. Но мы останавливаем свои блоки АЭС, чтобы Беня мог импортировать электоэнергию из Беларуси и от кацапов. Потому что электроэнергию нельзя налить в ведро, каждый момент производится ровно столько, сколько ззотели и смогли сжечь потребители.

PS И да, чтобы экспортировать электроэнергию в Польшу, надо с ней синхронизировать частоту в энергосистеме. Угадай с одного раза, с какой страной у нас сейчас синхронизирована частота? И, кстати, Кучма, да-да, тот самый, когда был президентом, обещал за пару лет переподключить страну на частоту ENTSO-E. C тех пор это обещают все президенты и все премьер-министры. И все дают два-три года прогноза, что за это время справятся. Да вот только воз и ныне там.
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13.10.2021 15:23 Відповісти
Сейчас еще можно и обогревателями отапливаться.
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13.10.2021 12:52 Відповісти
Срочно снимите видосик, как Голозадько мерзнет в своей хрущевке. Может, кто-то из 73% еще и поверит...
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13.10.2021 13:01 Відповісти
Ссуки йо ба нн ые. Уже холодно ! Включайте, ма тьвашу !
За ка кой хер мы вам пла тим ???
Или дайте легально отключиться от вашей омерзительной "УСЛУГИ".
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13.10.2021 16:50 Відповісти
 
 