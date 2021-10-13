Говорити про початок опалювального сезону в Києві просто зараз зарано, - заступник голови КМДА Пантелеєв

Поки середньодобова температура повітря не буде менша за 8 градусів протягом трьох діб, рано говорити про запуск у Києві опалювального сезону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"Щодо житлового фонду: нагадаю, що діють законодавчі норми. Опалювальний сезон розпочинаємо тоді, коли середньодобова температура повітря менше ніж 8 градусів протягом трьох діб. Тоді орган самоврядування має право розпочати опалювальний сезон. Ми плануємо дотримуватися цих норм і моніторити погоду за фактом. На сьогодні ми не маємо таких показників, тому говорити про початок опалювального сезону просто зараз зарано", - повідомив Пантелеєв на брифінгу в середу.

Водночас, за його словами, житлові громади мають можливість отримати опалення вже зараз. "Для цього необхідно звернутися з необхідною заявою від ініціативної групи будівлі, яку підтримає більшість мешканців, тобто це підписи більше ніж половини мешканців. Копію такої заяви необхідно надіслати електронною поштою, яку можна знайти на сайті КМДА. Опалення в будинках підключатиметься за такими окремими заявками", - сказав він.

Також читайте: Нардеп "ЄС" Сюмар про зрив опалювального сезону: Люди стоять у черзі за дровами по 2-3 тижні

Пантелєєв також зазначив, що на сьогодні в Києві є повна технічна готовність до початку опалювального сезону. "Всі регламентні роботи виконано, гідравлічні випробування також проведено, складено відповідні договори на енергоресурси, на газ", - заявив він.