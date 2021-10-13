"Укрзалізниця" розповіла про нові правила перевезень на час карантину: На вході провідники перевірятимуть COVID-сертифікат або тест на коронавірус

Із 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Стало відомо, як працюватиме "Укрзалізниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Тепер під час посадки разом з паспортом і квитком провідники перевірятимуть COVID-сертифікат.

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"Як паперовий, так і в "Дії". Якщо сертифікату немає, то достатньо ПЦР-тест або антиген-тесту", - повідомили в УЗ.

В "Інтерсіті" також будуть перевіряти документи під час посадки. Зазначимо, що зазвичай в "Інтерсіті" перевіряють документи вже під час поїздки.

"Ми трохи видозмінемо цей процес. Під час посадки будуть перевірки", - повідомив представник УЗ.