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"Укрзалізниця" розповіла про нові правила перевезень на час карантину: На вході провідники перевірятимуть COVID-сертифікат або тест на коронавірус
Із 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Стало відомо, як працюватиме "Укрзалізниця".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Тепер під час посадки разом з паспортом і квитком провідники перевірятимуть COVID-сертифікат.
"Як паперовий, так і в "Дії". Якщо сертифікату немає, то достатньо ПЦР-тест або антиген-тесту", - повідомили в УЗ.
В "Інтерсіті" також будуть перевіряти документи під час посадки. Зазначимо, що зазвичай в "Інтерсіті" перевіряють документи вже під час поїздки.
"Ми трохи видозмінемо цей процес. Під час посадки будуть перевірки", - повідомив представник УЗ.
Топ коментарі
+12 piligrim
показати весь коментар13.10.2021 13:00
+11 kuba
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+8 hexen
показати весь коментар13.10.2021 13:28
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евреантиваксерами, - она не сможет остановиться по простому "тпру!", ей, инертной, безумно нужна постоянная загрузка, и тогда она начнет пожирать собственных детей... причина и повод найдется всегда, это уже налажено... проверено неоднократно опытом человечества...
Посмотрим как они там сертификаты проверять будут...
Не продавати квитки невакцинованим.
А от як з електричками бути...?
И что вообще делать с медицинской тайной??
Почитай контролера своего..
Может продажа авто тоже только с серттфикатом?😉Мир понемногу делает огромную трещину между имущими и не имущими.
И ряды будут становиться всё стройнее и стройнее....
А будущее в колючей проволоке!