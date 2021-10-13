Пєсков про транзит газу через Україну: Буде комерційна пропозиція - усе продовжить працювати

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не відкидає продовження транзиту російського газу через територію України. Для цього європейські компанії мають укласти відповідні контракти з "Газпромом".

Про це він повідомив сьогодні журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Адресат Києва - покупець газу в Європі, саме ці компанії можуть укласти з російським монополістом нові угоди. Тобто для того, щоб щось транспортувати через Україну, потрібно, щоб це "щось" купили", - сказав він.

За словами Пєскова, Росія виконує свої транзитні домовленості.

"Президент говорив, що якщо будуть купувати газ, збільшиться контракт. І якщо Україна буде давати комерційні пропозиції, все продовжить працювати", - зазначив він.

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