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Стефанчук щодо підписання Закону про олігархів: Знайдемо варіант і не чіплятимемося за регламентні закарлючки

Стефанчук щодо підписання Закону про олігархів: Знайдемо варіант і не чіплятимемося за регламентні закарлючки

Верховна Рада знайде рішення щодо підписання законопроєкту про олігархів після розгляду 12-ти проєктів постанов, які блокують цю можливість.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у коментарі журналістам у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Давайте ми спочатку відхилимо ті 12 постанов (що блокують підписання законопроєкту спікером і передачу його на підпис президенту. - Ред.)... Я думаю, що ми не будемо чіплятися за якісь закарлючки регламентні, а знайдемо правильне рішення разом, тому що нам важливо, щоб цей закон запрацював", - пояснив Стефанчук.

"Тому що можна чіплятися за нюанси і розповідати, що не можна те і це, але на сьогодні це вимога часу, і ми маємо зробити все, щоб цей перший крок було зроблено і далі ми перейшли до формування іншого законодавства: антитрастового, законодавства, що регулює діяльність політичних партій, щоб знизити вплив олігархів. Тому я думаю, що після того, як буде відхилено 12 постанов, ми обов'язково розглянемо, як це питання (щодо підписання законопроєкту про олігархів. - Ред.) вирішити правильно", - додав керівник парламенту.

Згідно з регламентом і Конституцією, законопроєкт має підписати спікер і передати документ на підпис президенту. При цьому парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт про олігархів у той час, коли спікером був ще Дмитро Разумков. Отже, він і має підписати цей законопроєкт. Згідно з рішенням Конституційного Суду України (КС) від 9 жовтня 2007 року (№7-рп/2007) про тлумачення ст. 94 Основного закону, усі дії попереднього голови парламенту є юридично значущими і потребують продовження в разі необхідності. Водночас тлумачення КС стосується насамперед спікерів різних скликань, а не того самого.

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"Знову-таки, такої ситуації ще не було, тому, я думаю, ми знайдемо варіант. В історії Верховної Ради був лише один законопроєкт, який не був підписаний головою Верховної Ради України. І я дуже не хотів би, щоб з'являлися й інші. Тому що волю зали висловлено, і це не правильно, щоб одна людина блокувала волю 280 народних депутатів", - зазначив Стефанчук.

Водночас він наголосив, що в регламенті парламенту немає норми, згідно з якою "лише конкретний спікер" має підписувати законопроєкти. "Там просто сказано, що закони підписує голова Верховної Ради України", - додав Стефанчук.

Автор: 

ВР (14994) Разумков Дмитро (1527) Стефанчук Руслан (760) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+31
несоблюдение регламента гарантирует нелегитимность закона.
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13.10.2021 13:02
+21
Может и конституция тоже закорючка, как и любой закон?
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13.10.2021 13:04
+20
Да ты, чмо, уже с тещей нашел вариант, так что, никто и не сомневается
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13.10.2021 13:01
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ну так епт - это же требование революционного времени)
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13.10.2021 13:00 Відповісти
Да ты, чмо, уже с тещей нашел вариант, так что, никто и не сомневается
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13.10.2021 13:01 Відповісти
Знов запрацює скажений принер.
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13.10.2021 13:02 Відповісти
несоблюдение регламента гарантирует нелегитимность закона.
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13.10.2021 13:02 Відповісти
Вообще то регламент тоже имеет статус Закона и его "несоблюдение" есть нарушение Закона и при этом уголовно наказуемо (даже не административно).
Причем: когда нарушают все депутаты - действует консолидированная ответственность (по факту никто не отвечает), а вот когда председатель ВР подписывает с нарушение регламента отвечает конкретно он лично!!!!
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13.10.2021 14:03 Відповісти
А вы думает зачем они заблокировали работу КС?! Чтобы нельзя было оспорить такой закон!!!
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13.10.2021 14:04 Відповісти
Может и конституция тоже закорючка, как и любой закон?
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13.10.2021 13:04 Відповісти
охренели! Ну конечно это "самое важное" для страны...С подходом Зе плесени раду вообще можно закрывать и делать филиал , маленький кабинет на Банковой на первом этаже. Хотя глядя на это жирное существо пожалуй кабинет не маленький.
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13.10.2021 13:05 Відповісти
Обосрались...,теперь ждите пока дождь смоет,то дерьмо которое вы там порешали,зеослы тупые...
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13.10.2021 13:07 Відповісти
Правильно, а на фіга той регламент.
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13.10.2021 13:07 Відповісти
Этот послушный боров будет хорошо цепляться на закорючке первого фонарного столба от Верховной Рады !
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13.10.2021 13:08 Відповісти
Стовп може не витримати. Може на крані, разом з "Мері Поппінс"?
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13.10.2021 13:14 Відповісти
Ну, знайдуть зелені "вихід", а хто потім сидіти буде? Хто підписи під сфальсифікованим текстом поставить?
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13.10.2021 13:08 Відповісти
Чей підпіс, тому й сідіти...
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13.10.2021 13:53 Відповісти
Все что так напринимаете , все будет отменено!
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13.10.2021 13:09 Відповісти
"Да кому они нужны, эти дороги" (с) Назад в будущее
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13.10.2021 13:09 Відповісти
Ну ясное дело!
Не для того же этого кабана назначили спикером, что бы в рамках закона работать.
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13.10.2021 13:09 Відповісти
Тупорылый бегемот который не соблюдает законов!
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13.10.2021 13:11 Відповісти
Не оскорбляйте бегемота сравнивая его с этой жирной тушей.
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13.10.2021 13:20 Відповісти
Все правильно. Якщо зеленій владі заважає Регламент чи Конституція, то чому не насрати на них? Ну подумаєш, якісь там закарлючки. В мене питання, а за що ми стояли на Майдані?!!! Хтось ще памятає?!!!
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13.10.2021 13:12 Відповісти
Ну так не ссысь, Стефанчук! Возьми да и подпиши, раз нет нормы "только конкретный спикер". Подумаешь, решение КСУ. Давно ли вам не похер на законы?
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13.10.2021 13:14 Відповісти
правовой нигилизм ВСЕГДА (!!!) заканчивается тем, что таких вот сефанчуков развешивают на берёзках.
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13.10.2021 13:14 Відповісти
Критична кількість ідіотів у владі -це глобальна проблема, між іншим. Я не знаю як в Європі але я слідкую за політикою як в Америці, так і в Україні. У нас також всі говорять про «Некомпетентність» нової влади. «Простий нарід» із часів Риму хотів більше вірити «ілумінаріс» ніж «республіканцям», тому і обирали у владудурнів і психопатів різних ґатунків.
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13.10.2021 13:15 Відповісти
то, что им плевать на законы, было понятно уже давно
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13.10.2021 13:16 Відповісти
жаль что не всем !
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13.10.2021 19:34 Відповісти
Так вам же як за словами "найвеличнішого - захер махер, похер на той регламент!
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13.10.2021 13:17 Відповісти
вааще надо отменить все законы!!
Только желание Ермака должно быть законом!!
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13.10.2021 13:18 Відповісти
"Я думаю, что мы не будем цепляться за какие-то закорючки регламентные, а найдем правильное решение" Источник:

Тобто знову покладете на будь-який закон, якщо це буде потрібно і за це роздадуть конверти? Так в цьому сумнівів і не було! Вас же юрЬІст очолює!
Тварюки зажерливі
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13.10.2021 13:18 Відповісти
До цих ідіотів тупо не доходить, що виконання закона для політика і посадовця це самий кращий захист адже після них приходять іхні конкуренти! Порошенко це дуже добре розумів, тому і на волі.
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13.10.2021 13:18 Відповісти
законы побоку? Тогда и судить вас будут точно так же. И смотрю я на габариты этого хряка и думку гадаю, - каштан или берёза? Нет и ещё раз нет, только дуб.
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13.10.2021 13:19 Відповісти
Дуб после такого засохнет так что лучше не надо. Или осина или автокран.
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13.10.2021 15:38 Відповісти
крепкий железнодорожный мост!
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13.10.2021 18:34 Відповісти
курва.. це має назву узурпація
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13.10.2021 13:19 Відповісти
Колыван, а может все-таки дождаться выводов Венецианской комиссии?
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13.10.2021 13:24 Відповісти
не для того они так торопятся чтобы дожидаться выводов (которые могут им не понравиться )))
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13.10.2021 19:36 Відповісти
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13.10.2021 13:25 Відповісти
краткость - сестра таланта !
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13.10.2021 19:36 Відповісти
Я думаю, что мы не будем цепляться за какие-то закорючки регламентные.....

А жирной свинье по барабану.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Регламент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України - це єдиний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82 нормативно-правовий акт , що встановлює порядок діяльності єдиного органу законодавчої влади в Україні - українського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 парламенту - Верховної Ради України, має особливий порядок внесення змін, доповнень та безпосереднього його скасування.
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13.10.2021 13:35 Відповісти
Нах потрібен той регламент, нах потрібна тоя ВР зі всьома депутатами та стефанчуками
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13.10.2021 13:35 Відповісти
Революцонная необходимость выше каких- законов. Революционная справедливость она такая- как сказал гегемон, так и будет.🤢🤢🤢🤢🤢🤢👎👎👎👎👎
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13.10.2021 13:37 Відповісти
Этот хряк-производитель в угоду Банковой готов подписать всё, что угодно.
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13.10.2021 13:38 Відповісти
"зеленый беспредел" - носил название "вариант"
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13.10.2021 13:38 Відповісти
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13.10.2021 13:40 Відповісти
....в Ієрусалимі!!!!!!!
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13.10.2021 14:10 Відповісти
Теперь понятно для чего избирали Председателем этого упитанного юмориста из Квартала. Оказывается Регламент - это не обязательный организационно-юридический документ работы ВР, а набор закорючек, которые можно просто игнорировать кому захочется. Но таких заявлений не было при всех предыдущих спикерах ВР, даже при Парубии! Так можно оценивать и некоторые "закорючки" в Конституции. После таких спичей доктора юридических(!!!) наук можно поставить под сомнение и легитимность его личной "закорючки" - докторской диссертации, которая писалась и опробировалась в перерывчиках между выступлениями Квартала.
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13.10.2021 13:42 Відповісти
Регламент - нафиг!Да здравствует революционная необходимость!Не обессудьте,господин хороший,когда и с вами в свое время мы поступим ,не ссылаясь на крючки-закорючки в законах - а по правилам революционной необходимости.
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13.10.2021 13:49 Відповісти
Эти "закарючки" называются законом! Нарушение регламента и подписание подобных документов - уголовно наказуемо! Разумков хоть и опзжопник, но умный человек, поэтому таких глупостей не делал!
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13.10.2021 13:59 Відповісти
ЗАКОН ОБ КОЛЕНО КОНСТИТУЦИЕЙ ПОДТЕРЕТЬСЯ ОХ И ДОВБНИ
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1448234063098175489 36 мин



"Стефанчук о подписании Закона об олигархах: Найдем вариант и не будем цепляться за регламентные закорючки " И ваш вариант будет самым тупым



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13.10.2021 14:05 Відповісти
тИ свиняча морда, ці регламентні закарлючки.... ЦЕ ЗАКОН!!!!!!!! Хоча вам дебілам зеленим "какая разница"!!!!!!!!!!
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13.10.2021 14:08 Відповісти
и это говорит млять спикер, который должен следить за регламентом...

куда мы катимся
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13.10.2021 14:10 Відповісти
так это..... если не нужен регламсент - нах**а тогда спикер ? Если нет регламента - зачем нам эти спикерские кочки ?!
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13.10.2021 14:24 Відповісти
Его много, всем хватит.
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13.10.2021 14:27 Відповісти
Через пару років суддя скаже: "найдем варіант і Коливан сяде на 10років, не бедем чіпляться за всякі там закончики" 😃
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13.10.2021 14:39 Відповісти
скоро переведуть в усну форму - Зе пернув , всі вдихнули, закон прийнято))
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13.10.2021 15:00 Відповісти







Георгий Тука


@tuka_george

·
https://twitter.com/tuka_george/status/1448253672731947018 19 мин



Все ставлення ЗЕкоманди до ЗАКОНУ в одній фразі, як в краплі води. Голова ВРУ Стефанчук (доктор, профессор, академік): - У Регламенті ВРУ (в Законі) є закарлючки, на які не варто звертати уваги. Отже, принцип «революційної доцільності» оголошено офіційно?

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13.10.2021 15:05 Відповісти
Тобто проголосована правка не ввійде в текст закону? Оце так підняв роль ВР до самого днища, знизу вже ніхто не постукає...
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13.10.2021 15:38 Відповісти
с юридической точки зрения данное заявление не просто дно - это пробитие дна несамостоятельным ожиревшим туловищем, впрочем, потому от нас и отворачивается цивилизованный мир
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13.10.2021 16:31 Відповісти
"Якщо я порушу закон - я піду".... А далі - 'Найдем вариант и не будем цепляться за регламентные закорючки" ....
О, як все просто....охрєнєть...
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13.10.2021 16:33 Відповісти
Щоб ви розуміл, цей боров, юридичний академік ... з 2020 року.
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13.10.2021 18:24 Відповісти
А я гадав, що у нас парламентсько-президентська держава... Парламент складається з "обранців" різними регіонами та верствами населення і консенсусно (які б там гандони до нього не пропхалися) приймають рішення, що найоптимальніше для всіх цих регіонів та верств населення...
А виявляється, що достатньо одного гандона, що приймати рішення за всіх..
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13.10.2021 16:43 Відповісти
Копайте-копайте себе могилу
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13.10.2021 16:54 Відповісти
Західна коаліція підтримала принцип боротьби з олігархами, а не те лайно, що плісняві назвали законом.
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13.10.2021 18:23 Відповісти
Ну реально шаромыги. Нарушается Закон о регламенте, как минимум. Мы найдём лазейки...... Противно смотреть, читать, слушать. Больше 30 лет стране, а ни одного преза не было. чтобы порядочным человеком был. Политики, реальные опарыши. Фу.
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13.10.2021 17:01 Відповісти
Ты не догоняешь. Политика это такая среда, что честный, порядочный, принципиальный человек так не выживает.
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13.10.2021 17:27 Відповісти
...там не выживает.
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13.10.2021 17:27 Відповісти
Риторика пугающая.
Ведь Регламент - это закон. И что? Его можно не исполнять?
Начало деятельности плохенькое.
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13.10.2021 17:12 Відповісти
А я за ці слова хочу йому по мордяці відгодованій вмазати. Навіщо стримувати себе і "чіплятись" за якись там закони? Так, Стефанчук.

Вам, зелені, оті 73%, що прийшли на дільниці не делегували повноваження порушувати конституцію. Вас туди обирали, щоб ви ДОТРИМУВАЛИСЬ закнів.
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13.10.2021 18:12 Відповісти
панове, прошу прослухати промову президента Естонii.

чудова промова.



https://youtu.be/EWdDStlnmxc
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13.10.2021 18:25 Відповісти
короче малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат поставил "достойного" Кнура-гопника, полностью подконтрольного и плюющему на регламент и законы, осталась пристроить меРтвечуцко-козаковскую, слабоумную подстилку верещук и Хламидию вместо кличка и нарко-Дурак будет в своем царстве малоПИД,,,роских умалишенных....
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13.10.2021 18:38 Відповісти
Вірно. Свиня болото завжди знайде...
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13.10.2021 19:01 Відповісти
но они не уточнили какой именно закон... ибо приняли один, на подпись подсунули другой...а возможно послам давали почитать третий???? от этих аферистов всего можно ожидать...
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13.10.2021 19:41 Відповісти
речь не обо мне , речь о брехливых шуллерах зеленых...
Вы можете прогарантировать идентичность закона данного им для прочтения?
но ведь возник жеж шкандаль о разных законах (проголосованом и даном на подпись спикеру (без учтения каких-то супер важных поправок)
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13.10.2021 20:11 Відповісти
В таком случае зачем вообще тогда играться в "законность и правосудие" (все прекрасно понимают, что в Украине ни того, ни другого по факту просто нет)!?
Автоматическую винтовку в руки, граниту в зубы и вперед на разборки с олигархами (и не только с ними)!
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13.10.2021 20:24 Відповісти
ВОТ ВАМ И "НАРОДОВЛАДЬЕ"!!!
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13.10.2021 20:37 Відповісти
.
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13.10.2021 20:40 Відповісти
Над креслом этого спикера надо вывесить баннер "Бумага всё стерпит".
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13.10.2021 20:53 Відповісти
 
 