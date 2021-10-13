Стефанчук щодо підписання Закону про олігархів: Знайдемо варіант і не чіплятимемося за регламентні закарлючки
Верховна Рада знайде рішення щодо підписання законопроєкту про олігархів після розгляду 12-ти проєктів постанов, які блокують цю можливість.
Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у коментарі журналістам у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Давайте ми спочатку відхилимо ті 12 постанов (що блокують підписання законопроєкту спікером і передачу його на підпис президенту. - Ред.)... Я думаю, що ми не будемо чіплятися за якісь закарлючки регламентні, а знайдемо правильне рішення разом, тому що нам важливо, щоб цей закон запрацював", - пояснив Стефанчук.
"Тому що можна чіплятися за нюанси і розповідати, що не можна те і це, але на сьогодні це вимога часу, і ми маємо зробити все, щоб цей перший крок було зроблено і далі ми перейшли до формування іншого законодавства: антитрастового, законодавства, що регулює діяльність політичних партій, щоб знизити вплив олігархів. Тому я думаю, що після того, як буде відхилено 12 постанов, ми обов'язково розглянемо, як це питання (щодо підписання законопроєкту про олігархів. - Ред.) вирішити правильно", - додав керівник парламенту.
Згідно з регламентом і Конституцією, законопроєкт має підписати спікер і передати документ на підпис президенту. При цьому парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт про олігархів у той час, коли спікером був ще Дмитро Разумков. Отже, він і має підписати цей законопроєкт. Згідно з рішенням Конституційного Суду України (КС) від 9 жовтня 2007 року (№7-рп/2007) про тлумачення ст. 94 Основного закону, усі дії попереднього голови парламенту є юридично значущими і потребують продовження в разі необхідності. Водночас тлумачення КС стосується насамперед спікерів різних скликань, а не того самого.
"Знову-таки, такої ситуації ще не було, тому, я думаю, ми знайдемо варіант. В історії Верховної Ради був лише один законопроєкт, який не був підписаний головою Верховної Ради України. І я дуже не хотів би, щоб з'являлися й інші. Тому що волю зали висловлено, і це не правильно, щоб одна людина блокувала волю 280 народних депутатів", - зазначив Стефанчук.
Водночас він наголосив, що в регламенті парламенту немає норми, згідно з якою "лише конкретний спікер" має підписувати законопроєкти. "Там просто сказано, що закони підписує голова Верховної Ради України", - додав Стефанчук.
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Причем: когда нарушают все депутаты - действует консолидированная ответственность (по факту никто не отвечает), а вот когда председатель ВР подписывает с нарушение регламента отвечает конкретно он лично!!!!
Не для того же этого кабана назначили спикером, что бы в рамках закона работать.
Только желание Ермака должно быть законом!!
Тобто знову покладете на будь-який закон, якщо це буде потрібно і за це роздадуть конверти? Так в цьому сумнівів і не було! Вас же юрЬІст очолює!
Тварюки зажерливі
А жирной свинье по барабану.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Регламент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України - це єдиний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82 нормативно-правовий акт , що встановлює порядок діяльності єдиного органу законодавчої влади в Україні - українського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 парламенту - Верховної Ради України, має особливий порядок внесення змін, доповнень та безпосереднього його скасування.
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1448234063098175489 36 мин
"Стефанчук о подписании Закона об олигархах: Найдем вариант и не будем цепляться за регламентные закорючки " И ваш вариант будет самым тупым
куда мы катимся
Георгий Тука
@tuka_george
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https://twitter.com/tuka_george/status/1448253672731947018 19 мин
Все ставлення ЗЕкоманди до ЗАКОНУ в одній фразі, як в краплі води. Голова ВРУ Стефанчук (доктор, профессор, академік): - У Регламенті ВРУ (в Законі) є закарлючки, на які не варто звертати уваги. Отже, принцип «революційної доцільності» оголошено офіційно?
О, як все просто....охрєнєть...
А виявляється, що достатньо одного гандона, що приймати рішення за всіх..
Ведь Регламент - это закон. И что? Его можно не исполнять?
Начало деятельности плохенькое.
Вам, зелені, оті 73%, що прийшли на дільниці не делегували повноваження порушувати конституцію. Вас туди обирали, щоб ви ДОТРИМУВАЛИСЬ закнів.
чудова промова.
https://youtu.be/EWdDStlnmxc
Вы можете прогарантировать идентичность закона данного им для прочтения?
но ведь возник жеж шкандаль о разных законах (проголосованом и даном на подпись спикеру (без учтения каких-то супер важных поправок)
Автоматическую винтовку в руки, граниту в зубы и вперед на разборки с олигархами (и не только с ними)!