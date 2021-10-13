Стефанчук щодо підписання Закону про олігархів: Знайдемо варіант і не чіплятимемося за регламентні закарлючки

Верховна Рада знайде рішення щодо підписання законопроєкту про олігархів після розгляду 12-ти проєктів постанов, які блокують цю можливість.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у коментарі журналістам у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Давайте ми спочатку відхилимо ті 12 постанов (що блокують підписання законопроєкту спікером і передачу його на підпис президенту. - Ред.)... Я думаю, що ми не будемо чіплятися за якісь закарлючки регламентні, а знайдемо правильне рішення разом, тому що нам важливо, щоб цей закон запрацював", - пояснив Стефанчук.

"Тому що можна чіплятися за нюанси і розповідати, що не можна те і це, але на сьогодні це вимога часу, і ми маємо зробити все, щоб цей перший крок було зроблено і далі ми перейшли до формування іншого законодавства: антитрастового, законодавства, що регулює діяльність політичних партій, щоб знизити вплив олігархів. Тому я думаю, що після того, як буде відхилено 12 постанов, ми обов'язково розглянемо, як це питання (щодо підписання законопроєкту про олігархів. - Ред.) вирішити правильно", - додав керівник парламенту.

Згідно з регламентом і Конституцією, законопроєкт має підписати спікер і передати документ на підпис президенту. При цьому парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт про олігархів у той час, коли спікером був ще Дмитро Разумков. Отже, він і має підписати цей законопроєкт. Згідно з рішенням Конституційного Суду України (КС) від 9 жовтня 2007 року (№7-рп/2007) про тлумачення ст. 94 Основного закону, усі дії попереднього голови парламенту є юридично значущими і потребують продовження в разі необхідності. Водночас тлумачення КС стосується насамперед спікерів різних скликань, а не того самого.

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"Знову-таки, такої ситуації ще не було, тому, я думаю, ми знайдемо варіант. В історії Верховної Ради був лише один законопроєкт, який не був підписаний головою Верховної Ради України. І я дуже не хотів би, щоб з'являлися й інші. Тому що волю зали висловлено, і це не правильно, щоб одна людина блокувала волю 280 народних депутатів", - зазначив Стефанчук.

Водночас він наголосив, що в регламенті парламенту немає норми, згідно з якою "лише конкретний спікер" має підписувати законопроєкти. "Там просто сказано, що закони підписує голова Верховної Ради України", - додав Стефанчук.