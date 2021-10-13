Більш як половина реанімаційних ліжок в Україні зайняті хворими на COVID-19, - KSE

В українських лікарнях більш ніж половина реанімаційних ліжок зайняті хворими на COVID-19. У той час як кількість госпіталізацій у країні зростає за тиждень на чверть.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Госпіталізації переважають над виписками на половину - відповідно, навантаження на систему охорони здоров'я продовжує зростати", - зазначив Ганиченко.

За його словами, при зайнятості кисневих ліжок на 57%, реанімаційні становлять - 58%.

Однак кожен третій пацієнт на ліжку з киснем не потребує кисневої терапії, тобто "реальна" зайнятість становить 41% (пацієнти, яким призначена киснева терапія).

Експерт додав, що за останній тиждень в Україні було розгорнуто ще 8 тисяч додаткових ліжок з киснем.

Читайте: Ковідні відділення Києва заповнені на 47%. Вірус став більш агресивним, ситуація погіршується, - Кличко