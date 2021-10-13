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Новини Коронавірус і карантин
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Більш як половина реанімаційних ліжок в Україні зайняті хворими на COVID-19, - KSE

Більш як половина реанімаційних ліжок в Україні зайняті хворими на COVID-19, - KSE

В українських лікарнях більш ніж половина реанімаційних ліжок зайняті хворими на COVID-19. У той час як кількість госпіталізацій у країні зростає за тиждень на чверть.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Госпіталізації переважають над виписками на половину - відповідно, навантаження на систему охорони здоров'я продовжує зростати", - зазначив Ганиченко.

За його словами, при зайнятості кисневих ліжок на 57%, реанімаційні становлять - 58%.

Однак кожен третій пацієнт на ліжку з киснем не потребує кисневої терапії, тобто "реальна" зайнятість становить 41% (пацієнти, яким призначена киснева терапія).

Експерт додав, що за останній тиждень в Україні було розгорнуто ще 8 тисяч додаткових ліжок з киснем.

Читайте: Ковідні відділення Києва заповнені на 47%. Вірус став більш агресивним, ситуація погіршується, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Стастистика во всем мире показывает, что 95-97%% это не вакцинированные олени.
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13.10.2021 13:52
+2
Та пох... Дороги є???
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13.10.2021 13:13
+2
Это ты про антиваксеров?
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13.10.2021 13:51
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Та пох... Дороги є???
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13.10.2021 13:13 Відповісти
Подумаешь нет лекарств и кислорода. Подумаешь первое место по смертности на 1 млн. населения. Зато все дороги к моргам на бумаге отремонтированы.

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13.10.2021 13:13 Відповісти
Вакцинуйтесь і буде вам щастя . Вакцини є з надлишком . Або не вакцинуйтесь і нарікайте на владу , поки кисневий намордник не натягнуть на голову.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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13.10.2021 13:50 Відповісти
Я уже. И какое это имеет отношение к неготовности государства к этой волне, к недостатку медикаментов и кислорода? Героям Слава!
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13.10.2021 13:54 Відповісти
А какого медикамента не хватает? Чем там сейчас ковид лечат?
Ну и если как "слуги" по Трускавцам без масок, без дистанции, с обнимашками-целовашками тусить, показывая пример остальным, то ни каких больниц и коек не хватит. Тут дело не в дорогах, а в головах.
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13.10.2021 14:05 Відповісти
В головах тоже. Как без этого. А у нас в опорной на той неделе кислорода оставалось на пару часов. Объявили сбор и добрые люди свозили со всей округи технический кислород. Или например
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13.10.2021 14:18 Відповісти
**** чмошники зелёные...
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13.10.2021 13:13 Відповісти
Это ты про антиваксеров?
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13.10.2021 13:51 Відповісти
Про всех 73% а хз ваксеры или неваксеры
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13.10.2021 14:13 Відповісти
Виходить, що народ зовсім не лікують? Тепер надія тільки на Господа Бога...
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13.10.2021 13:35 Відповісти
В лікарнях немає жодного вакцинованого пацієнта . А не вакцинованих я б законодавчо заборонив лікувати . Нехай лікуються порадами з фейсбука та своїми переконаннями . Нема чого на дібілів бюджетні кошти витрачати .
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13.10.2021 13:45 Відповісти
Ви впевнені, що нема?
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13.10.2021 13:48 Відповісти
Стастистика во всем мире показывает, что 95-97%% это не вакцинированные олени.
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13.10.2021 13:52 Відповісти
Так . Вакциновані переносять хворобу легко (вдома) , або взагалі не хворіють .
В лікарню попадають тільки важко хворі (не вакциновані) .
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13.10.2021 13:53 Відповісти
Такой же фошызд как и этот вот предатель:



https://unews.pro/news/115733/ Советник главы Республики Крым - Олег Крючков порекомендовал невакцинированным людям отравиться газом, утопиться или повеситься
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13.10.2021 13:53 Відповісти
Для чого вішатися? Вдруг повезе і не захворієш . Я недавно бачив , як білка вискочила з під електрички. Повезло.
Хоч і ризикувала
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13.10.2021 13:57 Відповісти
Вот, наглядно видно, в чем польза вакцинации.

А другие болезни не исчезли... Инфаркты, инсульты и прочие тяжелые состояние, которые требуют реанимации.

Вакцинированные люди, в 95% случаев не попадают в реанимацию, не занимают чье то место, которому нужна помощь с другой болезнью, не занимают места в реанимации, не оттягивают персонал больниц на себя и дают возможность врачам и больницам работать с другими пациентами.
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13.10.2021 14:14 Відповісти
в том то и дело что из за ковид , и тварей невакционированных которые отвлекают всех врачей специальностей и занимают места с ковидом в больницах ,все силы брошены на ковид ведь, другие болезни ведь не так массовы.эти больных также умирают и страдают(сам гипертоник и диабэт есть.... .*вот поэтому я и говорю что мрази безмасочные заняли возможно моё место в случае приступа и госпитализации...
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13.10.2021 16:05 Відповісти
Со смертность у нас какой-то трындец.
Это из-за огромного недоверия медицине в стране, обращаются в последний момент...
Плюс Дельта ещё тот хитрожоп, маскируется под простуду, а потом резко здрасте приехали..
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13.10.2021 15:58 Відповісти
знаете что?! тут не власть виновата в этом вопросе.....я лично 2 месяца назад выбрал на выбор вакцину ,меня пригласил семейный врач я сделал 2 раза модэрну .(сейчас 6 видов лучших вакцин на выбор!)потом недавно РПЦ тэст здал , рентген лёгких сделал и всё добровольно и бесплатно! но животные твари долбанные ездят без масок ... особенно в общественном транспорте. треть сук без масок и водители пускают без вопросов .а в записи говорит ( придерживайтесь растояния, одевайте маски, и так далее .транспорт завален пассажирами и треть без масок .в метро вижу ситуация лучше там редко кто без масок . с таким самосознанием населения никогда из долбанного карантина не вылезешь... пусть скоты концы отдают все эти выродки....(( меньше заразы разнесут
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13.10.2021 15:59 Відповісти
 
 