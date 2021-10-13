Більш як половина реанімаційних ліжок в Україні зайняті хворими на COVID-19, - KSE
В українських лікарнях більш ніж половина реанімаційних ліжок зайняті хворими на COVID-19. У той час як кількість госпіталізацій у країні зростає за тиждень на чверть.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.
"Госпіталізації переважають над виписками на половину - відповідно, навантаження на систему охорони здоров'я продовжує зростати", - зазначив Ганиченко.
За його словами, при зайнятості кисневих ліжок на 57%, реанімаційні становлять - 58%.
Однак кожен третій пацієнт на ліжку з киснем не потребує кисневої терапії, тобто "реальна" зайнятість становить 41% (пацієнти, яким призначена киснева терапія).
Експерт додав, що за останній тиждень в Україні було розгорнуто ще 8 тисяч додаткових ліжок з киснем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
Ну и если как "слуги" по Трускавцам без масок, без дистанции, с обнимашками-целовашками тусить, показывая пример остальным, то ни каких больниц и коек не хватит. Тут дело не в дорогах, а в головах.
В лікарню попадають тільки важко хворі (не вакциновані) .
https://unews.pro/news/115733/ Советник главы Республики Крым - Олег Крючков порекомендовал невакцинированным людям отравиться газом, утопиться или повеситься
Хоч і ризикувала
А другие болезни не исчезли... Инфаркты, инсульты и прочие тяжелые состояние, которые требуют реанимации.
Вакцинированные люди, в 95% случаев не попадают в реанимацию, не занимают чье то место, которому нужна помощь с другой болезнью, не занимают места в реанимации, не оттягивают персонал больниц на себя и дают возможность врачам и больницам работать с другими пациентами.
Это из-за огромного недоверия медицине в стране, обращаются в последний момент...
Плюс Дельта ещё тот хитрожоп, маскируется под простуду, а потом резко здрасте приехали..