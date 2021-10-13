Запас вугілля на державних ТЕС у 10 разів нижчий за норму, - ЕП

Ситуація із запасом вугілля на складах державної компанії "Центренерго" критична і відстає від норми в 10 разів.

Про це йдеться в статті видання "Економічна правда".

"Державна компанія наразі працює з мінімальним складом – 4 блоки на всі три ТЕС. І кожна станція має великі проблеми із забезпеченням вугіллям. Сумарні запаси на складах самого "Центренерго" з початку жовтня збільшилися на 12% - до 72 тис. тонн. Утім, цей показник все одно в 10 разів менший за необхідний", - йдеться в статті.

Видання визначає, що держкомпанія відчуває фінансові труднощі з закупівлею вугілля.

"Також є питання до того, звідки "Центренерго" взяло гроші, щоб законтрактувати такий великий обсяг вугілля зі згаданих країн, адже ще напередодні компанія мала великі фінансові проблеми. Для їхнього розв’язання "Укренерго" навіть погодилося першочергово погасити борги на балансуючому ринку перед "Центренерго", а "Нафтогаз" закупив у держкомпанії великий обсяг електроенергії. Хай там як, але вже зараз очевидно, що з заявами про 100% готовність до осінньо-зимового періоду в "Центренерго" трохи поквапилися", - зазначило видання.

Нагадаємо, половина енергоблоків державної "Центренерго" досі не працюють через дефіцит вугілля.

За даними Міністерства енергетики, станом на 12 жовтня антрацитового вугілля на Трипільській і Зміївській ТЕС залишилося на 7-8 днів роботи. Сумарно на цих станціях було 29,5 тис. т. Запас газового вугілля на ТЕС компанії становить 41,1 тис. т, що вистачить на 3-14 днів роботи залежно від станції.