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Запас вугілля на державних ТЕС у 10 разів нижчий за норму, - ЕП

Запас вугілля на державних ТЕС у 10 разів нижчий за норму, - ЕП

Ситуація із запасом вугілля на складах державної компанії "Центренерго" критична і відстає від норми в 10 разів.

Про це йдеться в статті видання "Економічна правда".

"Державна компанія наразі працює з мінімальним складом – 4 блоки на всі три ТЕС. І кожна станція має великі проблеми із забезпеченням вугіллям. Сумарні запаси на складах самого "Центренерго" з початку жовтня збільшилися на 12% - до 72 тис. тонн. Утім, цей показник все одно в 10 разів менший за необхідний", - йдеться в статті.

Видання визначає, що держкомпанія відчуває фінансові труднощі з закупівлею вугілля.

"Також є питання до того, звідки "Центренерго" взяло гроші, щоб законтрактувати такий великий обсяг вугілля зі згаданих країн, адже ще напередодні компанія мала великі фінансові проблеми. Для їхнього розв’язання "Укренерго" навіть погодилося першочергово погасити борги на балансуючому ринку перед "Центренерго", а "Нафтогаз" закупив у держкомпанії великий обсяг електроенергії. Хай там як, але вже зараз очевидно, що з заявами про 100% готовність до осінньо-зимового періоду в "Центренерго" трохи поквапилися", - зазначило видання.

Нагадаємо, половина енергоблоків державної "Центренерго" досі не працюють через дефіцит вугілля.

За даними Міністерства енергетики, станом на 12 жовтня антрацитового вугілля на Трипільській і Зміївській ТЕС залишилося на 7-8 днів роботи. Сумарно на цих станціях було 29,5 тис. т. Запас газового вугілля на ТЕС компанії становить 41,1 тис. т, що вистачить на 3-14 днів роботи залежно від станції.

Автор: 

ТЕС (917) вугілля (2474)


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Топ коментарі
+8
И так каждый год, эти замечательные рукотворные "кризисы", для выкачивания по беспределу бабла с населения. Плати, а то замёрзнешь
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13.10.2021 13:15
+7
госкомпания ("Центрэнерго") испытывает финансовые трудности с закупкой угля.-Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского/ Но виновата зелёная энергетика. Все знают.
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13.10.2021 13:23
+5
Выпускайте Медведчука, он порешает.
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13.10.2021 13:14
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Выпускайте Медведчука, он порешает.
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13.10.2021 13:14 Відповісти
У ОРДЛО купят транзитом через РФ или РБ.
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13.10.2021 13:15 Відповісти
И так каждый год, эти замечательные рукотворные "кризисы", для выкачивания по беспределу бабла с населения. Плати, а то замёрзнешь
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13.10.2021 13:15 Відповісти
Уточните, пожалуйста! Не каждый год, а последние два года.
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13.10.2021 13:29 Відповісти
Може Медведчук не такий вже і "вражина"?
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13.10.2021 13:16 Відповісти
Він прокацаплене падло яке служить *****.
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13.10.2021 13:19 Відповісти
Зелень закупить у маладих ріспублік. Там же їхні торгові партньори. Не дарма ж давали кредити.
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13.10.2021 13:20 Відповісти
немешайте шмыге шопиться в Швеции...
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13.10.2021 13:23 Відповісти
госкомпания ("Центрэнерго") испытывает финансовые трудности с закупкой угля.-Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского/ Но виновата зелёная энергетика. Все знают.
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13.10.2021 13:23 Відповісти
не звезди, "вчера" пЕСики писали что Энергоатом "даром" поставляет эл.энергию заводам Бени
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13.10.2021 13:54 Відповісти
А ти вважаєш 50 коп/кВт це дорого?
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13.10.2021 14:55 Відповісти
50 коп дорого, в мае была цена на энергнорынке и по 20 коп, и по 15 коп, и по 10 коп
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13.10.2021 15:03 Відповісти
ТА-ТИ-ШО? Тут недавно стаття була, як Беня, за підтримки Геруса, "видавлював" такі ціни з АЕС. І це при собівартості електроенергії на АЕС 60 коп/кВт.
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13.10.2021 15:31 Відповісти
АЭС продает уже давно на аукционах на Энергорынке
можно конкретне когда в этом году такое было?
а то шоколадный срач вы спецы разводить
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13.10.2021 15:46 Відповісти
Кошарная рассказала, что в июле 2020 года оператор рынка заметил, что у "Энергоатома" довольно странная торговая стратегия: "Летом был профицит электроэнергии на сутки вперед. Но "Энергоатом" выходил на рынок с завышенной ценой, не продавал, и все это уходило на балансирующий рынок, где дисконт был 45%. В результате покупали трейдеры Коломойского и Ахметова (украинские олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов). Были странные торги в октябре, а самые скандальные, из-за которых НАБУ проводило обыски, - это торги в декабре на полгода вперед - 13 миллиардов киловатт-часов по 1,16 были проданы, 80% из которых ушли трейдеру Игоря Коломойского "Юнайтед Энерджи" (сам Коломойский отрицает связь с этой компанией, однако показательно, что эта фирма помимо закупки электроэнергии у "Энергоатома" по заниженным ценам также является крупнейшим импортером электричества из России - "Апостроф").
https://apostrophe.ua/article/economy/jenergetika/2021-03-18/otdali-na-kormlenie-kto-zagnal-energoatom-v-milliardnyie-dolgi/38404
Энергоатом Трейдинг, обособленное подразделение ГП НАЭК Энергоатом 13 ноября на аукционе по продаже электроэнергии заключило соглашения с ООО Юнайтед Энерджи и ООО Д. Трейдинг с рекордным дисконтом для спотовой рыночной цены -42%. Об этом пишут http://nashigroshi.org/2020/11/16/enerhoatom-na-znyzhkakh-akhmetovu-ta-kolomoys-komu-vtratyv-65-mil-*****-lyshe-za-odyn-tyzhden/?fbclid=IwAR3XeMKBnGAK1iXoITi9R2Eg6u_jiia0Ug9UB_3SizEjeTIFUewPj7TW0xw Наші гроші .
«На аукционе https://epbets.ueex.com.ua/public/PositionList.aspx?id_auc=3594407&view_type=results&lan=ua продали 168 тыс. МВт-ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие восемь фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 грн. за МВт-ч досталось Юнайтед Энерджи из группы Игоря Коломойского и Д. Трейдинг из группы Рината Ахметова. Эти соглашения были проведены с 40% дисконтом от спотовой цены на рынке на сутки вперед. Обычно дисконты на электроэнергию составляют не более 10%. Остальные покупатели в тот период покупали энергию по 800−940 грн за МВт-ч», - пишет издание.
https://biz.nv.ua/markets/energoatom-v-minuse-ahmetov-i-kolomoyskiy-kupili-***************-na-40-deshevle-rynka-50124438.html

А тепер розкажи, зелена макака, коли були ціни наведені тобою?
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13.10.2021 18:37 Відповісти
" 168 тыс. МВт-ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие восемь фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 грн."
а почему те 15% не купили по 650?
стоимость ночной электроэнергии тогда РДН была 700- 900 грн и объемы в 100 раз меньше чем Энергоатом продал на аукционе, если бы Энергоатом вышел со своимы 168000 МВт*час на тот рынок то цены обвалились бы до 10 грн а не 650 грн. как он продал
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14.10.2021 10:03 Відповісти
Ти зовсім ідіот?
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15.10.2021 16:08 Відповісти
не звезди/ Так опровергни неправду гневно.Козыряй фактами, звездун.
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13.10.2021 18:01 Відповісти
Збс! Надеюсь, часть зебилов замерзнет по приколу с любовью к Величайшему))
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13.10.2021 13:32 Відповісти
10 раз, это они так толерантно называют "абсолютно нет".
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13.10.2021 13:33 Відповісти
зєбидло руліт.
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13.10.2021 13:37 Відповісти
Йой! А з КМУ ось тільки нещодавно репетували, що Україна готова до опалювального сезону! Може ми не в тій Україні живемо? Чи вони....
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13.10.2021 13:38 Відповісти
Хуже не будит
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13.10.2021 13:42 Відповісти
Странно. Неужели команда ***********, проворовалась? Не может быть
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13.10.2021 13:48 Відповісти
І пробрехалась.
Вони то рапортують про готовість до опалювального сезону у 200 %
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13.10.2021 13:54 Відповісти
Ахметова с Порошенко жалко..Несчастные..Плачу...
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13.10.2021 13:56 Відповісти
Плати. Беня не возражает
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13.10.2021 14:25 Відповісти
Мосічучка пропонує українцям їсти недоїдки.
Зебілятки дивітесь.
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13.10.2021 13:58 Відповісти
а тимошонко сказал что всем будет тепло, как летом
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13.10.2021 14:11 Відповісти
Хронічно збиткова "центренерго" лише протягом 2017-2018 років була стабільно прибутковою. Ось вам і "барига" з його смотрящім Кононенко. Може відсутність тепла у хатах допоможе освіжити мізки?
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13.10.2021 14:14 Відповісти
Ну вы ещё скажите, что это Зеленский виноват 😁😁😁
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13.10.2021 14:29 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV6seUSBzDhu3-x_Xmwkz3Wy8gysQK__TsgnC89BbsEBH7SCy-Y02MUM1Yt62UI9uSSuHr1FfuoeUCff_uDNo8xVuFGOpveOE6d3IT6ZJjAoqwgHfB2MeeNtCZmBBYmwvY&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZV6seUSBzDhu3-x_Xmwkz3Wy8gysQK__TsgnC89BbsEBH7SCy-Y02MUM1Yt62UI9uSSuHr1FfuoeUCff_uDNo8xVuFGOpveOE6d3IT6ZJjAoqwgHfB2MeeNtCZmBBYmwvY&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6139247519482608?__cft__[0]=AZV6seUSBzDhu3-x_Xmwkz3Wy8gysQK__TsgnC89BbsEBH7SCy-Y02MUM1Yt62UI9uSSuHr1FfuoeUCff_uDNo8xVuFGOpveOE6d3IT6ZJjAoqwgHfB2MeeNtCZmBBYmwvY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Источник в окружении Зеленского: включать отопление украинцам будут только по ковид-сертификатам
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13.10.2021 14:48 Відповісти
За це повинені нести відповідальність,кому належать обленерго : Ахметка ,Беня , Пінчук ,Фірташ Суркіси ,чи в нас боротьба з олігархами ,що б ніхто з низ не збіднів.
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13.10.2021 15:21 Відповісти
Вы в принципе способны различать генерирующие компании и поставляющие? Вижу, что нет, но советы космического масштаба запросто.
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13.10.2021 16:54 Відповісти
Це при тому що на Україні з пролетарським розмахом закривають діючі шахти. І ви скажете що ахметка не ворог України?
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13.10.2021 16:01 Відповісти
Уголь пусть Ахметов ест.
Нам важно сколько атома в АЭС.
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13.10.2021 16:45 Відповісти
Еще в 2014 году Польша и Япония предлагали Демчишину, ставленнику Порошенко, перевести наши ТЭЦ на альтернативные источники энергии. Не целесообразно.
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13.10.2021 17:04 Відповісти
 
 