Запас вугілля на державних ТЕС у 10 разів нижчий за норму, - ЕП
Ситуація із запасом вугілля на складах державної компанії "Центренерго" критична і відстає від норми в 10 разів.
Про це йдеться в статті видання "Економічна правда".
"Державна компанія наразі працює з мінімальним складом – 4 блоки на всі три ТЕС. І кожна станція має великі проблеми із забезпеченням вугіллям. Сумарні запаси на складах самого "Центренерго" з початку жовтня збільшилися на 12% - до 72 тис. тонн. Утім, цей показник все одно в 10 разів менший за необхідний", - йдеться в статті.
Видання визначає, що держкомпанія відчуває фінансові труднощі з закупівлею вугілля.
"Також є питання до того, звідки "Центренерго" взяло гроші, щоб законтрактувати такий великий обсяг вугілля зі згаданих країн, адже ще напередодні компанія мала великі фінансові проблеми. Для їхнього розв’язання "Укренерго" навіть погодилося першочергово погасити борги на балансуючому ринку перед "Центренерго", а "Нафтогаз" закупив у держкомпанії великий обсяг електроенергії. Хай там як, але вже зараз очевидно, що з заявами про 100% готовність до осінньо-зимового періоду в "Центренерго" трохи поквапилися", - зазначило видання.
Нагадаємо, половина енергоблоків державної "Центренерго" досі не працюють через дефіцит вугілля.
За даними Міністерства енергетики, станом на 12 жовтня антрацитового вугілля на Трипільській і Зміївській ТЕС залишилося на 7-8 днів роботи. Сумарно на цих станціях було 29,5 тис. т. Запас газового вугілля на ТЕС компанії становить 41,1 тис. т, що вистачить на 3-14 днів роботи залежно від станції.
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можно конкретне когда в этом году такое было?
а то шоколадный срач вы спецы разводить
https://apostrophe.ua/article/economy/jenergetika/2021-03-18/otdali-na-kormlenie-kto-zagnal-energoatom-v-milliardnyie-dolgi/38404
Энергоатом Трейдинг, обособленное подразделение ГП НАЭК Энергоатом 13 ноября на аукционе по продаже электроэнергии заключило соглашения с ООО Юнайтед Энерджи и ООО Д. Трейдинг с рекордным дисконтом для спотовой рыночной цены -42%. Об этом пишут http://nashigroshi.org/2020/11/16/enerhoatom-na-znyzhkakh-akhmetovu-ta-kolomoys-komu-vtratyv-65-mil-*****-lyshe-za-odyn-tyzhden/?fbclid=IwAR3XeMKBnGAK1iXoITi9R2Eg6u_jiia0Ug9UB_3SizEjeTIFUewPj7TW0xw Наші гроші .
«На аукционе https://epbets.ueex.com.ua/public/PositionList.aspx?id_auc=3594407&view_type=results&lan=ua продали 168 тыс. МВт-ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие восемь фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 грн. за МВт-ч досталось Юнайтед Энерджи из группы Игоря Коломойского и Д. Трейдинг из группы Рината Ахметова. Эти соглашения были проведены с 40% дисконтом от спотовой цены на рынке на сутки вперед. Обычно дисконты на электроэнергию составляют не более 10%. Остальные покупатели в тот период покупали энергию по 800−940 грн за МВт-ч», - пишет издание.
https://biz.nv.ua/markets/energoatom-v-minuse-ahmetov-i-kolomoyskiy-kupili-***************-na-40-deshevle-rynka-50124438.html
А тепер розкажи, зелена макака, коли були ціни наведені тобою?
а почему те 15% не купили по 650?
стоимость ночной электроэнергии тогда РДН была 700- 900 грн и объемы в 100 раз меньше чем Энергоатом продал на аукционе, если бы Энергоатом вышел со своимы 168000 МВт*час на тот рынок то цены обвалились бы до 10 грн а не 650 грн. как он продал
Вони то рапортують про готовість до опалювального сезону у 200 %
Зебілятки дивітесь.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6139247519482608?__cft__[0]=AZV6seUSBzDhu3-x_Xmwkz3Wy8gysQK__TsgnC89BbsEBH7SCy-Y02MUM1Yt62UI9uSSuHr1FfuoeUCff_uDNo8xVuFGOpveOE6d3IT6ZJjAoqwgHfB2MeeNtCZmBBYmwvY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Источник в окружении Зеленского: включать отопление украинцам будут только по ковид-сертификатам
Нам важно сколько атома в АЭС.