Від початку доби війська РФ відкривали вогонь поблизу Шумів, втрат немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 13 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

"На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

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