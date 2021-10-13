Україна візьме у Великої Британії 21 млн фунтів у кредит для закупівлі ПЛР-тестів, - Мінфін

Кабінет Міністрів затвердив залучення в 2021 році кредиту від Великої Британії на £21 млн для закупівлі 4 млн ПЛР-тестів.

Про це повідомило Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів затвердив проєкт постанови "Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2021 році шляхом залучення кредиту від Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства", - зазначив Мінфін на сайті в середу.

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Кредит у межах державних зовнішніх запозичень дозволить залучити £ 21 млн для закупівлі наборів для проведення 4 млн ПЛР-досліджень, додали в Мінфіні.

"Термін користування кредитом - чотири роки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначило міністерство, контракт на поставку наборів для 4 млн ПЛР-досліджень укладено в межах чинного меморандуму про взаєморозуміння між Кабміном і Державним секретарем королеви Великої Британії, який діє через Агентство експортного фінансування Великої Британії (UKEF).