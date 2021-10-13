Україна візьме у Великої Британії 21 млн фунтів у кредит для закупівлі ПЛР-тестів, - Мінфін
Кабінет Міністрів затвердив залучення в 2021 році кредиту від Великої Британії на £21 млн для закупівлі 4 млн ПЛР-тестів.
Про це повідомило Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінет Міністрів затвердив проєкт постанови "Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2021 році шляхом залучення кредиту від Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства", - зазначив Мінфін на сайті в середу.
Кредит у межах державних зовнішніх запозичень дозволить залучити £ 21 млн для закупівлі наборів для проведення 4 млн ПЛР-досліджень, додали в Мінфіні.
"Термін користування кредитом - чотири роки", - йдеться в повідомленні.
Як зазначило міністерство, контракт на поставку наборів для 4 млн ПЛР-досліджень укладено в межах чинного меморандуму про взаєморозуміння між Кабміном і Державним секретарем королеви Великої Британії, який діє через Агентство експортного фінансування Великої Британії (UKEF).
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вместо того ,чтобы самим наладить выпуск тестов, сраных лакмусовых бумажек !
Вери гуд бизнес!
Мазлтов!
Зряплаты всяким лещенкам и прочим сосалкам платить нужно не с госбюджета. Кортежи уменьшить кто-то обнщал. Дорогу в никуда кого-то хрена строят выдавая кредиты с госбанков. Миллиарды денег тратятся,а тут бац и приплыли - нужен кредит на тесты. С такими темпами зелень к весне оставит страну без бюджета.
Когда глава правительства Нафтали Беннет начал продвигать операцию "Антиген", направленной на замену карантинов в школах регулярными экспресс-тестами на коронавирус, ее стоимость в министерстве финансов оценили в 800 миллионов шекелей.
Однако в итоге тендер на поставку тестов, включая их распространение в школах, был закрыт на уровне 220 миллионов шекелей в месяц. Экономию в полмиллиарда шекелей в министерствах финансов и здравоохранения приписывают одному человеку - предпринимателю Рану Ахитову, действующему в сфере венчурного капитала, и на добровольных началах являющемуся советником Беннета.
Как сообщает https://www.calcalist.co.il/local_news/article/ryeuxixsf "Калькалист" , Ахитов, зайдя на платформу интернет-торговли Amazon, обнаружил, что средняя стоимость теста составляет менее 10 шекелей, тогда как тесты, одобренные в Израиле, стоят от 22 шекелей. После того, как в минздраве объяснили, что множество существующих в мире тестов дают неточные результаты. Тогда Ахитов провел сравнительную работу, и нашел около 20 видов тестов, проверенных и принятых к использованию правительствами Германии и Великобритании и еще не менее пяти развитых стран.
Последовавшая за этим проверка минздрава подтвердила целесообразность включения этих проверок в условия тендера без необходимости их повторной проверки в Израиле.
Ну неужели не додумались написать, что ПЦР-тесты в мире в дефиците и единственная возможность купить их в Англии, это взять в той же Англии кредит на это.
У нас же "внезапный" всплеск заболеваемости. Поэтому надо срочно и много. Вот производители и выставляют соответствующие условия.
перекособочений...
- не пускає жінка в хату,
бо... "мій тест- просрочений"
Напреміювались поліцаїв?
Теперь жеріть, не обляпайтесь, кредити британські
скоро ще хтось матиме куртку за 600 тищ, а може і дорожчу
Я Вам ничего не должен!
Вы, болваны зеленые обогрейте сначала имеющиеся университеты. Им. Шевченко, объявили газ по 48грн за кубометр. Бездарные клоуны, кто эти кредиты отдавать будет? Дешевая популярность за чужой счет.
У амеров оно 300 миллиардов клянчит, но готов принять и 20 миллионов---дешевка!
Испанский стыд за 73% быдло!