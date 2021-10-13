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Новини Коронавірус і карантин
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До кінця року кількість смертей від COVID-19 в Україні може досягти 92 тисяч, - KSE

До кінця року кількість смертей від COVID-19 в Україні може досягти 92 тисяч, - KSE

Київська школа економіки має невтішний прогноз щодо розвитку коронавірусу в Україні. Кількість смертей від коронавірусу може досягти 92 тисяч до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.

Станом на сьогодні в Україні підтвердили 59 523 смертельні випадки.

"За різними сценаріями, в Україні до кінця року, починаючи з початку пандемії, може померти від 68 до 92 тисяч осіб", - повідомили в Київській школі економіки.

Нагадаємо, НАН прогнозує рекордні дані щодо COVID і спад через вихідні.

Також читайте: НАН опублікувала новий прогноз щодо COVID-19: Понад 20 тис. захворілих і до 500 летальних випадків на день до кінця жовтня. ІНФОГРАФІКА

Зазначимо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії.

Автор: 

карантин (18172) прогноз (1391) смертність (195) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Т.е., чем больше вакцинированных, тем выше смертность?
За 1,5 года невакцинированных умерли 59,5 тыс.
За ближайшие 1,5 месяца умрет 33 тыс.
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13.10.2021 14:31
+3
https://opendatabot.ua/analytics/death-in-november-2020

Від серцевосудинних мруть, як мухи, а ви тут далі істерію розганяєте.
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13.10.2021 15:23
+2
Сейчас кабмин за рекламу вакцин платит, а не за экономику.
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13.10.2021 14:38
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Ольгинские и лахтинские строго за недовакцину Спутник топят и внутри Раши. За ее пределами они антиваксерский шабаш устраивают, а местные полезные идиоты им в этом помогают.
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13.10.2021 16:09 Відповісти
А может и не быть... Главное щёки надуть!
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13.10.2021 14:11 Відповісти
А уже 63 тысячи умерших. Так что до конца года, даже при текущей ежедневной смертности будет больше, чем 92 тыс. А ежедневная смертность увеличивается...
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13.10.2021 14:17 Відповісти
Так она(смертность) и больше была и меньше....
Они не несут никакой ответственности за свой трёп.
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13.10.2021 14:21 Відповісти
Вы всё врёти, у меня никто из знакомых не умер. Смерти вообще нет.
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13.10.2021 14:28 Відповісти
Т.е., чем больше вакцинированных, тем выше смертность?
За 1,5 года невакцинированных умерли 59,5 тыс.
За ближайшие 1,5 месяца умрет 33 тыс.
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13.10.2021 14:31 Відповісти
В 30-х годах такие умники, как ты, посадили в кутузку эпидемиолога Зильбера, по обвинению в намеренном заражении жителей СССР чумой, т.к. там, где работал его противочумной отряд, наблюдалась вспышка чумы.
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13.10.2021 16:14 Відповісти
Это как раз таких умники как ты! Пытались прививать малоисследованной вакциной.
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13.10.2021 17:16 Відповісти
лучше бы школа экономики экономикой занялась
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13.10.2021 14:32 Відповісти
Сейчас кабмин за рекламу вакцин платит, а не за экономику.
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13.10.2021 14:38 Відповісти
Там президент Мілованов. Так що нехай краще економікою не займаються. Можна прибиранням.
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13.10.2021 16:10 Відповісти
https://opendatabot.ua/analytics/death-in-november-2020

Від серцевосудинних мруть, як мухи, а ви тут далі істерію розганяєте.
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13.10.2021 15:23 Відповісти
Ты предлагаешь забыть про 63 тысячи смертей Украинцев от КОВИДа и не спасать тех, кто болеет КОВИДом сейчас? Ты точно не кацап?
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13.10.2021 15:52 Відповісти
Я пропоную не розганяти істерику щодо лише одної з багатьох хвороб, яка має далеко не самий високий відсоток смертності.
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13.10.2021 16:07 Відповісти
Гипертония не передается воздушно-капельным путём. А КОВИД передаётся. Так что карантинные меры НЕОБХОДИМЫ, как и вакцинация. Это уменьшает количество смертей. Предлагаешь не уменьшать?
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13.10.2021 16:18 Відповісти
яка має далеко не самий високий відсоток смертності.

Вірно! 1-1,5 відсотка як і раніше було.

Аби гроші- гріха не буде!
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13.10.2021 17:08 Відповісти
Про сердевосудинни уже слушать надоело.
Есть разница сам себя доводишь до ручки или смертельный вирус?!
По-моему, огромная!
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13.10.2021 15:52 Відповісти
Ти вже застрахувалася від ССХ?
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13.10.2021 18:05 Відповісти
ЦЕНЗОРу: чому ви мене блокуєте щодня чи через день? Вам немає що більше робити? Ви краще свої мовні помилки повиправляйте. Я вам писав, що ваш вираз Вас було заблоковано українською мовою має вигядати наступним чином: Вас заблоковано. Кнопка "Мені подобається" (мені подобає себе) українською мовою є Мені до вподоби, або Вподобаю.
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13.10.2021 16:42 Відповісти
Я вже писав запити і звернення абслолютно до всіх відповдних посадовців аби нарешті почали лікувати, але не хочуть лікувати від грипу - таке враження, що є команда згори: хай мруть по максимуму! Може хто знає до кого в цій друнуватій недокраїні звернутися аби нарешті таки запустили лікування лазерною терапією (а ще триндять, що сатті в Московії щодо України брехливі - ні, це не так; все по-суті, тільки от виправляти в Украні ніхто ситуації не хоче). На 21 млн. фунтів, які позичають в Велиій Британії на тести від чорт-зна чого, можна виробити 1000 українських лазерний апартів "Геліос", найкращих апаратів лазерної терапії в світі. Я не розумію, чи наразі лише барани на посадах, чи то може всі люди вже геть подуріли? 30 років тому люди були значно розумніші, медични заклади таки працювали і впроваджували українські наукові розробки в життя. Брошура з лазерного апарату "Геліос" http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
Моя стаття Природно-науковий підхід до лікування хворих http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
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13.10.2021 16:51 Відповісти
По разным сценариям, в Украине до конца года, начиная с начала пандемии, может умереть от 68 до 92 тысяч человек", - сообщили в Киевской школе экономики. Источник:

За один год в Украине умирает около 500 000 (1500 в сутки) . А смертность от гриппа ( ковида) 1- 1,5% 500 000/100= 5000

Перегибают палку примерно в 10 раз.
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13.10.2021 17:05 Відповісти
Звідки 1-1,5%, якшо далеко не всі роблять тести?
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13.10.2021 18:08 Відповісти
 
 