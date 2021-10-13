До кінця року кількість смертей від COVID-19 в Україні може досягти 92 тисяч, - KSE
Київська школа економіки має невтішний прогноз щодо розвитку коронавірусу в Україні. Кількість смертей від коронавірусу може досягти 92 тисяч до кінця року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.
Станом на сьогодні в Україні підтвердили 59 523 смертельні випадки.
"За різними сценаріями, в Україні до кінця року, починаючи з початку пандемії, може померти від 68 до 92 тисяч осіб", - повідомили в Київській школі економіки.
Нагадаємо, НАН прогнозує рекордні дані щодо COVID і спад через вихідні.
Зазначимо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Они не несут никакой ответственности за свой трёп.
За 1,5 года невакцинированных умерли 59,5 тыс.
За ближайшие 1,5 месяца умрет 33 тыс.
Від серцевосудинних мруть, як мухи, а ви тут далі істерію розганяєте.
Вірно! 1-1,5 відсотка як і раніше було.
Аби гроші- гріха не буде!
Есть разница сам себя доводишь до ручки или смертельный вирус?!
По-моему, огромная!
Моя стаття Природно-науковий підхід до лікування хворих http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
За один год в Украине умирает около 500 000 (1500 в сутки) . А смертность от гриппа ( ковида) 1- 1,5% 500 000/100= 5000
Перегибают палку примерно в 10 раз.