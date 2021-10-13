До кінця року кількість смертей від COVID-19 в Україні може досягти 92 тисяч, - KSE

Київська школа економіки має невтішний прогноз щодо розвитку коронавірусу в Україні. Кількість смертей від коронавірусу може досягти 92 тисяч до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.

Станом на сьогодні в Україні підтвердили 59 523 смертельні випадки.

"За різними сценаріями, в Україні до кінця року, починаючи з початку пандемії, може померти від 68 до 92 тисяч осіб", - повідомили в Київській школі економіки.

Нагадаємо, НАН прогнозує рекордні дані щодо COVID і спад через вихідні.

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Зазначимо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії.