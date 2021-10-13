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Ознак вагітності не виявлено: ДБР з'ясовує інформацію про зґвалтування жінки на Полтавщині, в якому підозрюють поліцейського

Ознак вагітності не виявлено: ДБР з'ясовує інформацію про зґвалтування жінки на Полтавщині, в якому підозрюють поліцейського

Слідчі Територіального управління ДБР Полтави встановлюють осіб, зокрема з-поміж правоохоронців, які можуть бути причетні до ймовірного зґвалтування жінки з Лубенського району Полтавської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Як стверджує жінка, вночі у неї вдома, під час спільного застілля її зґвалтували двоє чоловіків. Один з яких – дільничний офіцер поліції. При цьому, за словами заявниці, вона вагітна", - йдеться в повідомленні.

Отримавши таку інформацію, на місце інциденту одразу прибули слідчі та оперативні працівники ДБР. На цей час проводяться невідкладні слідчі дії з метою встановлення усіх деталей події. Призначено низку спеціальних експертиз.

Як зазначили в ДБР, уже відбувся огляд жінки судово-медичним експертом та лікарем гінекологом, які ознак вагітності у неї не виявили.

Також читайте: Дільничного офіцера поліції підозрюють у зґвалтуванні жінки на Полтавщині

Досудове розслідування розпочато 11 жовтня 2021 року за статтею зґвалтування (ч. 3 ст. 152 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Як повідомлялося раніше, мешканка Полтавської області заявила, що її зґвалтували двоє чоловіків, один з яких дільничний офіцер поліції.

За словами колишнього нардепа Ігоря Мосійчука, другим зловмисником є ​​колишній правоохоронець. Вони нібито вибили двері й увірвалися до будинку потерпілої - матері-одиначки, вагітної другою дитиною, і зґвалтували її.

Пізніше інформація про вагітність потерпілої не підтвердилася. Крім того, стало відомо, що жінка має дві судимості за статтею 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), а також за статтею 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Автор: 

зґвалтування (387) Нацполіція (15205) ДБР (3509) Полтавська область (1122)


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Топ коментарі
+10
,,никто не умер,значит и дела нет,, зеленский. Цитаты государственника. Сборник,,лучшее,,
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13.10.2021 14:32
+9
Ну если не беременная, тогда ладно.
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13.10.2021 14:31
+9
тобто, ми маєм вірити участковому, який розпивав алкогольні напої з двічі судимою наркоторгівкою?)) тільки не пишіть , що то був слідчий експеримент )))
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13.10.2021 14:47
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Ну если не беременная, тогда ладно.
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13.10.2021 14:31 Відповісти
ага - отпускать надо
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13.10.2021 16:17 Відповісти
Сарказм засчитан. ДБР это что за потешная контора?
Чем Прокуратура то плоха? Она ведь ранее контролировала ментов.
Насоздавали этих БР..., черт ногу сломит, а воры и мошенники с насильниками, да еще и спогонами на свободе разгуливают.
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13.10.2021 17:39 Відповісти
как красиво раскручивают дело, уже и не беременна, и бухала с ними, через какое то время ещё и судимость у неё найдут или что то подобное, скажут "а так тебе и надо"
и
закроют дело...
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13.10.2021 14:31 Відповісти
в нашей стране все возможно.... беременная или нет это что ли главное... так простите ГБР мутит воду после изнасилвоания если беременность только только зачалась а женщина чувствует есть особенности у женщин индивидуальные она сразу понмиает что беременна так вот после изнасилования вполне мог случиться выкидышь плода... а это иная песны ОТЯГЩАЮЩАЯ.....
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13.10.2021 15:06 Відповісти
и следы выкидыша СМЕ не видит, экспертами зеленские работают?!

Автомобиль ХС70, думайте)))

бывшая содержательница притона заявила на мента и бывшего мента)))
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13.10.2021 16:56 Відповісти
НО ЕСЛИ БЫЛ ФАКТ НАСИЛИЯ ПОЛОВОГО то причем кто как и кем был?!
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13.10.2021 17:13 Відповісти
насчет выкидыша таки да в унитазе уже ничего не увидишь там такое веселое кровотечение иногда и на операционном столе не спасают даже....
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13.10.2021 17:14 Відповісти
так что, Юзик судмедэкспертом работает или профи?
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13.10.2021 17:16 Відповісти
а если не было?

кста, в данной статье про факт насилия ни подтверждения, ни опровержения.

факт беременности опровергается. у вас есть логика?
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13.10.2021 17:16 Відповісти
вы верие в то что написано в статье ТУТ?? вы глупы и навины я за 25 лет работы только адвокатом а в системе права с 1981 года привык верить только своим глазам..и точка... напрмиеря лдично видел уголовное дело по нему чуваку нарезали 8 лет лишения свободы и отправили в колонию дело прошло даже Верховный Суд украины и что вы думалив деле есть только краткая мотивировочная часть приговора а самого приговора по котрому чувак отыбвает наказание в колонии 8 лет судья как то забылся написать и да в деле 7 томов в о многих нумерация страниц имеет прорехив 20-80 листов и ничего все прошло и ВСУ оставил приговор (какой???) в сищде после моего сканадала дело просто ПРОПАЛО.. вообще а клиента бысттро через 3 года ночью выпустили из колонии дали ему в руки 5 тысч баксов и билет на ближдайший поезд и вперде...
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13.10.2021 17:38 Відповісти
Раз дали 5 косарей, то явно чей то заказ был его закрыть.
Повезло клиенту, могли и в дурку оформить, а оттуда со своми мозгами уже не выходят.
Могли и просто отморозков нанять с трубами в подворотне. Явно дешевле.
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13.10.2021 17:43 Відповісти
вот вы уже соображаете что дешевле

а ещё прикиньте сколько нужно денег занести прокурорам и судьям чтобы уголовные дела без страниц приняли к рассмотрению?

"золотой человек" получается)))
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13.10.2021 17:51 Відповісти
я не верю всему что пишут

в вашей сказке непонятно, кто дал 5000 баксов?))

диреГтор тюрьмы? где взял и за что?

я не верю что от нефиг делать людей садят и выпускают, вам, если вы действительно работали адвокатом, обязаны дать копию приговора, как одного так и второго.

я знаю что после добровольных секс отношений довольно часто пишут заявы про износ, с целью выбить бабки

из новой инфы на тему износа ментами:

1) не беременная

2) ранее пересекалась с ментами не самым лучшим образом

сопоставляем факты. ничего более.
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13.10.2021 17:48 Відповісти
,,никто не умер,значит и дела нет,, зеленский. Цитаты государственника. Сборник,,лучшее,,
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13.10.2021 14:32 Відповісти
Так мусора гандоны все, какая беременность?
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13.10.2021 14:33 Відповісти
Женщина приходит к врачу, и спрашивает:
- Вы врач?
- Да.
- Гинеколог?
- Да... То есть нет. Но посмотреть могу.
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13.10.2021 14:40 Відповісти
Само собою, як можна не вірити двічісудимій наркоторговці , у нас ж не українці ,а уркаїнці якісь, судячи по масовій ненависті до поліції,хоч більшість з ненависників в житті з нею справи не мали.
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13.10.2021 14:40 Відповісти
тобто, ми маєм вірити участковому, який розпивав алкогольні напої з двічі судимою наркоторгівкою?)) тільки не пишіть , що то був слідчий експеримент )))
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13.10.2021 14:47 Відповісти
Якось йшов додому напідпитку, дали по голові. зняли дешевий годинник, вкрали паспорт,паспорт згодом принесла жінка , знайшла на вулиці.Написав заяву тоди ще в міліцію. Десь через тиждень прийшов дільничний, каже "Ти ж розумієш,шукати ніхто не буде, так що забери заяву не псуй нам показники."
Кожному захиснику мусорів бажаю мати справу з мусорами. Гарні в гарних гробах.
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13.10.2021 15:06 Відповісти
Чого ж такий ненависник поліції звертався до неї, після того як отримав по голові, треба було суботильникам жалітися,а не мусорам.
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13.10.2021 18:22 Відповісти
Добродію, Ви відгадали всі літери та не змогли прочитати слово,Ви написали що ненависники не мали справ з мусорами, а я Вам привів приклад, як я мав з ними справу, тоді я ще не був ментоненависником.
Були ще приклади справ з мусорами, які ненависть до них лише посилили.
Я переконаний там жодного нормального чоловіка нема, бо якщо туди якимось дивом (їх відсіюють ще в школі міліції, чи як там воно зараз називається) потрапить нормальний, його або з'їдять та звільнять, або зроблять таким же покидьком як усі.А Ви запитайте у того хто по вашому"нормальний" що він каже керівництву коли дають план по заносу кеша, та чи не саджав він невинних тільки аби діло закрити, тай чи не б'є затриманих.Будете здивовані. Тому гарні в гарних гробах!!
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13.10.2021 20:05 Відповісти
Хоча якщо Ви сам мент, тобто поліцай,тоді я розпинався даремно.
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13.10.2021 20:07 Відповісти
Мене сьогодні зранку на вулиці викрала поліція разом з працівником воєнкомату, бо вони по списку шукали призовників, а я відмовився предявляти документи і називати свої персональні дані. При цьому вони не представились, відмовились показувати службові посвідчення, привезли мене в місцевий воєнкомат, там я теж відмовився представлятись, вони мене 40 хвилин протримали, допитували мої персональні дані, нічого не добились і відпустили, протоколу затримання не складали. Я запізнився на роботу на 1 год, 30 хвилин ішов з воєнкомату на роботу і тепер мушу тратити час щоб написати заяви в поліцію, дбр і всп. Так що мусора - п*дараси.
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13.10.2021 15:40 Відповісти
Також я дзвонив на 102 повідомляв про викрадення, оператор сказала що це працівники поліції, їх дії законні і відмовилась реєструвати мою заяву.
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13.10.2021 15:46 Відповісти
"викрали в военкомат" - это жестяк)))

самому нужно раз в неделю заходить с вопросом:

-Ну когда? Где повестка?
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13.10.2021 17:00 Відповісти
Дивні ,ні щоб кинути в клітку на 3 доби до встановлення особи дууже вумного, як робить поліція в цивілізованих країнах, та й ще суд вліпив штраф у пару тисяч € за суперечку та непокору.
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13.10.2021 18:19 Відповісти
На Лубенщині звалтування без вагітності що пиво без горілки.
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13.10.2021 14:51 Відповісти
Колись у Врадіївці мусарню спалили через схожий випадок, потім почалося по всій країні.... Але ******** "смєтунам" це не привід.
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13.10.2021 14:52 Відповісти
Не треба. Ситуації зовсім різні. Там в РОВД гвалтували жінку, а тут дома, під час бухання ще й двічі судиму. В жодному разі не кажу, що якщо буха і судима, то можна гвалтувати, але погодьтеся - ситуація виглядає дуже мутною. Можливі різні варіанти - і справді згвалтування, і заява, як помста, і шантаж.
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13.10.2021 15:05 Відповісти
Добре, мабуть ваша правда.
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13.10.2021 16:37 Відповісти
Аааа. Ну если не беременна то все нормально. Што за хипишь подняли. Мусора отпустить, бабу посадить. Ишь ты гляди. Захотел мусор потрахаться ей жалко штоли (сркзм если што)
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13.10.2021 15:08 Відповісти
Ну как полтавские следователи могут установить преступление коллег из Полтавы?
в Словакии практикуется отправка из других регионов .
вот к примеру - миграционная полиция - меняют бригады ,работающие с иностранцами в пунктах выдачи ВНЖ И ПМЖ ГОРОДАМИ
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13.10.2021 15:19 Відповісти
Повесточка решает, харрасмент и вот это вот всё. Мало ремня давали этим доморощенным аниткам саркисян родители.
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13.10.2021 16:00 Відповісти
Це в корні міняє справу,якщо не вагітна,то треба гвалтувати поки не завагітніє.
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13.10.2021 16:05 Відповісти
да не может этого быть. это не наши мусора - очьень важьно.
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13.10.2021 16:10 Відповісти
Я в шоке от нашей полиции. Утром, читая статью сначала. И теперь, после гнилых отмазок мусарни.
Изнасиловать, а потом еще и облить грязью! Это достойно, чтобы этих мразей в погонах выгнать с позором, как по мне.
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13.10.2021 16:58 Відповісти
если это правда - судить,

а если заява про износ - повод для шантажа?
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13.10.2021 17:13 Відповісти
Точно. У бабы мозги поехали шантажировать участкового и мента из убойного.
Она не только наркоманка и рецедивистка, а и чокнутая шантажистка!
Наговаривает на кристально чистые кадры нашей доблестной полиции. Не могли они это зверство совершить после 8 лет аваковщины!
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13.10.2021 17:47 Відповісти
где вы взяли мента из убойного?))

и в чем проблема шантажировать ранее судимой наркоманки?
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13.10.2021 18:01 Відповісти
 
 