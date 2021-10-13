Ознак вагітності не виявлено: ДБР з'ясовує інформацію про зґвалтування жінки на Полтавщині, в якому підозрюють поліцейського
Слідчі Територіального управління ДБР Полтави встановлюють осіб, зокрема з-поміж правоохоронців, які можуть бути причетні до ймовірного зґвалтування жінки з Лубенського району Полтавської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Як стверджує жінка, вночі у неї вдома, під час спільного застілля її зґвалтували двоє чоловіків. Один з яких – дільничний офіцер поліції. При цьому, за словами заявниці, вона вагітна", - йдеться в повідомленні.
Отримавши таку інформацію, на місце інциденту одразу прибули слідчі та оперативні працівники ДБР. На цей час проводяться невідкладні слідчі дії з метою встановлення усіх деталей події. Призначено низку спеціальних експертиз.
Як зазначили в ДБР, уже відбувся огляд жінки судово-медичним експертом та лікарем гінекологом, які ознак вагітності у неї не виявили.
Досудове розслідування розпочато 11 жовтня 2021 року за статтею зґвалтування (ч. 3 ст. 152 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.
Як повідомлялося раніше, мешканка Полтавської області заявила, що її зґвалтували двоє чоловіків, один з яких дільничний офіцер поліції.
За словами колишнього нардепа Ігоря Мосійчука, другим зловмисником є колишній правоохоронець. Вони нібито вибили двері й увірвалися до будинку потерпілої - матері-одиначки, вагітної другою дитиною, і зґвалтували її.
Пізніше інформація про вагітність потерпілої не підтвердилася. Крім того, стало відомо, що жінка має дві судимості за статтею 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), а також за статтею 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
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Чем Прокуратура то плоха? Она ведь ранее контролировала ментов.
Насоздавали этих БР..., черт ногу сломит, а воры и мошенники с насильниками, да еще и спогонами на свободе разгуливают.
и
закроют дело...
Автомобиль ХС70, думайте)))
бывшая содержательница притона заявила на мента и бывшего мента)))
кста, в данной статье про факт насилия ни подтверждения, ни опровержения.
факт беременности опровергается. у вас есть логика?
Повезло клиенту, могли и в дурку оформить, а оттуда со своми мозгами уже не выходят.
Могли и просто отморозков нанять с трубами в подворотне. Явно дешевле.
а ещё прикиньте сколько нужно денег занести прокурорам и судьям чтобы уголовные дела без страниц приняли к рассмотрению?
"золотой человек" получается)))
в вашей сказке непонятно, кто дал 5000 баксов?))
диреГтор тюрьмы? где взял и за что?
я не верю что от нефиг делать людей садят и выпускают, вам, если вы действительно работали адвокатом, обязаны дать копию приговора, как одного так и второго.
я знаю что после добровольных секс отношений довольно часто пишут заявы про износ, с целью выбить бабки
из новой инфы на тему износа ментами:
1) не беременная
2) ранее пересекалась с ментами не самым лучшим образом
сопоставляем факты. ничего более.
- Вы врач?
- Да.
- Гинеколог?
- Да... То есть нет. Но посмотреть могу.
Кожному захиснику мусорів бажаю мати справу з мусорами. Гарні в гарних гробах.
Були ще приклади справ з мусорами, які ненависть до них лише посилили.
Я переконаний там жодного нормального чоловіка нема, бо якщо туди якимось дивом (їх відсіюють ще в школі міліції, чи як там воно зараз називається) потрапить нормальний, його або з'їдять та звільнять, або зроблять таким же покидьком як усі.А Ви запитайте у того хто по вашому"нормальний" що він каже керівництву коли дають план по заносу кеша, та чи не саджав він невинних тільки аби діло закрити, тай чи не б'є затриманих.Будете здивовані. Тому гарні в гарних гробах!!
самому нужно раз в неделю заходить с вопросом:
-Ну когда? Где повестка?
в Словакии практикуется отправка из других регионов .
вот к примеру - миграционная полиция - меняют бригады ,работающие с иностранцами в пунктах выдачи ВНЖ И ПМЖ ГОРОДАМИ
Изнасиловать, а потом еще и облить грязью! Это достойно, чтобы этих мразей в погонах выгнать с позором, как по мне.
а если заява про износ - повод для шантажа?
Она не только наркоманка и рецедивистка, а и чокнутая шантажистка!
Наговаривает на кристально чистые кадры нашей доблестной полиции. Не могли они это зверство совершить после 8 лет аваковщины!
и в чем проблема шантажировать ранее судимой наркоманки?