Ознак вагітності не виявлено: ДБР з'ясовує інформацію про зґвалтування жінки на Полтавщині, в якому підозрюють поліцейського

Слідчі Територіального управління ДБР Полтави встановлюють осіб, зокрема з-поміж правоохоронців, які можуть бути причетні до ймовірного зґвалтування жінки з Лубенського району Полтавської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Як стверджує жінка, вночі у неї вдома, під час спільного застілля її зґвалтували двоє чоловіків. Один з яких – дільничний офіцер поліції. При цьому, за словами заявниці, вона вагітна", - йдеться в повідомленні.

Отримавши таку інформацію, на місце інциденту одразу прибули слідчі та оперативні працівники ДБР. На цей час проводяться невідкладні слідчі дії з метою встановлення усіх деталей події. Призначено низку спеціальних експертиз.

Як зазначили в ДБР, уже відбувся огляд жінки судово-медичним експертом та лікарем гінекологом, які ознак вагітності у неї не виявили.

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Досудове розслідування розпочато 11 жовтня 2021 року за статтею зґвалтування (ч. 3 ст. 152 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Як повідомлялося раніше, мешканка Полтавської області заявила, що її зґвалтували двоє чоловіків, один з яких дільничний офіцер поліції.

За словами колишнього нардепа Ігоря Мосійчука, другим зловмисником є ​​колишній правоохоронець. Вони нібито вибили двері й увірвалися до будинку потерпілої - матері-одиначки, вагітної другою дитиною, і зґвалтували її.

Пізніше інформація про вагітність потерпілої не підтвердилася. Крім того, стало відомо, що жінка має дві судимості за статтею 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), а також за статтею 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).