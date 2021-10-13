УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6742 відвідувача онлайн
Новини
3 772 50

Стрибок цін на газ у Європі: Єврокомісія поки не обговорювала, як "Північний потік-2" вплине на ситуацію

Стрибок цін на газ у Європі: Єврокомісія поки не обговорювала, як

Єврокомісія на нараді на тему високих цін на енергоносії в середу не обговорювала, як на ситуацію може вплинути газопровід "Північний потік 2".

Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми сьогодні не обговорювали процедури, пов'язані з "Північним потоком-2", - сказала вона на пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста.

Сімсон пояснила, що нині питання, пов'язані з газопроводом, перебувають у віданні влади ФРН.

Читайте: Сьогодні Єврокомісія обговорить різке зростання цін на енергоносії

Автор: 

газ (10452) Єврокомісія (2165) ціни (3972) Північний потік (2465)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
А ты видел цены на этот альтернативный? В Европе есть терминалы СПГ, но гас не привозят, всё в Азию уходит, а американцам сейчас самим не хватает.
показати весь коментар
13.10.2021 14:55
+4
Звичайно як. Ціни впадуть.
Але Європа не поспішає, а Росії це вигідно. Час працює на них.
Європа потрапила у свою ж пастку. Прикро що і Україна також страждає через це.
показати весь коментар
13.10.2021 14:45
+3
Європа ще не второпала, чи як завжди?
Це початок шантажу Європи цінами на газ з боку кацапстана.
Запустите NordStreem2 - буде газ по старим цінам. Ні - нікуди не дінетесь, купуватимете за новими.
показати весь коментар
13.10.2021 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Он УЖЕ влияет на ситуацию
показати весь коментар
13.10.2021 14:41 Відповісти
Звичайно як. Ціни впадуть.
Але Європа не поспішає, а Росії це вигідно. Час працює на них.
Європа потрапила у свою ж пастку. Прикро що і Україна також страждає через це.
показати весь коментар
13.10.2021 14:45 Відповісти
Всё, всё, всё уже никто, никуда не идёт не попал. Все покупают газ по контрактам, а докупать (если понадобится) будут по повышенной цене.
Для мужиков привожу пример:
На 4-ых накатили 2 литрухи магазинной водки, а полирнуть, по соточке, зашли в ресторан.
показати весь коментар
13.10.2021 14:54 Відповісти
Ну, в общем, Газпром 50% всего поставляемого в ЕС газа продает по споту с поставкой завтра или через месяц. 17% это долгосрочные контракты с привязкой к нефти, остальное - по споту с лагом 3-6-9 месяцев.
показати весь коментар
13.10.2021 15:19 Відповісти
Європа ще не второпала, чи як завжди?
Це початок шантажу Європи цінами на газ з боку кацапстана.
Запустите NordStreem2 - буде газ по старим цінам. Ні - нікуди не дінетесь, купуватимете за новими.
показати весь коментар
13.10.2021 14:48 Відповісти
Да пиши прямо, эвропейцы тупой народ, нас не слушают. Вернее таких, как ты вумных. Давно бы жили, как мы.
показати весь коментар
13.10.2021 15:02 Відповісти
Було б це так - Європа вже давно підняла б такий хай.
Ідея купувати газ не за довготерміновими контрактами а по спотовій схемі належить тій же Європі. От тому вони сидять і мовчать "в ганчірочку".
показати весь коментар
13.10.2021 15:02 Відповісти
Страусы. Только им типа "непонятно". Слушать нужно было американцев еще в 2014 году, когда предлагали альтернативный СПГ.
показати весь коментар
13.10.2021 14:49 Відповісти
А ты видел цены на этот альтернативный? В Европе есть терминалы СПГ, но гас не привозят, всё в Азию уходит, а американцам сейчас самим не хватает.
показати весь коментар
13.10.2021 14:55 Відповісти
Ну да, поляки ведь идиоты. Согласились, построили и с 2023 года полностью отказываются от рашенского газа. Лохи одним словом, только кто?
показати весь коментар
13.10.2021 14:58 Відповісти
Во первых никто тут поляков лохами не называл. Когда откажутся тогда и поговорим, ибо поляки расчитывали на норвежскую трубу, а её стопорнули. СПГ может заменить российский газ только частично, так что жди новостей о новом контракте, норвежскую трубу не успеют построить.
показати весь коментар
13.10.2021 15:12 Відповісти
Они уже отказались. И заявили об этом публично еще раз совсем недавно. У вас есть другие их заявления? Нет? То-то и оно.
показати весь коментар
13.10.2021 15:15 Відповісти
Много кто чего заявляет, а потом происходит совсем по другому. Сейчас они покупают российский газ, вот когда перестанут тогда и поговорим.
показати весь коментар
13.10.2021 15:18 Відповісти
Еще раз. У польской PGNiG и американской Venture Global LNG заключен контракт на 20 лет. У вас есть другие данные? Нет? Так что не нужно тут врать.
показати весь коментар
13.10.2021 15:22 Відповісти
Ещё раз: на какой объём контракт и сколько поляком требуется? Не несите чушь, СПГ не перекроет даже половины потребностей.
показати весь коментар
13.10.2021 15:25 Відповісти
Да мне фиолетово как и сколько они собираются брать этого газа. Это их дело и они знают что делают. Хотите - считайте сами, флаг в руки и барабан на шею. И они устами президента и премьера три недели назад еще раз заявили что не будут заключать контракт с Рашей. Так надеюсь доходчиво?
показати весь коментар
13.10.2021 16:01 Відповісти
Да мне плевать то что они сказали. По факту они покупают российский газ и это факт. Выполнят они свои обещания или нет - это совсем не факт. Я много слышал обещаний политиков и очень часто они не выполнялись. Украина тоже отказалась от Российского газа, но за тот "не российский" газ которые вы используете деньги получает газпром. Самообманом не надо заниматься.
показати весь коментар
14.10.2021 07:12 Відповісти
Вы реально такой идиот, или только прикидываетесь? Да они еще покупают рашенский вонюий газ, хотя и гораздо меньше. Никто с этим и не спорит. Они выполняют заключенный ранее контракт как положено. Но они уже заключили новые контракты на 2023 год и уже зафрахтовали газовозы. И ваши бредовые фантазии что и как будет можете оставить при себе и засунуть их в причитающиеся им место. И не считайте весь европейский газ своим. Вы реально поставляете в Европу только 30% от потребляемого ей газа. И эта доля и количество падает каждый год. А Украина для "эксперда" закрывает 50% потребления газом собственной добычи. Поэтому не тешьте себя своими влажными фантазиями. Надеюсь это доходчиво для "эксперда"?
показати весь коментар
14.10.2021 11:01 Відповісти
Я никуда никакой газ не поставляю. У польши по заключённым контрактам газа сильно не хватит и эту проблему им предстоить решать. Может найдут варианты, а может будут покупать газпромовский. Обещаниям на словах я не верю. Неважно сколько Украина перекрыват собственным газом, важно то что вы платите деньги гаспрому(через посредников). Это именно ты оплачиваешь содержание сепаратистов потребляя Российский газ, это ты хочешь быть транзитёром и помогать России получать деньги за сырьё.
показати весь коментар
14.10.2021 11:07 Відповісти
Газ по норвежскому газопроводу плюс СПГ покроют как раз около половины польских потребностей. Плюс из сейчас ЕС жёстко нагибает по прекращению использования бурого угля, которого у поляков до хрена.
Тяжко им будет без российского газа, ну посмотрим.
показати весь коментар
13.10.2021 16:05 Відповісти
Назовите число газовозов которые обеспечат поставка 180 миллиардов (замещение кацапского газа) СПГ
показати весь коментар
13.10.2021 14:59 Відповісти
1 газовоз, это обычно 90 млн кубов газа (после регазификации). Итого, для перевозки 180 млрд кубов газа понадобилось бы около 2000 рейсов газовозов.
показати весь коментар
13.10.2021 15:28 Відповісти
Не так -- 1 тыс.тонн. СПГ это 1.5 млн.кубов. Есть газовозы и на 70 тыс.тонн и на 260 тыс.тонн, и читал про более 300 тыс.тонн. Но утверждать про последние не буду.
показати весь коментар
13.10.2021 16:04 Відповісти
СПГ представляет собой жидкость без запаха и цвета, плотностью 0,41-0,5 кг/л в зависимости от температуры, давления, и содержания высших алканов
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A1%D0%9F%D0%93%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%2085,%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82 .

Самые большие газовозы серии Q-max берут на борт максимально 267 000 куб. м СПГ, т.е. около 134 тыс. тонн.
https://www.wikiwand.com/ru/Q-Max

1 тонна СПГ - это примерно 1,38 тыс м3 природного газа после регазификации

https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141460-szhizhennyy-prirodnyy-gaz-spg-tekhnologii-szhizheniya/

134 000 тонн х 1380 = 185 млн кубов регазифицированного газа. Это столько перевозит Q-max.

Но Q-max, это монстры среди газовозов, их всего построено 14 штук, а газовозы, скажем Yamalmax, таскающие СПГ из Сабетты, вмещают в себя 172 000 кубов СПГ, это около 120 млн кубов регазифицированного газа.
показати весь коментар
13.10.2021 17:09 Відповісти
Самые большие газовозы серии "Прелюдия" выпускает Южная Корея. Длина - 488 метров, на 100 больше Q-max. Пока сдан и трудится только один для Австралии.
показати весь коментар
13.10.2021 18:04 Відповісти
А может 1800 миллиардов? Или 1800 триллионов?
показати весь коментар
13.10.2021 15:01 Відповісти
Он там, где подумали и заключили долгосрочные контракты. Как Польша.
показати весь коментар
13.10.2021 16:05 Відповісти
скачок наскок и хлопок -
как фуйло любит эти слова
показати весь коментар
13.10.2021 14:50 Відповісти
Продажные импотенты
показати весь коментар
13.10.2021 14:50 Відповісти
Уже нет необходимости обсуждать. Уже "Северный поток 2" повлек рост цен на газ. Уже Путин вьет вереки с Германии.
показати весь коментар
13.10.2021 14:51 Відповісти
Газпром в этом году ставит рекорды по объёму проданного газа. Каким образом СП2 влияет на рост цен, учитывая, что он ещё даже и не запущен?
показати весь коментар
15.10.2021 23:26 Відповісти
а что может помешать вводить глубже даже после запуска СП-2?...
показати весь коментар
13.10.2021 14:52 Відповісти
Причем тут СВ-2?
Если россия хочет суперприбыли + прогнуть Европу + нагадить Украине, то СВ или без СВ, с украинским транзитом или без него - они это сделают.
показати весь коментар
13.10.2021 14:55 Відповісти
Евро страусы зароют свои головы в песок - им не привыкать.

"Ці побоювання ми сприймаємо всерйоз і проводимо розслідування", - сказала єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, відповідаючи на питання депутатів у Європарламенті. Вона додала, що, згідно з першими оцінками ЄК, Росія виконує всі довгострокові контракти, "але при цьому додаткових поставок не проводить".

Також в середу канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) також заявила, що російська сторона виконує всі контракти на поставку енергоносіїв до Європи."
показати весь коментар
13.10.2021 14:57 Відповісти
а может СП-2 это такая многоходовочка ес
фуйло о ней знает и винтит цену на газ
а ес дотянет до последнего и кинет фуйла-
возьмут газ у норвегов и сжиженый у США
показати весь коментар
13.10.2021 14:59 Відповісти
Фуйло с этого дела сейчас не имеет прибыли. Всё достаётся европейским барыгам которые толкают газ в Азию, и биржевым спекулянтам, которые вынуждены закрывать шорты.
С лагом в пол года пройдут Стокгольмские суды и евробюрократы повесят на Газпром штрафы, чтобы выйти без убытков.
показати весь коментар
13.10.2021 15:07 Відповісти
Кончился сезон ураганов в США. Теперь они начнут наращивать добычу своего газа и цены через пару месяцев стабилизируются. Но надо учитывать, что себестоимость добычи ихнего сланцевого газа выше 200$? А ещё сжижение, разжижение, транспортировка удвоят эти цены. Путин может новую подлянку кинуть. Во время глубокого провала цен, завалит рынок газом дешевле себестоимости, и тогда США снова заморозят свои буровые, после чего снова создастся дефицит. У попа была собака он её любил, она съела кусок сала он её убил, убил закопал, крест поставил написал, у попа была собака....
показати весь коментар
13.10.2021 15:09 Відповісти
скачок цен - это монопольный сговор... и участники сговора должны быть не просто наказаны, а уйти в десятикратный убыток в сравнении с полученной прибылью...
показати весь коментар
13.10.2021 15:11 Відповісти
Чей? Газпром увеличил поставки на 8 млрд кубометров. Выполняет все долгосрочные контрактные обязательства. За то с рынка перенаправили в Азию 16 млрд кубометров, США и Норвегия.

Кого наказывать???
показати весь коментар
13.10.2021 18:19 Відповісти
уасья... вася... посмотрите затулина в разговоре с Цимбалюком...
показати весь коментар
13.10.2021 20:21 Відповісти
Вчера выступал эксперт и сказал, что благодаря скачку цен Газпром заработает дополнительно 16-20 миллиардов долларов. Это больше стоимости СП 2.
показати весь коментар
13.10.2021 15:13 Відповісти
Слабо зажигает Ваш эксперт. При росте цены на 100 баксов выручка Газпрома за год увеличивается на 20 ярдов. Сейчас цены выросли где-то на 300 баксов и до весны не уменьшатся. Куда только Газпром эти баксы складывать станет?
показати весь коментар
13.10.2021 16:00 Відповісти
Кста, СП-2 стоил меньше 9 ярдов.
показати весь коментар
13.10.2021 16:00 Відповісти
Немецкая фрау-кацапоотсос уже рвет жопу за пуйла и кацапов или только готовится?
показати весь коментар
13.10.2021 16:39 Відповісти

Хроника одного *********** 16.‎10.‎2021

Уходя в 2019 году президент Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.

На третьем году правления *********** ЗеЛупы, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.

За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
17.10.2021 03:25 Відповісти
 
 