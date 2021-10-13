Стрибок цін на газ у Європі: Єврокомісія поки не обговорювала, як "Північний потік-2" вплине на ситуацію

Єврокомісія на нараді на тему високих цін на енергоносії в середу не обговорювала, як на ситуацію може вплинути газопровід "Північний потік 2".

Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми сьогодні не обговорювали процедури, пов'язані з "Північним потоком-2", - сказала вона на пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста.

Сімсон пояснила, що нині питання, пов'язані з газопроводом, перебувають у віданні влади ФРН.

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