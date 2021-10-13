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Чекаємо від США кроку назустріч Україні в забезпеченні засобами ППО і ПРО, - Таран

Чекаємо від США кроку назустріч Україні в забезпеченні засобами ППО і ПРО, - Таран

Україна очікує від Сполучених Штатів кроку назустріч у забезпеченні новими зразками, насамперед це стосується засобів протиповітряної (ППО) і протиракетної оборони (ПРО).

Про це повідомив сьогодні журналістам міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо нових зразків. Так, ми очікуємо від Сполучених Штатів кроку нам назустріч у забезпеченні новими зразками, насамперед це стосується засобів протиповітряної оборони і протиракетної оборони, яких, на жаль, в Україні нині немає", - сказав Таран.

Міністр зазначив, що під час візиту в Україну міністра оборони США Ллойда Остіна вони планують обговорити імплементацію тих домовленостей, тих договорів, які були підписані у Вашингтоні.

"Бо домовленості на папері - це одне, а їхня імплементація - це вже інший крок, крок уперед. Ми підписали ці документи, підготували пропозиції про початок їхньої реалізації, і зараз плануємо обговорити саме шляхи реалізації, в якому напрямку ми підемо, і що саме робитимемо відповідно до тих документів, які були підписані", - пояснив Таран.

Також читайте: Україна посилює систему протиповітряної оборони на північному напрямку, - Міноборони

Автор: 

ППО (3218) Пентагон (1432) ПРО (68) США (23054) Таран Андрій (267) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+17
Старьій маразматик. Дайте техзадание КБ ЛУЧ, АРТЕМУ и КБ ЮЖНОЕ. Профинансируйте те несчастньіе 100 млн доларов и через три года у нас будет ПВО ближнего и среднего радиуса. 5000 человек при работе и повод задуматься врагу по применению авиации и БПЛА
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13.10.2021 15:05
+12
В тяжелое для Украины время Россия, которая заявляла, что она братский народ, напала на Украину, оккупировала часть ее территории. В это время другой народ из-за океана протянул руку помощи Украине, идет осуждение военной помощи Украине. Вот как в трудную минуту выясняется, кто на самом деле братский народ для Украины. Спасибо Америка.
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13.10.2021 15:03
+12
Роіська ніколи не була братнім народом. Навіть дружнім.
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13.10.2021 15:44
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Забавное повторение истории. Спустя менее, чем 100 лет, нарисовалась новая ось. Если в прошлый раз в страны оси входили Германия, Италия и Япония, то сейчас - па-рашка, Иран и Китай... Итог этого союза будет аналогичный...
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13.10.2021 15:00 Відповісти
Китай -- это предатель в партизанском отряде. Себе на уме.
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13.10.2021 16:22 Відповісти
Ну вот они и собрались в кучу. Родственные души.
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13.10.2021 16:37 Відповісти
Стая товарищей или террариум друзей.
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13.10.2021 16:41 Відповісти
Еще один требователь...Требуй у рабсии убираться из Донбасса и Крыма.
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13.10.2021 15:00 Відповісти
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13.10.2021 16:23 Відповісти
Заліщук вирішить ВСЕ.... Хе-хе...
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13.10.2021 17:45 Відповісти
Ждите, клоуны, дырку от бублика.
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13.10.2021 15:02 Відповісти
В тяжелое для Украины время Россия, которая заявляла, что она братский народ, напала на Украину, оккупировала часть ее территории. В это время другой народ из-за океана протянул руку помощи Украине, идет осуждение военной помощи Украине. Вот как в трудную минуту выясняется, кто на самом деле братский народ для Украины. Спасибо Америка.
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13.10.2021 15:03 Відповісти
Роіська ніколи не була братнім народом. Навіть дружнім.
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13.10.2021 15:44 Відповісти
Це наші ісконні вороги.
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13.10.2021 15:49 Відповісти
ждём от США...?
улыбнуло
страна которая входит в десятку по продаже вооружений- ждёт...
а вы не акуйели
почему нет своих новых ПВО и ПРО?
за деньги от проданного ?
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13.10.2021 15:05 Відповісти
бо те деньги успешно освоены офшорами
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13.10.2021 16:09 Відповісти
"Луч" и "Южмаш" подготовили проектные образцы. Но Зелени проще трындеть чем реально делать.
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13.10.2021 16:25 Відповісти
И кстати, "Лучу" на 2022 год МО не заказало ни одного экземпляра ПТРК. Ни одного !
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13.10.2021 16:26 Відповісти
и купол железный закажи
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13.10.2021 15:05 Відповісти
Старьій маразматик. Дайте техзадание КБ ЛУЧ, АРТЕМУ и КБ ЮЖНОЕ. Профинансируйте те несчастньіе 100 млн доларов и через три года у нас будет ПВО ближнего и среднего радиуса. 5000 человек при работе и повод задуматься врагу по применению авиации и БПЛА
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13.10.2021 15:05 Відповісти
наша страна ??? 3 года??? ее ж ведут в союз таежный!! не дотянем....
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13.10.2021 15:08 Відповісти
С каких это пор 100 млн долларов стали несчастными?... Это ж как сладко можно дербануть и потом на них квартирок, машинок, проституток и наркоты понакупить! А вы со своими несчастными ракетами
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13.10.2021 15:20 Відповісти
Ждун
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13.10.2021 15:06 Відповісти
Воно дуже дороге,щоб таку територію покрити.Краще вже нарощувати авіацію і ракети.
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13.10.2021 15:06 Відповісти
Або своє розробляти.
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13.10.2021 15:06 Відповісти
баран-таран - в Украине есть заводы, которые могут это дело производить... делайте кооперацию с американцами и производите... но нет... надо ссаться, сраться, стонать, сопли пускать - помогите... да если Украина сама себе не поможет - никто ей не поможет... но так как министэр обороны военный разветчик и даже ротой не командовал, то и будет оно сопли свои зеленые пускать...
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13.10.2021 15:10 Відповісти
Вы правы. Сопли пускают говнокомандующие при этом сливая инфо по вагнеровцам. Если бы вагнеровцев закрыли, то каждая мразь бы знала что агрессия против Украины наказуема.
Но говнокомандующим это не выгодно. Выгодны закупки оружия и откаты..
Помимо мрази кацапской у нас внутри страны враги окопались!
И эти гниды даже похуже. Потому что народ свой продали!
Потому что молодые парни гибнут каждый день, пока эта мразь карманы набивает!
За такое по законам военного времени судить нужно..
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13.10.2021 16:08 Відповісти
я б не давав, тому що Зермаки так і дивляться убік паРаши....вони не українська влада, та й суспільство українське дуже волатильне і незріле
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13.10.2021 15:11 Відповісти
Грустно но честно
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13.10.2021 15:33 Відповісти
Військові США затвердили контракт з компанією Dynetics на будівництво прототипів системи протиповітряної та протиракетної оборони "Незламний щит".
В рамках контракту вартістю $ 247 млн ​​компанія Dynetics побудує для військових 16 пускових установок і 60 ракет-перехоплювачів.
Військові США для захисту від крилатих ракет сьогодні використовують ізраїльський протиракетний комплекс "Iron Dome" ("Залізний купол").
Але це тимчасове рішення, поки військові не прийняли на озброєння одну з розробок, що створюються за програмою IFPC (Indirect Fires Protection Capability).
"Незламний щит" може діяти в діапазоні 360 градусів, вражати кілька цілей одночасно і підходить для інтеграції з єдиною системою управління комплексами протиповітряної та протиракетної оборони.
(Ілюстрація від компанії Dynetics на тему "Enduring Shield" ("Незламний щит")

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13.10.2021 15:17 Відповісти
а с каких пор "Железный купол" используется для перехвата крылатых ракет?
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13.10.2021 15:38 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/ssha-rozgortayut-zaliznyj-kupol-na-guami/
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13.10.2021 15:42 Відповісти
там сказано що крилаті ракети становлять загрозу, де сказано що "Залізний купол" здатний ефективно їм протидіяти? і коли взагалі "Залізний купол" був задіяний в перехваті крилатих ракет?
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13.10.2021 15:53 Відповісти
Вы неправильно поняли! Железный купол это просто пусковая а управляет ею ПВО. Не путайте один патрон с батальоном. ПВО это род войск и железный купол может стать одним из винтиков это сложней и дорогой системы. Он может быть объектовой ПВО ( автономно) и не более.
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13.10.2021 15:55 Відповісти
США уже сказали что они ждут от Украины!
Так что в порядке очереди.
Пока жид коломойский будет править в Украине через своих марионеток, никаких поставок серьезных вооружений не будет.
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13.10.2021 15:29 Відповісти
Каламойша конечно же влияет на вислюка но, мне кажется есть и другие каналы управления из параши.
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13.10.2021 15:32 Відповісти
Поставки будут. И именно по той причине, которую вы назвали. Пока война выгодна, она не прекратится
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13.10.2021 16:13 Відповісти
Наверное дождетесь только после отставки тарана.....
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13.10.2021 15:33 Відповісти
І тірана.
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13.10.2021 15:55 Відповісти
А что с .....ДРЛО?.......так и затихло?
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13.10.2021 15:36 Відповісти
Вы хоть приблизительно представляете сколько он стоит,? Он есть только у США а остальным это не по карману. Только не путайте Авакс с ааиадровами других стран.
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13.10.2021 16:02 Відповісти
https://youtu.be/grKNGBQnYDY
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13.10.2021 15:37 Відповісти
Цензор, зачем размещать на фото израильский "Железный купол"?
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13.10.2021 15:39 Відповісти
Як воно здатне "файно белькотіти" на публіку! Генерала Бурбу,падло запроданське, вигнало зі служби в ЗСУ на догоду "Жителям Олімпу" та й ще там щось патякає про конкретну допомогу зі сторони США засобами ППО і ПРО? Через таких "міністрів оборони" через рік від США будемо генералів випрошувати у якості військової допомоги. Чому воно не белькоче, про те, яку шкоду заподіяло Україні отими відставками генералів Бурба,на скільки я знаю, вже не перший генерал,якого "турнули" зі служби. Погони із такого"міністра"-геть і під трибунал!
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13.10.2021 16:22 Відповісти
кому давать??? Здесь уже год выясняют, кто же в ОПе слил операцию с Вагнеровцами 😂... И сем лет выясняют, куда делись 5.5 млрд.дол. с ПриватБанка....
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13.10.2021 16:29 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1448274497623166978 15 мин



"Ждем от США шага навстречу Украине в обеспечении средствами ПВО и ПРО, - Таран" В среде "зеленых человечков" стало модно тролить США.
Зададим вопрос министру обороны у которого под конец года государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% - А У ВАС ЕСТЬ ДЕНЬГИ ?
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13.10.2021 16:31 Відповісти
Жесть.Кто этим дебилам тексты пишет?"Ждем от США обеспечения нас,после того как мы все у себя разворовали".Конченый и офигевший народ у корыта.Твари,надеюсь вас посадят когдато,пость и в 99 лет,но надеюсь посадят за то,что вы с Украиной делаете.
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13.10.2021 16:31 Відповісти
Таран ждет от США средства ПВО.
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13.10.2021 16:50 Відповісти
Чекай хера в дупу, разом з зеленим та судовою мафією, просто дібіл якийсь.
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13.10.2021 17:23 Відповісти
Как бы ещё не дождался "прилета" Мери Поппинс с зонтиком прямо в кресло министра.
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13.10.2021 18:31 Відповісти
Нафига нам 2 комплекса железных купола за миллиарды долларов, если за эти деньги можно отремонтировать и модернизировать все наши комплексы С-300, буки, тунгусски, шилки ,кубы и другие ПВО. И защита будет покрывать всю Украину, а не 2 участка земли. Еще и на нептуны останется.
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13.10.2021 21:15 Відповісти
 
 