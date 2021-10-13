Чекаємо від США кроку назустріч Україні в забезпеченні засобами ППО і ПРО, - Таран

Україна очікує від Сполучених Штатів кроку назустріч у забезпеченні новими зразками, насамперед це стосується засобів протиповітряної (ППО) і протиракетної оборони (ПРО).

Про це повідомив сьогодні журналістам міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо нових зразків. Так, ми очікуємо від Сполучених Штатів кроку нам назустріч у забезпеченні новими зразками, насамперед це стосується засобів протиповітряної оборони і протиракетної оборони, яких, на жаль, в Україні нині немає", - сказав Таран.

Міністр зазначив, що під час візиту в Україну міністра оборони США Ллойда Остіна вони планують обговорити імплементацію тих домовленостей, тих договорів, які були підписані у Вашингтоні.

"Бо домовленості на папері - це одне, а їхня імплементація - це вже інший крок, крок уперед. Ми підписали ці документи, підготували пропозиції про початок їхньої реалізації, і зараз плануємо обговорити саме шляхи реалізації, в якому напрямку ми підемо, і що саме робитимемо відповідно до тих документів, які були підписані", - пояснив Таран.

Також читайте: Україна посилює систему протиповітряної оборони на північному напрямку, - Міноборони