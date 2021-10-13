Чекаємо від США кроку назустріч Україні в забезпеченні засобами ППО і ПРО, - Таран
Україна очікує від Сполучених Штатів кроку назустріч у забезпеченні новими зразками, насамперед це стосується засобів протиповітряної (ППО) і протиракетної оборони (ПРО).
Про це повідомив сьогодні журналістам міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодо нових зразків. Так, ми очікуємо від Сполучених Штатів кроку нам назустріч у забезпеченні новими зразками, насамперед це стосується засобів протиповітряної оборони і протиракетної оборони, яких, на жаль, в Україні нині немає", - сказав Таран.
Міністр зазначив, що під час візиту в Україну міністра оборони США Ллойда Остіна вони планують обговорити імплементацію тих домовленостей, тих договорів, які були підписані у Вашингтоні.
"Бо домовленості на папері - це одне, а їхня імплементація - це вже інший крок, крок уперед. Ми підписали ці документи, підготували пропозиції про початок їхньої реалізації, і зараз плануємо обговорити саме шляхи реалізації, в якому напрямку ми підемо, і що саме робитимемо відповідно до тих документів, які були підписані", - пояснив Таран.
Будь ласка, зачекайте...
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улыбнуло
страна которая входит в десятку по продаже вооружений- ждёт...
а вы не акуйели
почему нет своих новых ПВО и ПРО?
за деньги от проданного ?
Но говнокомандующим это не выгодно. Выгодны закупки оружия и откаты..
Помимо мрази кацапской у нас внутри страны враги окопались!
И эти гниды даже похуже. Потому что народ свой продали!
Потому что молодые парни гибнут каждый день, пока эта мразь карманы набивает!
За такое по законам военного времени судить нужно..
В рамках контракту вартістю $ 247 млн компанія Dynetics побудує для військових 16 пускових установок і 60 ракет-перехоплювачів.
Військові США для захисту від крилатих ракет сьогодні використовують ізраїльський протиракетний комплекс "Iron Dome" ("Залізний купол").
Але це тимчасове рішення, поки військові не прийняли на озброєння одну з розробок, що створюються за програмою IFPC (Indirect Fires Protection Capability).
"Незламний щит" може діяти в діапазоні 360 градусів, вражати кілька цілей одночасно і підходить для інтеграції з єдиною системою управління комплексами протиповітряної та протиракетної оборони.
(Ілюстрація від компанії Dynetics на тему "Enduring Shield" ("Незламний щит")
Так что в порядке очереди.
Пока жид коломойский будет править в Украине через своих марионеток, никаких поставок серьезных вооружений не будет.
@tZEinform
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"Ждем от США шага навстречу Украине в обеспечении средствами ПВО и ПРО, - Таран" В среде "зеленых человечков" стало модно тролить США.
Зададим вопрос министру обороны у которого под конец года государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% - А У ВАС ЕСТЬ ДЕНЬГИ ?