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День захисників і захисниць України: в КМДА попередили про можливі зміни в роботі громадського транспорту в Києві. СХЕМИ

Завтра через заплановані заходи в центрі Києва громадський транспорт змінить маршрути.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

Так, 14 жовтня можливі зміни в роботі тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17 та автобусів маршрутів № 24, 114 та 118.

У центральній частині міста заплановані масові заходи.

Із 13:00 год. до закінчення заходів можливе тимчасове призупинення руху тролейбусів маршрутів № 5, 7, 8 і 17 та автобусів маршрутів № 24, 114 і 118.

У разі заборони руху транспорту за маршрутом заходів, рух маршрутів буде організовано:

тролейбуси: № 5, 7, 8 і 17 відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до бульв. Тараса Шевченка за діючими маршрутами, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченка, далі за діючими маршрутами;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час локдауну Кабмін, швидше за все, не обмежуватиме рух громадського транспорту, - головний санлікар Кузін

автобуси: № 24 і 114 відповідно від Національного музею історії України в II світовій війні та вул. Милославської до вул. Хрещатик за діючими маршрутами, далі – вул. Михайлівська – вул. Велика Житомирська – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний" – вул. Симона Петлюри – бульв. Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська, далі за діючими маршрутами";

№ 118 від ст.м. "Чернігівська" до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (в зворотному напрямку – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом.

День захисників і захисниць України: в КМДА попередили про можливі зміни в роботі громадського транспорту в Києві 01
День захисників і захисниць України: в КМДА попередили про можливі зміни в роботі громадського транспорту в Києві 02
День захисників і захисниць України: в КМДА попередили про можливі зміни в роботі громадського транспорту в Києві 03

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19534) транспорт (1397) День захисників і захисниць України (157)


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13.10.2021 15:10 Відповісти
Хто запропонував назвати свято саме так? Кому в дупі кололо називати "Днем захисників..."?
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13.10.2021 15:34 Відповісти
Зеленський..
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13.10.2021 15:46 Відповісти
У 1999 році указом Президента України було встановлено «День українського козацтва», що відзначається щорічно в день свята Покрови Пресвятої Богородиці Про бажання святкування Дня Захисника Вітчизни 14 жовтня заявив під час свого виступу Петро Порошенко 24 серпня 2014 року на День незалежності України ===== інститут національної пам'яті підтримав ініціативу відзначати День захисника України в Покров день, обґрунтовуючи це традицією почитати українське військо саме в цей день
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13.10.2021 16:29 Відповісти
 
 