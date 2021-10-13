День захисників і захисниць України: в КМДА попередили про можливі зміни в роботі громадського транспорту в Києві. СХЕМИ

Завтра через заплановані заходи в центрі Києва громадський транспорт змінить маршрути.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

Так, 14 жовтня можливі зміни в роботі тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17 та автобусів маршрутів № 24, 114 та 118.

У центральній частині міста заплановані масові заходи.

Із 13:00 год. до закінчення заходів можливе тимчасове призупинення руху тролейбусів маршрутів № 5, 7, 8 і 17 та автобусів маршрутів № 24, 114 і 118.

У разі заборони руху транспорту за маршрутом заходів, рух маршрутів буде організовано:

тролейбуси: № 5, 7, 8 і 17 відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до бульв. Тараса Шевченка за діючими маршрутами, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченка, далі за діючими маршрутами;

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автобуси: № 24 і 114 відповідно від Національного музею історії України в II світовій війні та вул. Милославської до вул. Хрещатик за діючими маршрутами, далі – вул. Михайлівська – вул. Велика Житомирська – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний" – вул. Симона Петлюри – бульв. Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська, далі за діючими маршрутами";

№ 118 від ст.м. "Чернігівська" до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (в зворотному напрямку – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом.









