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Путін про українську ГТС: зношена на 85% і може "лопнути зовсім". Для нарощування транзиту її потрібно привести в нормативний стан

Путін про українську ГТС: зношена на 85% і може

Нарощувати транзит російського газу через Україну небезпечно, через зношеність її газотранспортна система нібито може "лопнути зовсім", і Європа залишиться зовсім без цього каналу поставок.

У цьому намагався запевнити президент Росії Володимир Путін під час пленарного засідання "Російського енергетичного тижня", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він стверджує, що в 2021 році поставки російського газу через Україну перевищать зобов'язання за довгостроковим контрактом на 10%.

"Зношеність ГТС України становить 80-85%. Перш ніж прокачувати, необхідно привести цю систему в нормативний стан", - сказав він.

Путін заявив, що Росія готова зберегти контракт на прокачування через ГТС України після 2024 року і навіть збільшити його, але потрібне розуміння обсягів: "Ми готові зберегти цей контракт, якщо будуть забезпечені економічні та екологічні умови. Готові - потрібно все рахувати".

Читайте: Пєсков про транзит газу через Україну: Буде комерційна пропозиція - усе продовжить працювати

Президент стверджує, що відносини РФ і України зіпсувалися після того як "у 2008 році ми не могли підняти закачаний там газ".

Путін заявив також, що адміністративні бар'єри, які перешкоджають швидкому запуску "Північного потоку-2", поки не подолано.

Він також висловив упевненість, що запуск магістралі суттєво знизить напруженість і ціни на європейському енергетичному ринку.

Автор: 

ГТС (588) путін володимир (23878) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+41
Значит скоро следует ждать теракта на газопроводе...
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13.10.2021 15:53
+22
когда звучит подобное - быть беде. москали что то планируют.
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13.10.2021 15:54
+21
В Киеве школьники проучили учительницу за пророссийские взгляды -
школьники прямо на уроке начали петь песню со словами: "Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну підем воювати".
https://www.youtube.com/watch?v=P9_b7NHkcro


Учительница пожаловалась руководству на психологическое давление и сообщила, что больше не хочет преподавать в школе. Даже не готова доработать несколько лет до пенсии.
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13.10.2021 16:02
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Значит скоро следует ждать теракта на газопроводе...
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13.10.2021 15:53 Відповісти
скоро ожидать продажи газпрому, как это произошло в беларуси.
по г+г только не покажут
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13.10.2021 15:55 Відповісти
Только хотел об этом написать. Надо быть готовыми.
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13.10.2021 15:57 Відповісти
ой да ладно изношена просим 300 млрд долларов США кто больше??? Путин сученный просто хочет ГТС ДАРОМ и 2/3 УКРАИНЫ ДАРОМ... Вова Путин сам изношен на 99% кому ты нужен то прости Гоподи! кроме самой Смерти?!
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13.10.2021 16:04 Відповісти
А на России разве не изношены
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13.10.2021 16:20 Відповісти
Загальний фонд бюджету недоотримав 83,8 мільярда за 3 квартали!
Невиконання плану надходжень до бюджету зростає щомісяця.
МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України.
Слуги олігархів ведуть країну в прірву! Нелох хоче піднести ослаблену Неньку х..лу на блюдці!

Підготовка до газової капітуляції почалась:
Віце-прем'єрка з питань євро- та євроатлантичної інтеграції О. Стефанішина: "Домовлятися з РФ щодо газу нам треба буде обов'язково".
За Порошенка про обов'язковість "домовленостей" з агресором-окупантом мова не йшла.
Зеленський - ворог.

Баба і кіт:
Вже тиждень, як журналісти показали фільм, в якому є ознаки корупційних дій з боку мільярдера Зеленського.
Але досі немає жодної реакції ані від НАБУ, ані від прокуратури.
Може, вони соромляться?

Хатуль Мадан:
Спитали у знайомого, який у міськвиконкомі працює, що там чуть про опалювальний сезон....каже, одягайтесь тепліше...
- Ще пластиковими пляшками з кіпяточком можна обкладуватись

Йозеф Кнехт:
Зеленський попросив панікерів припинити нагнітання ситуації. Режим надзвичайної ситуації поки лише у трьох областях. Це штатна ситуація, а не ось це все. І взагалі,холодні батареї корисні.

ТСН:
Про вкусный борщ без мяса мы тебе, дорогой телевизороголовй зритель, уже рассказывали. Сегодня ты услышишь, почему просранная подготовка к отопительному сезону и пустые газохранилища - это полезно. Не переключайся и помни - Порошенко барыга!

Дід Микола:
ЗАДАЧА.
ДАНО:
Україна планує закупити електрички Stadler вдвічі дорожче, аніж їх закупила Швейцарія.
ЗНАЙТИ:
1. На скільки знову зростуть статки представників ЗЕвлади?
2. Скільки ще нових квартир, земельних ділянок, машин і т.і. придбають їхні мами, родичі, коханки?

Мене не дивує, що Зе до 2019 обкрадав Україну, ухиляючись від податків, допомагаючи Бені виводити вкрадені гроші.
Мене не дивує, що Зе і після 2019 робить подібне з іще більшим розмахом.
Мене дивує, як люди при такій масі інфи могли повірити в прастова чєстнава парня із народа.

КиївМіськБудда:
Спочатку вони брешуть про відсутність кумівства і офшорів, про боротьбу з олігархією і корупцією, про зниження тарифів і підвищення зарплат.
А потім хочуть, що ми вірили в дурників, які погрожують найсильнішій людині планети Вірастюку і олімпійському чемпіону з боротьби Беленюку.

Валерій Прозапас:
Вася Вірастюк то яскраве уособлення нашого малоросійського обивателя.
- А чого воєнноє положеніє нє ввєлі?
А чого пріказ наступать нє дали? Парасюк он танк просив!
Ми б померли, а Крим не віддали!
Я б теж пішов, але вони мене недостойні і ще там криві дула кума каже (вона знає).
- Вася, БУ! п..да тобі.
- ААААА! Караул! Ааааа! (дзвонить мамі і в міліцію)
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13.10.2021 16:05 Відповісти
Диверсию на земле крупную устроить сложно, вот если на СП1 или СП2, то задолбаешься под водой ремонтировать.
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13.10.2021 16:09 Відповісти
Не теракта а "планових ремонтних робіт" внаслідок яких буде "тимчасово неможливо здійснювати транзит газу через Українську ГТС".
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13.10.2021 16:50 Відповісти
шелудивый пуйло несет какую то кремлядскую чушь.... все козыри в его руках, дай полный напор газа и посмотри, докажи свою правоту, а не несешь всякую каличную ахинею.
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13.10.2021 17:36 Відповісти
А крыссиный зомбоящик скажет что Украина взорвала собственный газопровод, и дауны в это поверят
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13.10.2021 17:55 Відповісти
когда звучит подобное - быть беде. москали что то планируют.
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13.10.2021 15:54 Відповісти
цянь (бреше)
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13.10.2021 15:55 Відповісти
так это у вас завод типа лопнул, из-за которого ограничили поставки газа
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13.10.2021 15:56 Відповісти
Это тот ротом своим говорит, которы Ху.. ло?
Из Залесья ЧМО?...
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13.10.2021 15:56 Відповісти
диво дивное - ху@ло об украинской экологии "озаботилось"))))))))))))))))
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13.10.2021 15:56 Відповісти
Бреше Ху*ло як завжди

Поломок та аварій на газогонах в Росії значно більше, ніж в Україні
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13.10.2021 15:56 Відповісти
Х#йло намекнуло что его террористы готовы взорвать газовую трубу в любой момент...
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13.10.2021 15:57 Відповісти
Легче ведро гвоздей в трубу кинуть. или песка. Только зачем?
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13.10.2021 17:07 Відповісти
каци провели аудит нашей газотранспортной системы ?
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13.10.2021 15:57 Відповісти
Из бункера сначала вылези, старичок-новичок.
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13.10.2021 15:57 Відповісти
А откуда ***** знает?
Казлина диверсию готовит, падаль.
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13.10.2021 15:58 Відповісти
Уверен Коболевы-Витренки хорошо ухаживают за кормилицей.
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13.10.2021 15:58 Відповісти
кацапа,а тебе то какая польза от прёмгаза,что ты так штаны рвешь? когда в последний раз получал дивиденты и по сколько на акцию?
или ты переживаешь,шоб миллеры с ****** не обнищали?
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13.10.2021 16:24 Відповісти
снова та же песня , как всё в Украине "плохо" , хоть бы ремикс забабахал
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13.10.2021 15:58 Відповісти
Ну вот почему до достройки СП-2 украинская ГТС вполне всех удовлетворяла? Вот данные 2014 года - Сравнительной анализ аварийности на магистральных газопроводах Украины и России свидетельствует о том, что количество больших аварий на 1 тыс. км магистралей на территории Российской Федерации в 7,77 раз больше, чем в Украине. Таким образом, украинская ГТС является намного надежнее российской. ***** и есть *****...
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13.10.2021 15:58 Відповісти
У нас самая лучшая труба в мире. Качайте газ пожалуста. Смешно.
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13.10.2021 16:05 Відповісти
Скучный ты Миша. И тупой , как все пригожинцы. холопы они и на ботоферме холопы
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13.10.2021 16:15 Відповісти
Ясно, скоро взорвут и скажут, что сама лопнула.
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13.10.2021 16:01 Відповісти
В Киеве школьники проучили учительницу за пророссийские взгляды -
школьники прямо на уроке начали петь песню со словами: "Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну підем воювати".
https://www.youtube.com/watch?v=P9_b7NHkcro


Учительница пожаловалась руководству на психологическое давление и сообщила, что больше не хочет преподавать в школе. Даже не готова доработать несколько лет до пенсии.
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13.10.2021 16:02 Відповісти
Рад за подрастающее поколение
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13.10.2021 16:16 Відповісти
І взагалі не платити їй пенсію.
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13.10.2021 20:12 Відповісти
выросло поколение дыбилов
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14.10.2021 07:48 Відповісти
и это правда, на трубе и газе только наживалась разная шваль, влаживать не влаживали, все равно, накравшись выезжали в другие страны
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13.10.2021 16:05 Відповісти
Ну все ,почалося , а до 13-го года им то сыр не нравился ,то мясо . А потом из кремля доноситься, давайте дружить , но можем повторить, как в Венгрии или Чехословакии . ***** не ,как не поймёт, что проблема в нем и руских ,а не в соседях которые просто хотят жить свободно а не как на расие https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/11/razrabotchiki-18
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13.10.2021 16:07 Відповісти
А труба "Ямал - Европа" к которой подключен СП-2, тоже не первой свежести (1999 года постройки). Только в отличии от него, Уренгой - Помары - ужгород строили все таки лучшие специалисты СССР, а не рукожопые кацапы и вороватые московские упыри
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13.10.2021 16:11 Відповісти
Поляки кстати тянули трубу в 1979-82 гг примерно через Харьков, рядом в смысле. Всё злато поскупали в ювелирных магазинах города тогда. Девки продавщицы щеголяли в джинсовой одежде в тех магазинах. По нормам продаж в ювелирке было не более 5 наименований в одни руки. Как авто польское отъезжало от магазина, половина витрин под стклом пустая была. Обручалки покупали майонезными банками. Но для плану продаж годилось. Было и такое тогда. А наш народ справки с Загса нес чтоб купить кольца к свадьбе.
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13.10.2021 16:24 Відповісти
Какое отношение имеет ваш комментарий к аварийности ГТС. ?
Да делали справки из ЗАГС. Потому что обручалки в Салоне стоили дешевле, чем в ювелирке. Но рыжье всегда можно было купить. Вопрос был лишь в ассортименте .
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13.10.2021 16:35 Відповісти
Да нахлынули воспоминания по газу и прочему. По части той эпохи. Больше отвлекатся не буду с генеральной линии темы. Не комильфо оказалось.
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13.10.2021 22:17 Відповісти
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13.10.2021 16:14 Відповісти
Так ***** о мавзолее и мечтает, когда подохнет. А вот у администрации мавзолея появится сложная проблема, даже две. Как положить это *****? Рядом с Члениным, в обнимку? А может в отдельном стекляном террариуме?
А что написать на мавзолее, та еще задача. Есть варианты :
Членин и *****. А может такая надпись,без и : Членин *****.

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13.10.2021 16:38 Відповісти
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13.10.2021 16:43 Відповісти
Ох и рожа, пипец... Вызывает стойкое отвращение и рвотный рефлекс. Ну не может у человека быть такая рожа. Как будто рожу и жопу поменяли местами... И вот эту жопу заплывшую ботоксом не могут на место поставить!!!
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13.10.2021 17:59 Відповісти
это прямая угроза возможных терактов на украинской ГТС, хотя трубопроводы на территории московии взрываются пару раз в месяц
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13.10.2021 16:15 Відповісти
изношена вся магистраль, а теракт будет только на украинском куске трубы....

вот жеж москали.....
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13.10.2021 16:18 Відповісти
***** сам уже изношен на 85 % а все еще лезет в презеденты.
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13.10.2021 16:19 Відповісти
а сколько раз за время царювання ***** срывалась поставка газа по вине Украины?и сколько раз по вине скрепостана?
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13.10.2021 16:19 Відповісти
***** знову причину шукає щоб ціну та значимість СП2 підняти
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13.10.2021 16:23 Відповісти
А хто робив експертизу? Це так само як один народ. Треба щось брехати.
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13.10.2021 16:24 Відповісти
***** моль мавзолєйна
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13.10.2021 16:24 Відповісти
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13.10.2021 16:34 Відповісти
Украинская ГТС про путина: "***** изношено на 99,999...% и от ботокса может лопнуть совсем"
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13.10.2021 16:34 Відповісти
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13.10.2021 16:35 Відповісти
Как-то ночью в мавзолей
Пробрался одинокий гей
И теперь у Ильича
Вывих правого плеча...
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13.10.2021 16:36 Відповісти
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13.10.2021 16:38 Відповісти
Сами пели, что он живой! Получайте!
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13.10.2021 17:02 Відповісти
начинается газовый шантаж, а нынешняя власть "жует сопли"
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13.10.2021 16:43 Відповісти
откуда цифры про изношеность?
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13.10.2021 16:45 Відповісти
как откуда?! от больных фантазий *****. откуда ж еще
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13.10.2021 16:50 Відповісти
Ну це зрозуміло, а от дійсний стан того трубопровода який ? Гадаю що такої інформації в відкритих джерелах, зась.
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13.10.2021 16:52 Відповісти
впевнений що все i близько не так погано як ото намалювало в своiй хворiй i брехливiй уявi *****
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13.10.2021 16:55 Відповісти
Я якщо поміркувати - коли останній раз Ви бачили новини про техногенну катастрофу на українській ГТС? Зараз інформацыя дуже швидко та вільно поширюэться. Таку не пмітити дуже важко.
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13.10.2021 17:33 Відповісти
На жаль гугл памятає все добре задав йому питання.
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13.10.2021 17:40 Відповісти
Ну і як?
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13.10.2021 17:41 Відповісти
Украинская газотранспортная система почти в 8 раз надежнее, чем российская
18.06.2014, 21:55:11

Сравнительной анализ аварийности на магистральных газопроводах Украины и России свидетельствует о том, что количество больших аварий на 1 тыс. км магистралей на территории Российской Федерации в 7,77 раз больше, чем в Украине. Таким образом, украинская ГТС является намного надежнее российской.

Такой вывод сделан в результате исследования, проведенного экспертами ПАО «Укртрансгаз» на основе собственных данных и информации, опубликованной ОАО «Газпром».

В расчет брались лишь аварии, которые привели к разгерметизации и приостановке транспортировки. Подсчитывалось количество нештатных ситуаций в обеих странах на тысячу километров магистралей в течение 1996-2014 годов.

За последние 10 лет на украинских магистральных газопроводах произошло 5 крупных аварий по сравнению с около 200 авариями на магистральных газопроводах ОАО «Газпром».

утянуто отсюда https://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/87A5EC0320200403C2257CFB00681371
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13.10.2021 17:48 Відповісти
2014 рік. Хотілося щось би не таке стареньке.
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13.10.2021 18:08 Відповісти


На жаль гугл памятає все добре задав йому питання



и, каков результат вашего запроса?! "нет, ты, скажи я жду" (не моё)
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13.10.2021 18:24 Відповісти
Я понимаю что ты можешь только в "яндекс", бо в гугле забанили тебя. Скажу так, вторая по счету ссылка говорит что в январе 2021-го был прорыв.
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13.10.2021 20:18 Відповісти
Слава Богу, я, еще могу везде и по всякому.
мне прекрасно известно, что на гтс Украины были аварии в этом 2021 году. но в вопросе надежности всегда важны НЕ единичные аварии, а статистика. а, статистика, как раз утверждает, что гтс Украины надежнее, чем трубы от грязьпрома на эрэфии.

уже и на самой эрэфии НЕ скрывают печальное состояние труб от грязьпрома "Трубы горят - стареющие газопроводы в тени строек века "Газпрома" https://www.interfax.ru/business/644278
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13.10.2021 22:29 Відповісти
кстати, тот же гугл первой строчкой выдает: "Как авария на заводе «Газпрома» связана с поставками в Европу. Карта"

https://www.rbc.ru/business/07/08/2021/610d4ee29a79473cb5d6251a https://www.rbc.ru/business/07/08/2021/610d4ee29a79473cb5d6251a


но, это же авария на грязьпроме! поэтому для, тебя, - "это другое"
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13.10.2021 23:17 Відповісти
Факт остаёться фактом. Аналитика про аварийность 7-ми летней давности. За 7 лет ситуация могла как стать лучьше, так остаться на прежнем уровне, но так-же и стать хуже. А этого никто с знающих не говорит, вот только ты один. Мне же прокачка газа далека и в ней я профан, спросил, так как интересно. Ну и на том спасибо, хоть за беседу.
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14.10.2021 02:02 Відповісти
ПНХ
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13.10.2021 16:47 Відповісти
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13.10.2021 16:49 Відповісти
Хай Пині пильнується, щоб сам не тріс.
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13.10.2021 16:52 Відповісти
якщо ху..ло таке каже, то скоро почнуть підривати українську ГТС ..для цього і північний поток будували
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13.10.2021 16:55 Відповісти
...ко-ко-ко-ко-ко...Путин об украинской ГТС: Изношена на 85% и может "лопнуть совсем" ...а чё это такое делаетца...
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13.10.2021 17:27 Відповісти
Ну подобные заявления ***** неудивительны. Теперь отказ от украинской ГТС дело времени. Точнее срок известен - 2024 год. В этом году заканчивается действие контракта на прокачку Украиной кацапского газа. После этого под разного рода предлогами вплоть до диверсий будут отказываться от этого. Это было ожидаемо и так скорее всего и будет.
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13.10.2021 17:31 Відповісти
"Наращивать транзит российского газа через Украину опасно, из-за износа ее газотранспортная система якобы может "лопнуть совсем"

Ты, нарасти - и отойди
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13.10.2021 17:44 Відповісти
А приводити в нормативний стан повинні відпускники з Росії.
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13.10.2021 17:45 Відповісти
60 процентов территории крыссии не газифицировано. Вот это истинный факт, а насчёт изношенности украинской ГТС - очередной пьяный бред кремлёвского фюрера!
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13.10.2021 18:02 Відповісти
панове, прошу прослухати промову президента Естонii.

чудова промова.



https://youtu.be/EWdDStlnmxc
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13.10.2021 18:27 Відповісти
лічьна па трубах лазило, куйло плєшьіве? 😂😁🤣
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13.10.2021 19:43 Відповісти
у деда ***** уже 85% мозга изношено и ничего, живет както. Свинопсня за него даже голосует. Только часто воет на Украину, но ничего, все привыкли
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13.10.2021 19:49 Відповісти
Украина за прокачку берёт 30$ за 1000 кубометров. Есть труба на 1000 км короче по которой транспортировка на много дешевле. И всё. Лошадь сдохла, надо с неё слезать, а не лечить и пришпоривать.
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13.10.2021 22:46 Відповісти
 
 