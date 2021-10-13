Путін про українську ГТС: зношена на 85% і може "лопнути зовсім". Для нарощування транзиту її потрібно привести в нормативний стан
Нарощувати транзит російського газу через Україну небезпечно, через зношеність її газотранспортна система нібито може "лопнути зовсім", і Європа залишиться зовсім без цього каналу поставок.
У цьому намагався запевнити президент Росії Володимир Путін під час пленарного засідання "Російського енергетичного тижня", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Він стверджує, що в 2021 році поставки російського газу через Україну перевищать зобов'язання за довгостроковим контрактом на 10%.
"Зношеність ГТС України становить 80-85%. Перш ніж прокачувати, необхідно привести цю систему в нормативний стан", - сказав він.
Путін заявив, що Росія готова зберегти контракт на прокачування через ГТС України після 2024 року і навіть збільшити його, але потрібне розуміння обсягів: "Ми готові зберегти цей контракт, якщо будуть забезпечені економічні та екологічні умови. Готові - потрібно все рахувати".
Президент стверджує, що відносини РФ і України зіпсувалися після того як "у 2008 році ми не могли підняти закачаний там газ".
Путін заявив також, що адміністративні бар'єри, які перешкоджають швидкому запуску "Північного потоку-2", поки не подолано.
Він також висловив упевненість, що запуск магістралі суттєво знизить напруженість і ціни на європейському енергетичному ринку.
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по г+г только не покажут
Невиконання плану надходжень до бюджету зростає щомісяця.
МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України.
Слуги олігархів ведуть країну в прірву! Нелох хоче піднести ослаблену Неньку х..лу на блюдці!
Підготовка до газової капітуляції почалась:
Віце-прем'єрка з питань євро- та євроатлантичної інтеграції О. Стефанішина: "Домовлятися з РФ щодо газу нам треба буде обов'язково".
За Порошенка про обов'язковість "домовленостей" з агресором-окупантом мова не йшла.
Зеленський - ворог.
Баба і кіт:
Вже тиждень, як журналісти показали фільм, в якому є ознаки корупційних дій з боку мільярдера Зеленського.
Але досі немає жодної реакції ані від НАБУ, ані від прокуратури.
Може, вони соромляться?
Хатуль Мадан:
Спитали у знайомого, який у міськвиконкомі працює, що там чуть про опалювальний сезон....каже, одягайтесь тепліше...
- Ще пластиковими пляшками з кіпяточком можна обкладуватись
Йозеф Кнехт:
Зеленський попросив панікерів припинити нагнітання ситуації. Режим надзвичайної ситуації поки лише у трьох областях. Це штатна ситуація, а не ось це все. І взагалі,холодні батареї корисні.
ТСН:
Про вкусный борщ без мяса мы тебе, дорогой телевизороголовй зритель, уже рассказывали. Сегодня ты услышишь, почему просранная подготовка к отопительному сезону и пустые газохранилища - это полезно. Не переключайся и помни - Порошенко барыга!
Дід Микола:
ЗАДАЧА.
ДАНО:
Україна планує закупити електрички Stadler вдвічі дорожче, аніж їх закупила Швейцарія.
ЗНАЙТИ:
1. На скільки знову зростуть статки представників ЗЕвлади?
2. Скільки ще нових квартир, земельних ділянок, машин і т.і. придбають їхні мами, родичі, коханки?
Мене не дивує, що Зе до 2019 обкрадав Україну, ухиляючись від податків, допомагаючи Бені виводити вкрадені гроші.
Мене не дивує, що Зе і після 2019 робить подібне з іще більшим розмахом.
Мене дивує, як люди при такій масі інфи могли повірити в прастова чєстнава парня із народа.
КиївМіськБудда:
Спочатку вони брешуть про відсутність кумівства і офшорів, про боротьбу з олігархією і корупцією, про зниження тарифів і підвищення зарплат.
А потім хочуть, що ми вірили в дурників, які погрожують найсильнішій людині планети Вірастюку і олімпійському чемпіону з боротьби Беленюку.
Валерій Прозапас:
Вася Вірастюк то яскраве уособлення нашого малоросійського обивателя.
- А чого воєнноє положеніє нє ввєлі?
А чого пріказ наступать нє дали? Парасюк он танк просив!
Ми б померли, а Крим не віддали!
Я б теж пішов, але вони мене недостойні і ще там криві дула кума каже (вона знає).
- Вася, БУ! п..да тобі.
- ААААА! Караул! Ааааа! (дзвонить мамі і в міліцію)
Из Залесья ЧМО?...
Поломок та аварій на газогонах в Росії значно більше, ніж в Україні
Казлина диверсию готовит, падаль.
или ты переживаешь,шоб миллеры с ****** не обнищали?
школьники прямо на уроке начали петь песню со словами: "Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну підем воювати".
https://www.youtube.com/watch?v=P9_b7NHkcro
Учительница пожаловалась руководству на психологическое давление и сообщила, что больше не хочет преподавать в школе. Даже не готова доработать несколько лет до пенсии.
Да делали справки из ЗАГС. Потому что обручалки в Салоне стоили дешевле, чем в ювелирке. Но рыжье всегда можно было купить. Вопрос был лишь в ассортименте .
А что написать на мавзолее, та еще задача. Есть варианты :
Членин и *****. А может такая надпись,без и : Членин *****.
вот жеж москали.....
Пробрался одинокий гей
И теперь у Ильича
Вывих правого плеча...
18.06.2014, 21:55:11
Сравнительной анализ аварийности на магистральных газопроводах Украины и России свидетельствует о том, что количество больших аварий на 1 тыс. км магистралей на территории Российской Федерации в 7,77 раз больше, чем в Украине. Таким образом, украинская ГТС является намного надежнее российской.
Такой вывод сделан в результате исследования, проведенного экспертами ПАО «Укртрансгаз» на основе собственных данных и информации, опубликованной ОАО «Газпром».
В расчет брались лишь аварии, которые привели к разгерметизации и приостановке транспортировки. Подсчитывалось количество нештатных ситуаций в обеих странах на тысячу километров магистралей в течение 1996-2014 годов.
За последние 10 лет на украинских магистральных газопроводах произошло 5 крупных аварий по сравнению с около 200 авариями на магистральных газопроводах ОАО «Газпром».
утянуто отсюда https://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/87A5EC0320200403C2257CFB00681371
На жаль гугл памятає все добре задав йому питання
и, каков результат вашего запроса?! "нет, ты, скажи я жду" (не моё)
мне прекрасно известно, что на гтс Украины были аварии в этом 2021 году. но в вопросе надежности всегда важны НЕ единичные аварии, а статистика. а, статистика, как раз утверждает, что гтс Украины надежнее, чем трубы от грязьпрома на эрэфии.
уже и на самой эрэфии НЕ скрывают печальное состояние труб от грязьпрома "Трубы горят - стареющие газопроводы в тени строек века "Газпрома" https://www.interfax.ru/business/644278
https://www.rbc.ru/business/07/08/2021/610d4ee29a79473cb5d6251a https://www.rbc.ru/business/07/08/2021/610d4ee29a79473cb5d6251a
но, это же авария на грязьпроме! поэтому для, тебя, - "это другое"
Ты, нарасти - и отойди
чудова промова.
https://youtu.be/EWdDStlnmxc