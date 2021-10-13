Путін про українську ГТС: зношена на 85% і може "лопнути зовсім". Для нарощування транзиту її потрібно привести в нормативний стан

Нарощувати транзит російського газу через Україну небезпечно, через зношеність її газотранспортна система нібито може "лопнути зовсім", і Європа залишиться зовсім без цього каналу поставок.

У цьому намагався запевнити президент Росії Володимир Путін під час пленарного засідання "Російського енергетичного тижня", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він стверджує, що в 2021 році поставки російського газу через Україну перевищать зобов'язання за довгостроковим контрактом на 10%.

"Зношеність ГТС України становить 80-85%. Перш ніж прокачувати, необхідно привести цю систему в нормативний стан", - сказав він.

Путін заявив, що Росія готова зберегти контракт на прокачування через ГТС України після 2024 року і навіть збільшити його, але потрібне розуміння обсягів: "Ми готові зберегти цей контракт, якщо будуть забезпечені економічні та екологічні умови. Готові - потрібно все рахувати".

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Президент стверджує, що відносини РФ і України зіпсувалися після того як "у 2008 році ми не могли підняти закачаний там газ".

Путін заявив також, що адміністративні бар'єри, які перешкоджають швидкому запуску "Північного потоку-2", поки не подолано.

Він також висловив упевненість, що запуск магістралі суттєво знизить напруженість і ціни на європейському енергетичному ринку.