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В Україні створять Центр сертифікації продукції зі сталі і сплавів

В Україні створять Центр сертифікації продукції зі сталі і сплавів

Центр буде створено на базі "Українського НДІ спеціальних сталей, сплавів та феросплавів". Його передали в управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Рішення про передачу прийняв Кабінет Міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінстратегпрому.

На базі НДІ збираються створити Центр сертифікації продукції зі спеціальних сталей, сплавів та металургійного матеріалознавства. Цей центр оцінюватиме продукцію українських підприємств на відповідність вимогам технічних регламентів.

"Його поява стане запорукою успішного і безпечного ведення бізнесу, виходу на зовнішні ринки. Створення Центру зменшить тимчасові і матеріальні витрати вітчизняних підприємств, адже раніше сертифікацію доводилося робити за кордоном", - зазначають у міністерстві.

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"УкрНДІспецсталь" вибрали для створення центру з урахуванням матеріальної і науково-технічної бази, а також 55-річного досвіду діяльності у цій сфері.

"Робота Центру має сприяти збільшенню експорту конкурентоспроможної, сертифікованої за міжнародними стандартами металопродукції зі спеціальних сталей і сплавів, а також виготовлених з них виробів, імпортозаміщення відповідних видів продукції, перш за все для потреб оборонно-промислового комплексу", - додали в міністерстві.

Автор: 

Кабмін (14106) Мінстратегпром (137)


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Топ коментарі
+4
Очередная кормушка...
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13.10.2021 16:01
+2
Задрали. Центр сертификации попугаичьего корма. Центр сертификации центров сертификации. Центр сертификации центра сертификации центров сертификации. Я жду создания центра сертификации д...*******. Хочу что б у них был правовой статус.
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13.10.2021 16:08
+1
Нормальна справа щоб не сертифіковувати продукцію за кордоном. Тим більше, що Україна іще з совдепа славилася своїм потенціалом в галузях металургії та матеріалознавства.

Та, як на мене, тут нічого такого складного, аби обладнання для випробувань було.
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13.10.2021 16:09
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Очередная кормушка...
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13.10.2021 16:01 Відповісти
точняк место для очередной сосны....
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13.10.2021 16:12 Відповісти
о , норм тема , деньжат накосить на ровном месте ...
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13.10.2021 16:03 Відповісти
Точно!
Знакомый хотел получить сертификат на регулятор света, лет 15 тому назад Требовалось 2000 долл.Доллар был оеоло 8 грн...
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13.10.2021 16:21 Відповісти
Для папки Ленки ?Не набольшой стройке стране шлаком помогает.
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13.10.2021 16:07 Відповісти
Задрали. Центр сертификации попугаичьего корма. Центр сертификации центров сертификации. Центр сертификации центра сертификации центров сертификации. Я жду создания центра сертификации д...*******. Хочу что б у них был правовой статус.
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13.10.2021 16:08 Відповісти
Нормальна справа щоб не сертифіковувати продукцію за кордоном. Тим більше, що Україна іще з совдепа славилася своїм потенціалом в галузях металургії та матеріалознавства.

Та, як на мене, тут нічого такого складного, аби обладнання для випробувань було.
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13.10.2021 16:09 Відповісти
Ой, дайте и мне чего-нибудь сертифицировать!
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13.10.2021 16:10 Відповісти
Если ты как минимум не сосед Зеленского по подъезду, то не дадут(
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13.10.2021 17:23 Відповісти
Замена газовой трубе.....
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13.10.2021 16:20 Відповісти
Добивають виробників.
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13.10.2021 17:45 Відповісти
 
 