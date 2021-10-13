В Україні створять Центр сертифікації продукції зі сталі і сплавів

Центр буде створено на базі "Українського НДІ спеціальних сталей, сплавів та феросплавів". Його передали в управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Рішення про передачу прийняв Кабінет Міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінстратегпрому.

На базі НДІ збираються створити Центр сертифікації продукції зі спеціальних сталей, сплавів та металургійного матеріалознавства. Цей центр оцінюватиме продукцію українських підприємств на відповідність вимогам технічних регламентів.

"Його поява стане запорукою успішного і безпечного ведення бізнесу, виходу на зовнішні ринки. Створення Центру зменшить тимчасові і матеріальні витрати вітчизняних підприємств, адже раніше сертифікацію доводилося робити за кордоном", - зазначають у міністерстві.

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"УкрНДІспецсталь" вибрали для створення центру з урахуванням матеріальної і науково-технічної бази, а також 55-річного досвіду діяльності у цій сфері.

"Робота Центру має сприяти збільшенню експорту конкурентоспроможної, сертифікованої за міжнародними стандартами металопродукції зі спеціальних сталей і сплавів, а також виготовлених з них виробів, імпортозаміщення відповідних видів продукції, перш за все для потреб оборонно-промислового комплексу", - додали в міністерстві.