Добровольцями готові бути близько 2% громадян, - командир Союзу оборони Естонії Юхтегі

В Союз оборони Естонії входять 25 тисяч осіб, при населенні Естонії близько 1,2 млн ос.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів командир Кайтселійту (Союзу оборони Естонії), бригадний генерал Рихо Юхтегі.

Він розповів, що на даний момент у Кайтселійт входить близько 25 тисяч громадян Естонії.

"В Естонії живе близько 1,2 млн людей. Ми вважаємо, що добровольцями готові бути близько 2%. Це хороший відсоток. Якщо ж говорити про склад цих 25 тисяч, то 7 тисяч із них діти, 15 тисяч - чоловіки і 3 тисячі - жінки", - додав він.

Детальніше читайте в інтерв'ю командира Союзу оборони Естонії (Кайтселійт) бригадного генерала Ріхо Юхтегі: "Ваші війська зробили великий крок вперед".