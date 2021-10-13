Добровольцями готові бути близько 2% громадян, - командир Союзу оборони Естонії Юхтегі
В Союз оборони Естонії входять 25 тисяч осіб, при населенні Естонії близько 1,2 млн ос.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів командир Кайтселійту (Союзу оборони Естонії), бригадний генерал Рихо Юхтегі.
Він розповів, що на даний момент у Кайтселійт входить близько 25 тисяч громадян Естонії.
"В Естонії живе близько 1,2 млн людей. Ми вважаємо, що добровольцями готові бути близько 2%. Це хороший відсоток. Якщо ж говорити про склад цих 25 тисяч, то 7 тисяч із них діти, 15 тисяч - чоловіки і 3 тисячі - жінки", - додав він.
Детальніше читайте в інтерв'ю командира Союзу оборони Естонії (Кайтселійт) бригадного генерала Ріхо Юхтегі: "Ваші війська зробили великий крок вперед".
Топ коментарі
+4 Виктор Сотник
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+3 Kamate Kaora
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+1 Борис Дородный #441572
показати весь коментар13.10.2021 16:11
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