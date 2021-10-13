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Новини Агресія Росії проти України
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Добровольцями готові бути близько 2% громадян, - командир Союзу оборони Естонії Юхтегі

Добровольцями готові бути близько 2% громадян, - командир Союзу оборони Естонії Юхтегі

В Союз оборони Естонії входять 25 тисяч осіб, при населенні Естонії близько 1,2 млн ос.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів командир Кайтселійту (Союзу оборони Естонії), бригадний генерал Рихо Юхтегі.

Він розповів, що на даний момент у Кайтселійт входить близько 25 тисяч громадян Естонії.

"В Естонії живе близько 1,2 млн людей. Ми вважаємо, що добровольцями готові бути близько 2%. Це хороший відсоток. Якщо ж говорити про склад цих 25 тисяч, то 7 тисяч із них діти, 15 тисяч - чоловіки і 3 тисячі - жінки", - додав він.

Детальніше читайте в інтерв'ю командира Союзу оборони Естонії (Кайтселійт) бригадного генерала Ріхо Юхтегі: "Ваші війська зробили великий крок вперед".

Автор: 

Естонія (1620) добровольці (924) тероборона (386)


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Топ коментарі
+4
Мало дать автомат. Порох приложил титанические усилия вооружить, одеть, накормить и т.п. людей, сделать армия а зескот избрал вислюка. Теперь черенок от лопаты в руки и на врага. Только не ясно где он, на востоке или Киеве и м кого начинать надо
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13.10.2021 16:17
+3
Шо такое? С колен никак не встанете?
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13.10.2021 17:48
+1
Меньше чем в одном только Харькове. Как же просилось подобное у нас особенно в 2014-15-16гг?! И оружия было валом на складах и народу даже не молодого валом просилось, и помещения пустые стояли пригодные для сборов, учёта, формирования и прочих организационных вопросов! И по сей день!
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13.10.2021 16:11
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98/73
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13.10.2021 16:10 Відповісти
Меньше чем в одном только Харькове. Как же просилось подобное у нас особенно в 2014-15-16гг?! И оружия было валом на складах и народу даже не молодого валом просилось, и помещения пустые стояли пригодные для сборов, учёта, формирования и прочих организационных вопросов! И по сей день!
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13.10.2021 16:11 Відповісти
Мало дать автомат. Порох приложил титанические усилия вооружить, одеть, накормить и т.п. людей, сделать армия а зескот избрал вислюка. Теперь черенок от лопаты в руки и на врага. Только не ясно где он, на востоке или Киеве и м кого начинать надо
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13.10.2021 16:17 Відповісти
Значит в Украине их должно примерно 800 тысяч из них почти треть дети. Немного абсурдные цифры, особенно касательно детей.
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13.10.2021 16:14 Відповісти
Діти завжди радікальніши за дорослих, тому такий відсоток не дивина, інша річ в ККД дитячих загонів, але ж вони з часом зростають.
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13.10.2021 19:45 Відповісти
Шо такое? С колен никак не встанете?
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13.10.2021 17:48 Відповісти
Так ні Естонія, ні Україна на московію не збираються нападати, тому краще писати "писець планам відродження імперії" на росії.
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13.10.2021 19:42 Відповісти
..добровольці реАльного спротиву, здатні та готові (навіть не здатні!) чинити опір мають бути без статі, віку, освіти, конфесії.....
та, головне - не мають бути зареєстровані "у Зєлєнського!!!! вашу маать!", якщо опір окупанту - це таки мета спротиву агресії Московії чи будь-кого....
73%вий тупий лохторат Зєлі одразу викреслюється, а якщо щось-таки осмислив,то максимум - копати окопи чи розміновувати мінні поля.. вибачте, інші роботи на благо України - тільки після випробувального терміну або, хіба що, прямо зараз - у Зелі в ОПі зараз приймають будь-яке лайно, аби тільки воно сприймало найвеличніше за наайвеличнішого Наполеона і не плутало ЦЕ з тортом від Рошен....(
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13.10.2021 17:20 Відповісти
Это реальный процент ГРАЖДАН, остальные ими являются только номинально, а по факту ПОДДАННЫЕ, а иногда и того хуже - РАБЫ! Я рассчитывал, что в Эстонии их должно быть больше, ну по крайней мере в два раза больше!
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13.10.2021 20:30 Відповісти
По последнему опросу МО Эстонии, 58% респондентов (включая русскомовних) готовы в случае нападения лично брать в руки оружие и встать на оборону страны. 77% респондентов считает, что при нападении Эстония должна оказать вооруженное сопротвление до победного или до последнего (тотальная война. Рихо Юхтеги здесь говорит о той части населения, о членах Лиги Обороны, которая живет дома и живет вполне гражданской жизнью, но уже в мирное время подготовливается, учится ведению боевых (особенно партизанских) действии, и находится в постоянной одночасовой готовности, имея право хранить оружие и снаряжение дома.
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14.10.2021 10:38 Відповісти
Сказать одно, а по факту сделать - это другое! Те, готовит себя к возможной агрессий уже сейчас с большой долей вероятности действительно поступять как настоящие граждане /хотя, наверное, далеко не все/, если агрессор вторгнется
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15.10.2021 12:07 Відповісти
 
 