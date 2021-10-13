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Новини Агресія Росії проти України
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Командир Союзу оборони Естонії Юхтегі про рекомендації НАТО скасувати строкову службу в армії: Після війни на Донбасі Латвія і Литва зрозуміли, що їм теж потрібні резервні війська

Командир Союзу оборони Естонії Юхтегі про рекомендації НАТО скасувати строкову службу в армії: Після війни на Донбасі Латвія і Литва зрозуміли, що їм теж потрібні резервні війська

Естонія, попри рекомендації НАТО, відмовилася скасовувати строкову службу в армії, а Литва і Латвія скасували призов. Однак після агресії Росії проти України і Литва, і Латвія думають над відновленням строкової служби.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів командир Кайтселійту (Союзу оборони Естонії), бригадний генерал Ріхо Юхтегі.

Він розповів, що в Литві і Латвії є організації територіальної оборони, схожі на Кайтселійт.

"Але між нами є різниця. Скажімо, в Естонії є строкова служба, в резерві якої - досить велика кількість людей, яких можна викликати, якщо щось трапиться. І ось коли країни Балтії вступили в НАТО, в межах Альянсу порадили скоротити строкову службу. Але якщо Литва з Латвією так і зробили, то ми відповіли, що не будемо так робити, нам потрібно мати армію в резерві. І - зберегли строкову службу. Чому я вам про це кажу? Тому що після грузинської війни, а потім і після війни на Донбасі, і Латвія, і Литва зрозуміли, що їм теж потрібно мати резервні війська. Але далі вони пішли різними шляхами. Литва повернулася до ідеї про те, щоб мати строкову службу. А в Латвії вирішили, що їх Земесардзе, які є аналогом нашої організації, і буде тим самим резервом. У цьому сенсі наші повноваження - ширші, ніж у наших колег. У Кайтселійту є і дитяча, і жіноча організація. І крім військової підготовки, ми займаємося і цивільною діяльністю", - розповів Юхтегі.

Читайте також: Добровольцями готові бути близько 2% громадян, - командир Союзу оборони Естонії Юхтегі

Він зазначив, що спочатку з боку НАТО було багато нерозуміння, що таке Кайтселійт і для чого він потрібен.

"Але зараз багато країн НАТО нас підтримують. Багато країн почали їх створювати, а в деяких такі організації вже були. Скажімо, в Данії. ... Але, як я сказав, багато інших країн розвивають схожі організації. Наприклад, Польща зараз практично з нуля розвиває свою територіальну оборону. І за пару років підняли чисельність організації на 25 тисяч!" - акцентував Юхтегі.

Детальніше читайте в інтерв'ю командира Союзу оборони Естонії (Кайтселійт) бригадного генерала Ріхо Юхтегі: "Ваші війська зробили великий крок вперед".

Автор: 

армія (3772) Латвія (1352) Литва (2414) НАТО (6463) призов (432) Естонія (1620)


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Net , srochnuju sluzhbu nenado vastanavlivatj , prinuditelna vzjatij v armiju ruskij i v spinu mozhet zhahnutj v moment X . Toka dabravolna , i s proverkoi kazhdava poca !
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13.10.2021 17:41 Відповісти
Дружная у вас страна.
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13.10.2021 19:18 Відповісти
Резервні війська їм допоможуть, як мертвому припарки. Естонія, Латвія і Литва у військовому відношення нічого собою не являють, крім транзитної території і "гарматного м"яса". Московсько-білоруська рать проходить Прибалтику транзитом до Кенігсберга, навіть не розвертаючись у бойові порядки. Пустопорожнє патякання "весільних" генералів...
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13.10.2021 20:28 Відповісти
 
 