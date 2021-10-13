Україна скасує мораторій на експорт лісу-кругляка в Євросоюз в обмін на 600 млн євро, - журналіст Віннічук
Євросоюз ставиться до України як до сировинної бази.
Про це повідомив журналіст Юрій Віннічук, передає Цензор.НЕТ.
"Україна скасує мораторій на експорт лісу-кругляка в Євросоюз в обмін на 600 млн євро. Такий висновок випливає зі спільної заяви, яку вчора на саміті Україна-ЄС підписали президент Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн", - заявив він.
"В 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (лісу-кругляку) на 10 років. На країни ЄС припадало 70% експорту лісу з України. По всьому периметру кордону з країнами ЄС були побудовані деревообробні заводи, які орієнтувалися на сировину з наших Карпат. Вони імпортували ліс як сировину з України і виготовляли з нього у себе меблі, паркет, ламінат. Тобто продукт з доданою вартістю, виробництво якого створює більше робочих місць та податків. Водночас попит з боку деревообробних компаній з ЄС стимулював заготівельників спустошувати українські Карпати. Після заборони повністю зупинити поставки лісу до ЄС не вдалося, кругляк вивозився контрабандою під виглядом дров. На використанні незаконно зрубаного лісу українських Карпат для виробництва меблів підловили навіть підрядників IKEA. Однак контрабандні обсяги не задовольняють в повній мірі деревообробну промисловість ЄС. ЄС потребує лісу-кругляку у значно більших масштабах, ніж можуть забезпечити українські контрабандисти. До того ж новини про те, що промисловість ЄС стимулює незаконну вирубку лісів в Україні і контрабанду негативно впливали на імідж Союзу і дають привід зеленим для критики. Тому в 2019 ЄС ініціював процедуру вирішення спору навколо мораторію шляхом арбітражного розгляду і направив запит про створення Арбітражної групи. У грудні 2020 року Арбітражна група представила своє рішення. Визнали, що мораторій був несумісним з Угодою про асоціацію України з ЄС", - нагадав журналіст.
"А щоб Україна зняла заборону на експорт лісу ЄС прив'язав це рішення до виділення макрофінансової допомоги. І от 12 жовтня на саміті Україна-ЄС озвучується заява, що Євросоюз виділить нам другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро. Перший транш на 600 млн євро ми отримали в грудні 2020 року без будь-яких конкретних умов, адже була пандемія COVID-19. Але другий транш було прив'язано до низки вимог, включаючи успішну співпрацю з МВФ, судову реформу і мораторій не експорт лісу. Однак вчора ЄС погодився перерахувати Україні допомогу попри те, що сам МВФ не вважає виконання програми задовільним. Разом з цим у спільну заяву України та ЄС під час саміту вписали пункт про "врегулювання торговельних подразників, таких як мораторій на експорт деревини, шляхом застосування заходів, необхідних для виконання відповідної постанови Арбітражної групи". Тієї Арбітражної групи, яка визнала, що "українська заборона на вивезення всієї необробленої деревини несумісна з Угодою про асоціацію", - пояснив Віннічук.
"Чи допоміг Україні мораторій? Немає однозначної відповіді. Незаконна вирубка Карпат продовжується, контрабанда лісу їде в ЄС. З іншої сторони ми бачимо зростання переробки необробленої деревини в середині України. Проте варто констатувати, що поки ЄС ставиться до України як до сировинної бази. Союз обмежує експорт української продукції з доданою вартістю. Водночас в Україну з ЄС постачається лише продукція з доданою вартістю", - акцентував журналіст.
"ЄС ключовий торговельний партнер України із часткою 40,7% за 2020 рік. Подивимось на структуру експорту з України в країни ЄС. Що ми туди продавали в 2020 році?
-чорні метали – частка експорту 13,5%;
-електричні машини – 11,9%;
-жири та олії – 9,9%;
-зернові культури – 9,6%;
-руди, шлаки – 7,8% ;
-насіння і плоди олійних рослин– 6,7%;
-деревина і вироби з деревини – 5,3%;
-меблі – 3,5%.
Також варто додати експорту робочої сили, адже в країнах ЄС працює близько 5 млн людей. Економіки країн Східної Європи значно залежать від притоку український трудових мігрантів.
Що ЄС продає Україні?
-реактори ядерні, котли, машини – 13,3%;
-засоби наземного транспорту, крім залізничного – 11,6%;
-електричні машини і устаткування – 8,4%;
-фармацевтична продукція – 7,7%;
-енергетичні матеріали – 6,9%;
-пластмаси, полімерні матеріали – 5,7%;
-різноманітна хімічна продукція – 3,4%;
-папір та картон – 2,5%", - резюмував Віннічук.
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а при зеЛохе офшорном - разрешат.. деньги на уничтожении Украинских лесов для зеленского НЕ пахнут
Краще вже офіційно ніж нелегально і без податків.
Головне щоб ці гроші пускали в тому числі і на нові насадження.
Для Украины это дешевле и безопасней.
Пам'ятаєте як в шоу Зе висміював політиків та казав про Україну що вона виглядає як "шльонд..а" яка бере з різних сторін,але прийшовши в політику його уряд саме те й робить,що претворює країну на самі знаєте що..
С Одессы сообщают, что составы с кругляком идут в порт.
600 миллионов евро пойдут на дороги где 50% - 300 миллн. украдут, а народ Украины останется без 300 милл. евро без рабочих мест и с варварской вырубкой лесов после чего из за потопов вообще не отдохнуть не жить в Украине будет невозможно,- все делается что бы население вымерло. Пора отзывать "избранников" народа и по закону с конфискацией награбленного.
Совершенно с вами согласен. Я и Канту так за обедом так говорил:
Вы,простите договоритесь, что у вас и приёмки металлолома (в 90-стых) были виноваты что чугунные люки
пизворовали." А потом прижали скупки, и перестали люки трогать.
Завтра Евросоюзу потребуются шишки сосновые, и перестанут лес рубить. Мешками тягать будут.
Польский пан не просит сигареты дешевые, а их прут. И что интересно. С той стороны выдачи нет. Там ввоз безакцизных товаров не преступление. Там верховенство, этого, как его? О,,,, права. Хе-хе.
"Где Москва, и где Багдад"?Где ЕС и где Карпаты? Вот ледники в Арктике тают, и в Амазонии леса пропадают, эт проблема, даже хе-хе НАТО подключается вместе с Греттой. А Карпаты - это на другой карте.
Или действуем по явропейски? Шоб в Швейцарии электромобили не вонючие ездили Китай должен свинец и кадмий плавить?
13 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b0%d0%b2.html#respond Комментарии: 0
ЕС разочарован застоем реформ в Украине. Президент Зеленский разочарован отсутствием перспектив вступления в ЕС. Отношения между Брюсселем и Киевом охладели.
Об этом пишет швейцарское издание https://www.nzz.ch/international/vom-westen-nichts-neues-die-eu-will-der-ukraine-keine-beitritts-hoffnungen-machen-ld.1650029?reduced=true Neue Zürcher Zeitung .
Сокрушительный доклад по Украине опубликовала в конце сентября Европейская счетная палата. Более 20 лет ЕС поддерживает страну в проведении политических реформ и борьбе с коррупцией. Но, несмотря на все усилия, влияние олигархов и продажных госслужащих на Украине не уменьшилось ни на йоту.
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B7.html К сожалению для Украины, Зеленский вызывает на Западе только отвращение
Аудиторы подвергли критике тот факт, что ЕС не разработал эффективную стратегию против злоупотребления властью на высоком уровне.
По оценкам Брюсселя, объем средств ЕС, поступивших Украине с 2014 года, составляет около 15 млрд евро. Будучи крупнейшим донором, ЕС все еще надеется стабилизировать своего «стратегического партнера» в политическом плане и теснее привязать его к Западу. Однако страна очень далека от реальной перспективы вступления в ЕС, о которой грезит президент Украины Владимир Зеленский.
- https://www.economics-prorok.com/2021/09/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3.html Европа выяснила, что ее деньги не помогают в борьбе с коррупцией Украине - Süddeutsche Zeitung
Основная проблема, пожаловался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent, заключается в том, что у ЕС отсутствует политическая воля для того, чтобы предложить Украине хотя бы перспективу членства. В противном случае ситуация могла бы выглядеть совершенно иначе. Его страна даже прописала цель вступления в ЕС (а также членства в НАТО) в своей конституции.
Отношения между Брюсселем и Украиной охладели; этого не смог скрыть даже саммит, на котором Зеленский, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель обменялись во вторник в Киеве множеством теплых слов.
Вместе они создали партнерство, основанное на взаимной дружбе, восторгалась фон дер Ляйен. «Мы очень близки друг к другу и становимся все ближе». Однако в отношении верховенства закона и борьбы с коррупцией еще есть над чем работать. Зеленский тоже высоко оценил двусторонние отношения и одновременно напомнил, что Украина заслуживает «европейской перспективы».
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B7.html К сожалению для Украины, Зеленский вызывает на Западе только отвращение
Лидеры ЕС и Зеленский смогли договориться о подписании нескольких соглашений, включая соглашение об интеграции Украины в европейское воздушное пространство. Киев надеется таким образом расширить авиасообщение со странами ЕС. По вопросу энергетической безопасности фон дер Ляйен и Мишель пообещали украинскому президенту неограниченную поддержку.
В связи с напряженными отношениями с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Украина с 2015 года не закупает природный газ напрямую у своего восточного соседа. С тех пор газ закупается через посреднические компании.
Поставки осуществляются в основном из Словакии. Киев недоволен строительством газопровода «Северный поток-2», который напрямую соединит Германию и Россию и не очень вписывается в рамки неограниченной солидарности, в которой ЕС всегда заверяет Украину в конфликте с Москвой.
Ждать ли в скором времени движения на зачерствелых фронтах? Всего за несколько часов до саммита Зеленский говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По словам Киева, они обсудили возможный саммит с президентом России Владимиром Путиным в так называемом «нормандском формате». Согласно заявлению Кремля, ранее Меркель и Макрон также беседовали с Путиным по телефону.
Куди поділися наші карпатські ліси?
2020. "В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів"
"Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."
2021.
Пусть там сажает миллиард деревьев, пока его самого не посадили, и потом пилит эти деревья на кругляк.
Дебелуватый бизнес, как по мне.
@national_corps
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https://twitter.com/national_corps/status/1448284776721485830 5 ч
Вова-Дровосєк: під чергові фанфари "дипломатичних перемог", Зє скромно зняв мораторій на вивіз кругляка в ЄС. Навряд чи віртуальний мільярд нових дерев президента замінить той мільярд, який найближчим часом відправиться на меблеві фабрики в Румунію і Італію.