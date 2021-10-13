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Новини
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Україна скасує мораторій на експорт лісу-кругляка в Євросоюз в обмін на 600 млн євро, - журналіст Віннічук

Україна скасує мораторій на експорт лісу-кругляка в Євросоюз в обмін на 600 млн євро, - журналіст Віннічук

Євросоюз ставиться до України як до сировинної бази.

Про це повідомив журналіст Юрій Віннічук, передає Цензор.НЕТ.

"Україна скасує мораторій на експорт лісу-кругляка в Євросоюз в обмін на 600 млн євро. Такий висновок випливає зі спільної заяви, яку вчора на саміті Україна-ЄС підписали президент Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн", - заявив він.

"В 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (лісу-кругляку) на 10 років. На країни ЄС припадало 70% експорту лісу з України. По всьому периметру кордону з країнами ЄС були побудовані деревообробні заводи, які орієнтувалися на сировину з наших Карпат. Вони імпортували ліс як сировину з України і виготовляли з нього у себе меблі, паркет, ламінат. Тобто продукт з доданою вартістю, виробництво якого створює більше робочих місць та податків. Водночас попит з боку деревообробних компаній з ЄС стимулював заготівельників спустошувати українські Карпати. Після заборони повністю зупинити поставки лісу до ЄС не вдалося, кругляк вивозився контрабандою під виглядом дров. На використанні незаконно зрубаного лісу українських Карпат для виробництва меблів підловили навіть підрядників IKEA. Однак контрабандні обсяги не задовольняють в повній мірі деревообробну промисловість ЄС. ЄС потребує лісу-кругляку у значно більших масштабах, ніж можуть забезпечити українські контрабандисти. До того ж новини про те, що промисловість ЄС стимулює незаконну вирубку лісів в Україні і контрабанду негативно впливали на імідж Союзу і дають привід зеленим для критики. Тому в 2019 ЄС ініціював процедуру вирішення спору навколо мораторію шляхом арбітражного розгляду і направив запит про створення Арбітражної групи. У грудні 2020 року Арбітражна група представила своє рішення. Визнали, що мораторій був несумісним з Угодою про асоціацію України з ЄС", - нагадав журналіст.

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"А щоб Україна зняла заборону на експорт лісу ЄС прив'язав це рішення до виділення макрофінансової допомоги. І от 12 жовтня на саміті Україна-ЄС озвучується заява, що Євросоюз виділить нам другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро. Перший транш на 600 млн євро ми отримали в грудні 2020 року без будь-яких конкретних умов, адже була пандемія COVID-19. Але другий транш було прив'язано до низки вимог, включаючи успішну співпрацю з МВФ, судову реформу і мораторій не експорт лісу. Однак вчора ЄС погодився перерахувати Україні допомогу попри те, що сам МВФ не вважає виконання програми задовільним. Разом з цим у спільну заяву України та ЄС під час саміту вписали пункт про "врегулювання торговельних подразників, таких як мораторій на експорт деревини, шляхом застосування заходів, необхідних для виконання відповідної постанови Арбітражної групи". Тієї Арбітражної групи, яка визнала, що "українська заборона на вивезення всієї необробленої деревини несумісна з Угодою про асоціацію", - пояснив Віннічук.

"Чи допоміг Україні мораторій? Немає однозначної відповіді. Незаконна вирубка Карпат продовжується, контрабанда лісу їде в ЄС. З іншої сторони ми бачимо зростання переробки необробленої деревини в середині України. Проте варто констатувати, що поки ЄС ставиться до України як до сировинної бази. Союз обмежує експорт української продукції з доданою вартістю. Водночас в Україну з ЄС постачається лише продукція з доданою вартістю", - акцентував журналіст.

"ЄС ключовий торговельний партнер України із часткою 40,7% за 2020 рік. Подивимось на структуру експорту з України в країни ЄС. Що ми туди продавали в 2020 році?

-чорні метали – частка експорту 13,5%;

-електричні машини – 11,9%;

-жири та олії – 9,9%;

-зернові культури – 9,6%;

-руди, шлаки – 7,8% ;

-насіння і плоди олійних рослин– 6,7%;

-деревина і вироби з деревини – 5,3%;

-меблі – 3,5%.

Також варто додати експорту робочої сили, адже в країнах ЄС працює близько 5 млн людей. Економіки країн Східної Європи значно залежать від притоку український трудових мігрантів.

Що ЄС продає Україні?

-реактори ядерні, котли, машини – 13,3%;

-засоби наземного транспорту, крім залізничного – 11,6%;

-електричні машини і устаткування – 8,4%;

-фармацевтична продукція – 7,7%;

-енергетичні матеріали – 6,9%;

-пластмаси, полімерні матеріали – 5,7%;

-різноманітна хімічна продукція – 3,4%;

-папір та картон – 2,5%", - резюмував Віннічук.

Україна скасує мораторій на експорт лісу-кругляка в Євросоюз в обмін на 600 млн євро, - журналіст Віннічук 01
Україна скасує мораторій на експорт лісу-кругляка в Євросоюз в обмін на 600 млн євро, - журналіст Віннічук 02
Україна скасує мораторій на експорт лісу-кругляка в Євросоюз в обмін на 600 млн євро, - журналіст Віннічук 03
Україна скасує мораторій на експорт лісу-кругляка в Євросоюз в обмін на 600 млн євро, - журналіст Віннічук 04
Україна скасує мораторій на експорт лісу-кругляка в Євросоюз в обмін на 600 млн євро, - журналіст Віннічук 05

Автор: 

вирубка (169) ліс (769) мораторій (198) Євросоюз (13453) Юрій Віннічук (446)


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Топ коментарі
+27
Продажні бариги, немає вже лісу ані у карпатах а ні у степах. Щорічна посуха 3 місяці поспіль влітку випалює землю. А скоти ненажерливі продовжуються знущатися з землі.
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13.10.2021 16:49
+25
Зелёные, валите в отставку.
Для Украины это дешевле и безопасней.
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13.10.2021 16:48
+24
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13.10.2021 16:46
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13.10.2021 16:46 Відповісти
Звісно друге. Потрібно НЕОДМІННО ввести мораторій на вивіз металолому, а ліс кругляк то таке. 600 млн звісно це кредит?
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13.10.2021 16:51 Відповісти
600 млн это не кредит, а взятка.
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13.10.2021 17:15 Відповісти
Відміняти заборону на експорт лісу не можна ні за які гроші! Хай будують тут меблеві фабрики і не вийо.уються!
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13.10.2021 18:46 Відповісти
Венгрия покупает газ в России ,а вот кругляк давай с Украины .Да чувствую ,что ближайшие еще 200-300 лет тоой державы как УКРАИНА не предвидится. ХОХЛЫ продадут.
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13.10.2021 18:33 Відповісти
"В 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. На страны ЕС приходилось 70% экспорта леса из Украины. "

а при зеЛохе офшорном - разрешат.. деньги на уничтожении Украинских лесов для зеленского НЕ пахнут
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13.10.2021 17:25 Відповісти
Та возить то хай возять.
Краще вже офіційно ніж нелегально і без податків.
Головне щоб ці гроші пускали в тому числі і на нові насадження.
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13.10.2021 16:46 Відповісти
Эти деньги точно уйдут в офшоры. А новые насаждения будут только на бумаге.
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13.10.2021 16:57 Відповісти
ты с рождения дебил, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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13.10.2021 17:05 Відповісти
Україна по кількості лісів (16%) території займає одне з найнищих позицій -прряд з південноафриканськими напівпустельним країнами !!!! То ви хочете,разом з дітьми і внуками жити у справжній пустелі???? Воістину -українці скалічена недонація!!! НАЖАЛЬ!!
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13.10.2021 18:40 Відповісти
Зелёные, валите в отставку.
Для Украины это дешевле и безопасней.
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13.10.2021 16:48 Відповісти
Їх виносить треба. Бажано ногами вперед - щоб іншим наука була.
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13.10.2021 16:54 Відповісти
Не подорвись, вынося!
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13.10.2021 17:12 Відповісти
Шкуры продажные.. без мозгов.
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13.10.2021 17:05 Відповісти
Продажні бариги, немає вже лісу ані у карпатах а ні у степах. Щорічна посуха 3 місяці поспіль влітку випалює землю. А скоти ненажерливі продовжуються знущатися з землі.
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13.10.2021 16:49 Відповісти
"В обмін на 600 млн"
Пам'ятаєте як в шоу Зе висміював політиків та казав про Україну що вона виглядає як "шльонд..а" яка бере з різних сторін,але прийшовши в політику його уряд саме те й робить,що претворює країну на самі знаєте що..
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13.10.2021 16:49 Відповісти
Так весь миллиард деревьев, которые Гундосик не посадил, вывезут.
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13.10.2021 16:50 Відповісти
Лес-кругляк возили всегда. Но раньше кроме него возили строевой лес под видом кругляка. Таможня естественно его оформляла как кругляк. Меньше налоги и меньше пошлина.
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13.10.2021 16:51 Відповісти
Какой там мораторий!
С Одессы сообщают, что составы с кругляком идут в порт.
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13.10.2021 16:51 Відповісти
Да нахрена нам леса, вырубайте все к чертовой матери. Мы в качестве сырьевого придатка только европе и нужны. Вступать в ЕС нужно, но не для того, чтобы нас грабили, а для развития.
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13.10.2021 16:51 Відповісти
Всю казну выгребли теперь как туземцы за бусы торгуют власть уродов могильщики страны идут по трупам
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13.10.2021 16:53 Відповісти
А зеленська ссссска вже мільярд дерев посадив ?
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13.10.2021 16:53 Відповісти
який спритний вуйко Василь - контробандист Лісу...., ну а всі інші - держморди звичайно до цього не причетні ...
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13.10.2021 16:56 Відповісти
***, Карпаты и так уже голые ...на московию, там тайга, пусть обращаются...
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13.10.2021 16:57 Відповісти
Может експортировать молодую веселую команду реформаторов?
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13.10.2021 16:58 Відповісти
У меня вопрос про контрабанду леса. Т.е.,раз есть мораторий на экспорт, то любой кругляк, пересекающий кордон - контрабанда? Но позвольте, трайлер с кругляком в бензобаке авто не спрячешь, это не сотня пачек сигарет. Т.е., вся таможня на западном направлении полностью коррумпирована?
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13.10.2021 16:58 Відповісти
Таможня без СБУ и МВД самостоятельно не может пропустить не законный транзит, а СБУ и МВД без указаний с самого верха тоже рисковать не будут, а после того как контрабанду пропускают получают откат.
600 миллионов евро пойдут на дороги где 50% - 300 миллн. украдут, а народ Украины останется без 300 милл. евро без рабочих мест и с варварской вырубкой лесов после чего из за потопов вообще не отдохнуть не жить в Украине будет невозможно,- все делается что бы население вымерло. Пора отзывать "избранников" народа и по закону с конфискацией награбленного.
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13.10.2021 17:20 Відповісти
Ага
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13.10.2021 17:37 Відповісти
Европе мы нужны как сырьевой придаток?.. Минуточку, что-то я не допонял, так это европейцы виноваты нам в нашей тотальной контрабанде? Или Европа нам виновата, что деревообрабатывающие заводы не у нас, а у них? Или это европейцы на карман взятки в Киеве принимают, что-бы дербанить леса? А Карпаты нам тоже ЕС должен охранять или как? Может уже хватит с больной головы на здоровую?
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13.10.2021 16:59 Відповісти
Минуточку, что-то я не допонял, так это европейцы виноваты нам в нашей тотальной контрабанде?
Совершенно с вами согласен. Я и Канту так за обедом так говорил:
Вы,простите договоритесь, что у вас и приёмки металлолома (в 90-стых) были виноваты что чугунные люки пиз воровали." А потом прижали скупки, и перестали люки трогать.
Завтра Евросоюзу потребуются шишки сосновые, и перестанут лес рубить. Мешками тягать будут.
Польский пан не просит сигареты дешевые, а их прут. И что интересно. С той стороны выдачи нет. Там ввоз безакцизных товаров не преступление. Там верховенство, этого, как его? О,,,, права. Хе-хе.
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13.10.2021 18:28 Відповісти
А Карпаты нам тоже ЕС должен охранять или как? Может уже хватит с больной головы на здоровую?
"Где Москва, и где Багдад"? Где ЕС и где Карпаты? Вот ледники в Арктике тают, и в Амазонии леса пропадают, эт проблема, даже хе-хе НАТО подключается вместе с Греттой. А Карпаты - это на другой карте.
Или действуем по явропейски? Шоб в Швейцарии электромобили не вонючие ездили Китай должен свинец и кадмий плавить?
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13.10.2021 18:38 Відповісти
Ну как зеЛеные знатно вам зеЛя в рты срет?чавкайте!скоро добавочка будет
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13.10.2021 17:02 Відповісти
продают сыр качественный а на прилавках пальма...не не скостство это?
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13.10.2021 17:04 Відповісти
гиганты мысли у руля ...вам тех денег не хватит , чтоб устранить последствия вырубки леса
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13.10.2021 17:07 Відповісти
От Запада ничего нового: ЕС не хочет давать Украине надежд на вступление в Союз - Neue Zürcher Zeitung
13 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b0%d0%b2.html#respond Комментарии: 0





ЕС разочарован застоем реформ в Украине. Президент Зеленский разочарован отсутствием перспектив вступления в ЕС. Отношения между Брюсселем и Киевом охладели.


Об этом пишет швейцарское издание https://www.nzz.ch/international/vom-westen-nichts-neues-die-eu-will-der-ukraine-keine-beitritts-hoffnungen-machen-ld.1650029?reduced=true Neue Zürcher Zeitung .

Сокрушительный доклад по Украине опубликовала в конце сентября Европейская счетная палата. Более 20 лет ЕС поддерживает страну в проведении политических реформ и борьбе с коррупцией. Но, несмотря на все усилия, влияние олигархов и продажных госслужащих на Украине не уменьшилось ни на йоту.

- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B7.html К сожалению для Украины, Зеленский вызывает на Западе только отвращение

Аудиторы подвергли критике тот факт, что ЕС не разработал эффективную стратегию против злоупотребления властью на высоком уровне.

По оценкам Брюсселя, объем средств ЕС, поступивших Украине с 2014 года, составляет около 15 млрд евро. Будучи крупнейшим донором, ЕС все еще надеется стабилизировать своего «стратегического партнера» в политическом плане и теснее привязать его к Западу. Однако страна очень далека от реальной перспективы вступления в ЕС, о которой грезит президент Украины Владимир Зеленский.

- https://www.economics-prorok.com/2021/09/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3.html Европа выяснила, что ее деньги не помогают в борьбе с коррупцией Украине - Süddeutsche Zeitung

Основная проблема, пожаловался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent, заключается в том, что у ЕС отсутствует политическая воля для того, чтобы предложить Украине хотя бы перспективу членства. В противном случае ситуация могла бы выглядеть совершенно иначе. Его страна даже прописала цель вступления в ЕС (а также членства в НАТО) в своей конституции.

Отношения между Брюсселем и Украиной охладели; этого не смог скрыть даже саммит, на котором Зеленский, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель обменялись во вторник в Киеве множеством теплых слов.

Вместе они создали партнерство, основанное на взаимной дружбе, восторгалась фон дер Ляйен. «Мы очень близки друг к другу и становимся все ближе». Однако в отношении верховенства закона и борьбы с коррупцией еще есть над чем работать. Зеленский тоже высоко оценил двусторонние отношения и одновременно напомнил, что Украина заслуживает «европейской перспективы».

- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B7.html К сожалению для Украины, Зеленский вызывает на Западе только отвращение

Лидеры ЕС и Зеленский смогли договориться о подписании нескольких соглашений, включая соглашение об интеграции Украины в европейское воздушное пространство. Киев надеется таким образом расширить авиасообщение со странами ЕС. По вопросу энергетической безопасности фон дер Ляйен и Мишель пообещали украинскому президенту неограниченную поддержку.

В связи с напряженными отношениями с Россией трана-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Украина с 2015 года не закупает природный газ напрямую у своего восточного соседа. С тех пор газ закупается через посреднические компании.

Поставки осуществляются в основном из Словакии. Киев недоволен строительством газопровода «Северный поток-2», который напрямую соединит Германию и Россию и не очень вписывается в рамки неограниченной солидарности, в которой ЕС всегда заверяет Украину в конфликте с Москвой.

Ждать ли в скором времени движения на зачерствелых фронтах? Всего за несколько часов до саммита Зеленский говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По словам Киева, они обсудили возможный саммит с президентом России Владимиром Путиным в так называемом «нормандском формате». Согласно заявлению Кремля, ранее Меркель и Макрон также беседовали с Путиным по телефону.
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13.10.2021 17:19 Відповісти
Куди наші дурні не підуть кругом їх взують. ЕС носяться з нами тільки за наші ресурси.
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13.10.2021 17:23 Відповісти
Решили: "Леса Украине не нужны"?
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13.10.2021 17:32 Відповісти
Нужна экспортная пошлина на восстановление лесного покрова в восточно-северной части Украины.Дуб уже истреблен.
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13.10.2021 17:38 Відповісти
А вивезуть на 600 млрдів євро.
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13.10.2021 17:43 Відповісти
2019. Стадіон. Дебати. Питання №9.

Куди поділися наші карпатські ліси?

2020. "В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів"

"Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."

2021.

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13.10.2021 17:49 Відповісти
пі-до-ра-си.
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13.10.2021 17:50 Відповісти
0.6 млрд долл в масштабе страны-копейки. это все разойдется по карманам и всем хорошо ********** сырье увезут потом нам изделие из кругляка втридорога запулят. а за другую сторону и говорить противно
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13.10.2021 17:56 Відповісти
Вова "ни разу не барыга" ... Это другое 😂
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13.10.2021 17:57 Відповісти
Если правительство говорит что мораторий на вывоз древесины не помог потому что вывозили под видом дров, то запретите вывоз и дров тоже. В чем проблема. А разрешив экспорт древесины с нашим беззаконием останемся в пустыне через пару десятков лет. И потопы на западноукраинских реках сначала будут сильные , а потом исчезнут вместе с реками. Осадки то тоже зависят от лесистости. Чернозем сдуют ветры. Задерживать их нечем будет. Но нынешной власти наплевать. Они то все равно уедут из Украины. Даже если не в Лондон, а в Тель-Авив. Евреи лес не рубят а усиленно засаживают на своих землях.
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13.10.2021 17:59 Відповісти
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13.10.2021 18:15 Відповісти
Надо отправить Зеленского со своим 95 кварталом в Европу.
Пусть там сажает миллиард деревьев, пока его самого не посадили, и потом пилит эти деревья на кругляк.
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13.10.2021 18:16 Відповісти
Спочатку візьміть ці лями, а потім протягом пари років витратять стільки ж на усунення наслідків повеней. Де те РНБО, що дбає за інтереси держави?
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13.10.2021 18:19 Відповісти
мораторий останется.
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13.10.2021 18:22 Відповісти
К власти пришли воры и лжецы каких не видела Украина
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13.10.2021 18:37 Відповісти
Уже видела. Неужели память такая короткая?
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13.10.2021 19:23 Відповісти
Барыга-2.
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13.10.2021 19:22 Відповісти
Вырежут лес на миллионы. Пройдет дождь и смоет дороги на миллиарды.
Дебелуватый бизнес, как по мне.
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13.10.2021 19:27 Відповісти
А почему хитромудрая европа свой лес не пилит? А ну да! Они не хотят катаклизмов, потопов, и всякой хрени! Правильно а папуасы пусть пилят свой в обмен на кредит. Просто отличное решение! Зеля ты просто мего мозг!
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13.10.2021 19:29 Відповісти
та кому ти це розповідаєш шо там не пилять, на карті Франції та Німеччини важко знайти місце без вирубок на сотні кілометрів
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13.10.2021 21:04 Відповісти
Головне не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила, Україна їх і закопає.
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13.10.2021 20:53 Відповісти
Вова пилит зелень... и там и тут.
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13.10.2021 21:53 Відповісти
Продажні уроди, крч Україна лишається сировинним придатком Європи 🤬
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13.10.2021 22:06 Відповісти
Національний Корпус


@national_corps

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https://twitter.com/national_corps/status/1448284776721485830 5 ч



Вова-Дровосєк: під чергові фанфари "дипломатичних перемог", Зє скромно зняв мораторій на вивіз кругляка в ЄС. Навряд чи віртуальний мільярд нових дерев президента замінить той мільярд, який найближчим часом відправиться на меблеві фабрики в Румунію і Італію.
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13.10.2021 22:09 Відповісти
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14.10.2021 00:11 Відповісти
 
 