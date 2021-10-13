Україна скасує мораторій на експорт лісу-кругляка в Євросоюз в обмін на 600 млн євро, - журналіст Віннічук

Євросоюз ставиться до України як до сировинної бази.

Про це повідомив журналіст Юрій Віннічук, передає Цензор.НЕТ.

"Україна скасує мораторій на експорт лісу-кругляка в Євросоюз в обмін на 600 млн євро. Такий висновок випливає зі спільної заяви, яку вчора на саміті Україна-ЄС підписали президент Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн", - заявив він.

"В 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (лісу-кругляку) на 10 років. На країни ЄС припадало 70% експорту лісу з України. По всьому периметру кордону з країнами ЄС були побудовані деревообробні заводи, які орієнтувалися на сировину з наших Карпат. Вони імпортували ліс як сировину з України і виготовляли з нього у себе меблі, паркет, ламінат. Тобто продукт з доданою вартістю, виробництво якого створює більше робочих місць та податків. Водночас попит з боку деревообробних компаній з ЄС стимулював заготівельників спустошувати українські Карпати. Після заборони повністю зупинити поставки лісу до ЄС не вдалося, кругляк вивозився контрабандою під виглядом дров. На використанні незаконно зрубаного лісу українських Карпат для виробництва меблів підловили навіть підрядників IKEA. Однак контрабандні обсяги не задовольняють в повній мірі деревообробну промисловість ЄС. ЄС потребує лісу-кругляку у значно більших масштабах, ніж можуть забезпечити українські контрабандисти. До того ж новини про те, що промисловість ЄС стимулює незаконну вирубку лісів в Україні і контрабанду негативно впливали на імідж Союзу і дають привід зеленим для критики. Тому в 2019 ЄС ініціював процедуру вирішення спору навколо мораторію шляхом арбітражного розгляду і направив запит про створення Арбітражної групи. У грудні 2020 року Арбітражна група представила своє рішення. Визнали, що мораторій був несумісним з Угодою про асоціацію України з ЄС", - нагадав журналіст.

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"А щоб Україна зняла заборону на експорт лісу ЄС прив'язав це рішення до виділення макрофінансової допомоги. І от 12 жовтня на саміті Україна-ЄС озвучується заява, що Євросоюз виділить нам другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро. Перший транш на 600 млн євро ми отримали в грудні 2020 року без будь-яких конкретних умов, адже була пандемія COVID-19. Але другий транш було прив'язано до низки вимог, включаючи успішну співпрацю з МВФ, судову реформу і мораторій не експорт лісу. Однак вчора ЄС погодився перерахувати Україні допомогу попри те, що сам МВФ не вважає виконання програми задовільним. Разом з цим у спільну заяву України та ЄС під час саміту вписали пункт про "врегулювання торговельних подразників, таких як мораторій на експорт деревини, шляхом застосування заходів, необхідних для виконання відповідної постанови Арбітражної групи". Тієї Арбітражної групи, яка визнала, що "українська заборона на вивезення всієї необробленої деревини несумісна з Угодою про асоціацію", - пояснив Віннічук.

"Чи допоміг Україні мораторій? Немає однозначної відповіді. Незаконна вирубка Карпат продовжується, контрабанда лісу їде в ЄС. З іншої сторони ми бачимо зростання переробки необробленої деревини в середині України. Проте варто констатувати, що поки ЄС ставиться до України як до сировинної бази. Союз обмежує експорт української продукції з доданою вартістю. Водночас в Україну з ЄС постачається лише продукція з доданою вартістю", - акцентував журналіст.

"ЄС ключовий торговельний партнер України із часткою 40,7% за 2020 рік. Подивимось на структуру експорту з України в країни ЄС. Що ми туди продавали в 2020 році?

-чорні метали – частка експорту 13,5%;

-електричні машини – 11,9%;

-жири та олії – 9,9%;

-зернові культури – 9,6%;

-руди, шлаки – 7,8% ;

-насіння і плоди олійних рослин– 6,7%;

-деревина і вироби з деревини – 5,3%;

-меблі – 3,5%.

Також варто додати експорту робочої сили, адже в країнах ЄС працює близько 5 млн людей. Економіки країн Східної Європи значно залежать від притоку український трудових мігрантів.

Що ЄС продає Україні?

-реактори ядерні, котли, машини – 13,3%;

-засоби наземного транспорту, крім залізничного – 11,6%;

-електричні машини і устаткування – 8,4%;

-фармацевтична продукція – 7,7%;

-енергетичні матеріали – 6,9%;

-пластмаси, полімерні матеріали – 5,7%;

-різноманітна хімічна продукція – 3,4%;

-папір та картон – 2,5%", - резюмував Віннічук.









