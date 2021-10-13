Речник МЗС Ніколенко про роботу України над затриманням Поклонської: Сховатися не вийде навіть в Африці
Україна працює над затриманням Наталії Поклонської, яка розшукується за державну зраду. Сьогодні російський президент призначив Поклонську послом в африканській острівній державі Кабо-Верде.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна сказав представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії. Сховатися не вийде навіть в Африці", - заявив він.
Ніколенко зазначив, що український МЗС вже порушив перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської.
Як відомо, впродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи в Криму, Поклонська сприяла окупації півострова. Вона також фігурує ще в декількох справах, зокрема у справі "кримських терористів", за якою вирок свого часу отримав режисер Олег Сенцов.
Після окупації Поклонська отримала посаду "прокурора" Криму, а потім стала депутаткою Державної думи РФ від партії "Єдина Росія"
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арестуют как гражданку Украины, совершившую тягчайшие преступления против собственной страны, в любой стране Европы. В Лиссабоне, например.
из паРаши на Кабо-Верде прямых полетов нет.
света нет у Няши значит.
Тише, Няшенька, не плачь,
лучше дай , как просит хач...
Громче Няша наша плачет -
Няшу шлют в Кабо-Вердаче...
Тише, Няшенька, не плачь -
негр окучит, а не хач.