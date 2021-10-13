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Речник МЗС Ніколенко про роботу України над затриманням Поклонської: Сховатися не вийде навіть в Африці

Речник МЗС Ніколенко про роботу України над затриманням Поклонської: Сховатися не вийде навіть в Африці

Україна працює над затриманням Наталії Поклонської, яка розшукується за державну зраду. Сьогодні російський президент призначив Поклонську послом в африканській острівній державі Кабо-Верде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна сказав представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії. Сховатися не вийде навіть в Африці", - заявив він.

Ніколенко зазначив, що український МЗС вже порушив перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської.

Також читайте: Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників"

Як відомо, впродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи в Криму, Поклонська сприяла окупації півострова. Вона також фігурує ще в декількох справах, зокрема у справі "кримських терористів", за якою вирок свого часу отримав режисер Олег Сенцов.

Після окупації Поклонська отримала посаду "прокурора" Криму, а потім стала депутаткою Державної думи РФ від партії "Єдина Росія"

Автор: 

Африка (307) МЗС (4140) Поклонська Наталія (166) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+25
Ви в себе під боком Медведчука закрити не можете за державну зраду,ківа в вас науковець
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13.10.2021 16:59
+12
і що ви тій дурепі упоротій зробите - практично ..., одне бла бла бла на вуха зЄбілів
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13.10.2021 17:01
+10
А махровий плагіатор Шкарлет - міністр науки і освіти
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13.10.2021 17:23
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Ви в себе під боком Медведчука закрити не можете за державну зраду,ківа в вас науковець
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13.10.2021 16:59 Відповісти
А махровий плагіатор Шкарлет - міністр науки і освіти
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13.10.2021 17:23 Відповісти
ребята! через неделю-другую уже и ловить некого будет...
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13.10.2021 17:00 Відповісти
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13.10.2021 17:00 Відповісти
і що ви тій дурепі упоротій зробите - практично ..., одне бла бла бла на вуха зЄбілів
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13.10.2021 17:01 Відповісти
Неужели арестуют? Не успеет даже видио с негром заснять!
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13.10.2021 17:04 Відповісти
ВидИо?)
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13.10.2021 17:51 Відповісти
ждем новую порцию видосиков с поклонской и крепкими горячими черными парнями.
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13.10.2021 17:06 Відповісти
Вы своих предателей задержите уроды.
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13.10.2021 17:14 Відповісти
А кто решиться её задержать? Арест посла это повод для войны. Абы шото ляпнуть
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13.10.2021 17:15 Відповісти
А то вроде мы вашу мразь здесь не мочим
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13.10.2021 17:50 Відповісти
ойц. неужели? ) из-за криворотой шмары никто воевать не будет.

арестуют как гражданку Украины, совершившую тягчайшие преступления против собственной страны, в любой стране Европы. В Лиссабоне, например.
из паРаши на Кабо-Верде прямых полетов нет.
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13.10.2021 20:14 Відповісти
Ну, на крайняк, досвід рееміграції Чауса Україна має...
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13.10.2021 18:02 Відповісти
Тяжело будет ее с аквалангом 600 км только до африканского берега тянуть.
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13.10.2021 18:28 Відповісти
У нас Бойко,Медведчук,Мураев, и ко. Откровенные шпионы и диверсанты,а виновата какая то прибацанная дура.
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13.10.2021 18:27 Відповісти
хвойду також на цугундер!
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13.10.2021 20:11 Відповісти
Якщо-то гайда
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13.10.2021 19:09 Відповісти
хвойду кривороту потрiбно оголосити в мiжнародний розшук та пiймати!
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13.10.2021 20:11 Відповісти
какая мерзкая *******
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13.10.2021 22:51 Відповісти
...как в том анекдоте: "ручки тоненьки, ножки тоненькие"
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13.10.2021 22:51 Відповісти
Пересiчним лугандоняно-крысчанам хутя отвел чукотско-корякские резервации. А этой Африку подавай... ти ба... Там хоть свет есть? чи как в крысме, отключают на пару с водой
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13.10.2021 20:11 Відповісти
Наша Няша громко плачет -
света нет у Няши значит.
Тише, Няшенька, не плачь,
лучше дай , как просит хач...

Громче Няша наша плачет -
Няшу шлют в Кабо-Вердаче...
Тише, Няшенька, не плачь -
негр окучит, а не хач.
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13.10.2021 20:42 Відповісти
Она просто ДУРА! Ловить надо ушлых предателей, которые и сейчас в Украине себя не плохо чувствуют!
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13.10.2021 20:51 Відповісти
В нас могла б депутатом від ОПЗЖ або слуги народу стати
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13.10.2021 20:51 Відповісти
 
 