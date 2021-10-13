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Венедіктова: Керівництво АП в 2014-2015 рр. сприяло торгівлі вугіллям з окупантами

Венедіктова: Керівництво АП в 2014-2015 рр. сприяло торгівлі вугіллям з окупантами

Генпрокурорка Ірина Венедіктова стверджує, що керівництво Адміністрації Президента в 2014-2015 рр давало держслужбовцям доручення щодо організації торгівлі вугіллям з окупантами.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова пише в колонці для видання "Українська правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Венедіктова не згадує прізвище Медведчука, називаючи його "підозрюваним" і "народним депутатом".

За словами генпрокурора, Медведчук обговорював з керівниками державних органів РФ поставки вугілля з Росії за посередництва належних йому компаній. А також говорив з росіянами про відновлення поставок електроенергії в окупованій Крим наприкінці 2015 р. До цих питань, як стверджує Венедіктова, причетні і тодішні керівники Адміністрації Президента України.

Читайте також: Пєсков про домашній арешт Медведчука: Кремль навряд чи зможе йому чимось допомогти

"У слідства і прокурорів є дані, законно отримані під час проведення слідчих дій, про те, що керівництво Адміністрації Президента не тільки обговорювало під час телефонних переговорів абсолютно конкретні факти реалізації злочинного плану, а й видавало досить чіткі доручення деяким офіційним посадовим особам в українських органах влади", - пише генпрокурорка.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Автор: 

Адміністрація Президента (583) Медведчук Віктор (1707) вугілля (2474) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+36
это когда покупали уголь у предприятий, зарегистрированных и платящих наог в Украине? Бянядиктова, ты тупорылая, кого ты хочешь на..ть?
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13.10.2021 17:02
+26
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13.10.2021 17:08
+20
Опять бла-бла-бла! Где хоть какие то результаты работы этого швондера в юбке. Одна балаканина!
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13.10.2021 17:01
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Петя сделал СЭЗ Крыму!
Зеля отменил! Уже гуд!
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13.10.2021 18:47 Відповісти
ты понимаешь что такое крымская сэз и зачем она ? ))) напиши двумя словами.
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13.10.2021 18:50 Відповісти
https://ru.krymr.com/a/sez-krym-verhovnaya-rada-otmena/31336442.html Прекрасно понимаю . И это как раз реальный плюс в копилку Зеленского.
С 27 сентября 2014 года на Украине вступил в силу закон о создании в Крыму свободной экономической зоны сроком на 10 лет. В частности, согласно принятому закону, на территории СЭЗ «Крым» не взимались общегосударственные налоги и сборы.
Законом Украины от 1 июля 2021 года № СЭЗ «Крым» отменяется; документ вступает в силу с 21 ноября 2021 года.
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13.10.2021 20:43 Відповісти
Коли Поляки очистять країну від зеленої дрисні, як ти.
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13.10.2021 17:52 Відповісти
Які нафіг «поляки»?! Цей кацап зайшов під польською проксі, а сидить він «за парєбрікам». Це свиня кацапська-баньте і не парьтесь лишній раз.
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13.10.2021 17:59 Відповісти
Та ти шо?
Кому належали підприємства, в яких купувалось вугілля?
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13.10.2021 17:39 Відповісти
Зелена курва, не створюй димову завісу, займися краще справами містечкових виродків і їх поплічників, які лежать у тебе під носом, починаючи з бабусі Бені і її внучка Зелі.
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13.10.2021 17:45 Відповісти
Украина возобновила импорт электроэнергии из России

01.02.2021, 13:50



https://www.google.com/amp/s/biz.liga.net/amp/ekonomika/tek/novosti/tri-ukrainskie-kompanii-gotovyatsya-pokupat-***************-v-rossii-v-fevrale
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13.10.2021 17:51 Відповісти
В результаті сидить в тюрязі Семенченко, який цю торгівлю блокував.
Щось тут у прокурворші не стикується.
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13.10.2021 17:52 Відповісти
как только Порох обвиняет ЗЕленых предателей в сотрудничестве с оккупантами, как тут же выскакивает на 200% карманный прокурор ЗЕленой шоблы и начинает вкидывать в информ-пространство фейковую инфу про фейковые "преступления" папередников ... делом Шеремета ей некогда заниматься, там уже всем все понятно - посадили невиновных патриотов, дальше уже не интересно ...
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13.10.2021 18:14 Відповісти
странно. ВСЕ мнения ОТЛИЧНЫЕ от "мнения" порохоботов, в СПАМЕ!!! это "свобода слова" а ля порошенко петя??!!
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13.10.2021 18:23 Відповісти
а ты когда срешь - подтирайся, может и тереть будут меньше
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13.10.2021 19:20 Відповісти
А чего ты ноешь? Ты же тут пишешь, что Пороха ненавидит подавляющее число украинцев. Кто же тебя, дебила, в спам то отправляет?
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13.10.2021 19:28 Відповісти
ps. Неужели Лахтинские?
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13.10.2021 19:29 Відповісти
Повторяю вопрос для дебила. Вас большинство но вас кто то спамит. Ответить можешь без своих выдуманных воспоминаний?
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13.10.2021 21:02 Відповісти
Вообще-то суду требуются "не полученные следствием данные", а надлежащие доказательства виновности конкретного лица. А так это сейчас похоже на разговоры ОБС на лавочке возле подъезда.
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13.10.2021 18:23 Відповісти
Вы сперва ответьте на вопрос - ЛИЧНО вы готовы платить коммуналку с ЮАРовского уголька или в два раза меньше с ОРДЛОвского?
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13.10.2021 18:25 Відповісти
А зарплаты дыровским снайперам то же пох откуда берутся ?
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13.10.2021 19:11 Відповісти
Ты не про их зарплаты. Ты мне скажи - готов платить коммуналку в два раза больше, и всем твоим родственникам?
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14.10.2021 16:20 Відповісти
Ой і коротка пам'ять у Венедиктової мабуть забула що грошей не було на закупку вугілля за кордоном, а купляли бо інакше вимерзли б як суслики. Підприємства платили податки а люди які застригли там мали роботу. Вже після 2015 го пішла хвиля блокування зв'язків та торгівлі. А ЗЕ в цей час танцював і смішив російську публіку, а Венедиктова мабуть сиділа та хлопала у ладошки...
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13.10.2021 18:50 Відповісти
в неї не пам'ять коротка, а поводок, який тримає ЄрЗе
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13.10.2021 19:32 Відповісти
"Даёшь за тонну угля с ордло смерть украинского бойца!" - коротко о воплях петросянов. И они причисляют себя к патриотам. Лицемеры как их главный.
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13.10.2021 19:12 Відповісти
ослюкович, то зачем, вернее по чем, говоришь хрипатый отдал отвоеванну ю землю рашкованам назад?
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13.10.2021 19:22 Відповісти
"після 2015 го пішла хвиля блокування зв'язків та торгівлі"...кто блокировал и кто разгонял блокирующих ?...избирательная у вас память однако.
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13.10.2021 19:13 Відповісти
так кто сейчас покупает электроэнергию в рахе? Зепил, ау, не слышу ответа
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13.10.2021 19:23 Відповісти
генпрокурор бенядиктовна , откеля битум дорожный,для "велыкого крадивныцтва" и ляктричество "герусное"?
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13.10.2021 19:45 Відповісти
А шефир торгует скотами в россии. И шо?
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13.10.2021 19:54 Відповісти
Сейчас с Рашки покупать будем электроэнергию тоже визжать так будешь?
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13.10.2021 20:36 Відповісти
У меня есть предложение. Нанять говорящую голову Зеленского из бомжей и, тогда, этой голове не придётся выплачивать огромные зарплаты, выдавать госдачи и снабжать кучей привилегий за госсчёт. Разницы в эффективности смены говорящих голов Зеленского никто и не заметит, а экономия получится существенной.
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13.10.2021 21:21 Відповісти
А уголь закупал Ахметов с РФ кузбасский с 2014 года по 19 включительно?Это нормально у фашистов и окккупантов покупать уголь???
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13.10.2021 23:59 Відповісти
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