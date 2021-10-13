Венедіктова: Керівництво АП в 2014-2015 рр. сприяло торгівлі вугіллям з окупантами
Генпрокурорка Ірина Венедіктова стверджує, що керівництво Адміністрації Президента в 2014-2015 рр давало держслужбовцям доручення щодо організації торгівлі вугіллям з окупантами.
Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова пише в колонці для видання "Українська правда", повідомляє Цензор.НЕТ.
Венедіктова не згадує прізвище Медведчука, називаючи його "підозрюваним" і "народним депутатом".
За словами генпрокурора, Медведчук обговорював з керівниками державних органів РФ поставки вугілля з Росії за посередництва належних йому компаній. А також говорив з росіянами про відновлення поставок електроенергії в окупованій Крим наприкінці 2015 р. До цих питань, як стверджує Венедіктова, причетні і тодішні керівники Адміністрації Президента України.
"У слідства і прокурорів є дані, законно отримані під час проведення слідчих дій, про те, що керівництво Адміністрації Президента не тільки обговорювало під час телефонних переговорів абсолютно конкретні факти реалізації злочинного плану, а й видавало досить чіткі доручення деяким офіційним посадовим особам в українських органах влади", - пише генпрокурорка.
Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.
12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.
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Зеля отменил! Уже гуд!
С 27 сентября 2014 года на Украине вступил в силу закон о создании в Крыму свободной экономической зоны сроком на 10 лет. В частности, согласно принятому закону, на территории СЭЗ «Крым» не взимались общегосударственные налоги и сборы.
Законом Украины от 1 июля 2021 года № СЭЗ «Крым» отменяется; документ вступает в силу с 21 ноября 2021 года.
Кому належали підприємства, в яких купувалось вугілля?
01.02.2021, 13:50
https://www.google.com/amp/s/biz.liga.net/amp/ekonomika/tek/novosti/tri-ukrainskie-kompanii-gotovyatsya-pokupat-***************-v-rossii-v-fevrale
Щось тут у прокурворші не стикується.