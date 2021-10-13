Волонтерка Юсупова запрошує привітати з Днем захисника України поранених у Київському військовому госпіталі. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти на придбання квадракоптера для відправки на передову. Також вона закликає 14 жовтня привітати поранених військовослужбовців, що проходять лікування в Київському військовому госпіталі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерки в Фейсбук.

"Щомісяця я відправляю на фронт квадрокоптер, планшети, ліки та інше. Це те, що дуже потрібно. Хто хоче приєднатися до збору коштів на квадрокоптер, публікую картки", - написала Юсупова.

Картки для допомоги 5375 4115 0267 5353 або 5375 4141 2065 9130 монобанк.

"Зараз у київському госпіталі лікують поранених без очей, без кінцівок, з онко захворюваннями, контужених і багатьох інших. Я завтра буду в госпіталі з 12:00 до 17 і зустрічатиму всіх, хто хоче привітати військових. З потреб це кава, чай, солодощі, печиво, соки, фрукти. З одягу можна футболки і кофти на замках. Приносьте дитячі малюнки, ми їх відправляємо на передову", - повідомила волонтерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поранених воїнів доставили до Києва, збираємо кошти на медикаменти та квадрокоптер, - волонтерка Юсупова



