Від початку доби війська РФ тричі порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Шумів окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Попасної збройні формування РФ обстрілювали позиції українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів.

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В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили супротивника припинити вогневу активність.