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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від початку доби війська РФ тричі порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби війська РФ тричі порушили режим

Від початку доби російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Шумів окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Попасної збройні формування РФ обстрілювали позиції українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТКГ про провокації російських окупантів на Донбасі: Здійснювали розвідку з пов'язками СЦКК. Затримано найманця Андрія Косяка - громадянина РФ. ФОТО

В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили супротивника припинити вогневу активність.

Автор: 

обстріл (28687) Донбас (22356) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


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тихої ночки, синочки !

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13.10.2021 17:58 Відповісти
І знову той "режим зеленьскої тиші".
Бережи вас Господь, рідненькі.
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13.10.2021 18:01 Відповісти
 
 