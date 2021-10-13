Від початку доби війська РФ тричі порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Від початку доби російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Поблизу Шумів окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Попасної збройні формування РФ обстрілювали позиції українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів.
В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили супротивника припинити вогневу активність.
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