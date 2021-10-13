До питання щеплень третьою дозою МОЗ повернеться, коли від COVID-19 вакцинують понад 50% населення, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я поки що не прийматиме рішення про щеплення бустерною дозою, оскільки велика частина дорослого населення в Україні досі не вакцинована.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив в інтерв'ю hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Поки що, за словами міністра, кількість людей, які отримали першу і другу дозу, не дозволяє розробляти стратегії з приводу того, як посилити захист цих вакцинованих.

"Наша мета - збільшити кількість щеплених людей. Коли досягнемо її і буде понад 50%, бажано 70% щеплених - тоді розглядатимемо інші стратегії вакцинації підлітків і питання бустерної дози", - заявив Ляшко.

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Зараз в Україні принаймні першу дозу проти коронавірусу отримали близько 20% дорослого населення. Загалом зробили майже 14 мільйонів щеплень: з них 7,6 мільйона людей отримали перше щеплення, а повністю вакциновані - 6,2 мільйона.