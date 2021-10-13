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Новини Коронавірус і карантин
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До питання щеплень третьою дозою МОЗ повернеться, коли від COVID-19 вакцинують понад 50% населення, - Ляшко

До питання щеплень третьою дозою МОЗ повернеться, коли від COVID-19 вакцинують понад 50% населення, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я поки що не прийматиме рішення про щеплення бустерною дозою, оскільки велика частина дорослого населення в Україні досі не вакцинована.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив в інтерв'ю hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Поки що, за словами міністра, кількість людей, які отримали першу і другу дозу, не дозволяє розробляти стратегії з приводу того, як посилити захист цих вакцинованих.

"Наша мета - збільшити кількість щеплених людей. Коли досягнемо її і буде понад 50%, бажано 70% щеплених - тоді розглядатимемо інші стратегії вакцинації підлітків і питання бустерної дози", - заявив Ляшко.

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Зараз в Україні принаймні першу дозу проти коронавірусу отримали близько 20% дорослого населення. Загалом зробили майже 14 мільйонів щеплень: з них 7,6 мільйона людей отримали перше щеплення, а повністю вакциновані - 6,2 мільйона.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Перед 5-й..
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13.10.2021 18:56
+12
Ревакцинируйте те 20%. Местные "эксперты", "авторитетно" заявляют, что вирус страшный-страшный и всем неколотым гаплык. Можете не успеть.
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13.10.2021 18:51
+6
у тех кто кололся в июне, иммунитет закончится в январе. И смысл тогда был этого всего???
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13.10.2021 18:46
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у тех кто кололся в июне, иммунитет закончится в январе. И смысл тогда был этого всего???
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13.10.2021 18:46 Відповісти
Смысл в том,чтоб нанести непоправимый вред организму жижилизацией.
Подробности от американского вирусолога здесь: https://adult.noodlemagazine.com/watch/6724790_456247458
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13.10.2021 20:49 Відповісти
Ревакцинируйте те 20%. Местные "эксперты", "авторитетно" заявляют, что вирус страшный-страшный и всем неколотым гаплык. Можете не успеть.
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13.10.2021 18:51 Відповісти
А 4-й дозой когда ширятся будем ?
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13.10.2021 18:55 Відповісти
Перед 5-й..
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13.10.2021 18:56 Відповісти
Всё правильно. Добровольно вакцинировать 80-90% как в цивилизованных странах. Несогласных добровольно ликвидировать.
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13.10.2021 19:01 Відповісти
Кончені і недолугі. Наступна зупинка - СІЗО
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13.10.2021 19:09 Відповісти
у дитини у школі Харкова - вже гаплик - перші-пёяті класи через один мають дитину з підтвердженим ковідом. сьогодні вчителька вже майже без голосу вела уроки... на зупинках та у транспорті то тут то там чути розмови телефоном, що в когось зненацька, то сильний бронхіт то двубічне запалення то хтось шукає ковідну лікарню.... неймвірний успіх зоопрку змінюється на пошуки лікарні або лікаря, який допоможе у лікуванні...
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13.10.2021 19:42 Відповісти
Хочеться спросить эту "умнейшую говорящую голову". Как влияет на распространение короновируса то,что в 21 веке в век электронных коммуникаций ,бюджетников обязали принести в свои организации бумажные сертификаты,копии паспорта и идентификационные коды, и вся эта масса,ринулась в семейные поликлиники,где в общем коридоре,больные, небольные,вакцинированные, невакцинированные,кто то пришел за направлением... Складывается впечатление,что для этой власти главное так достать народ,что бы кроме короновируса он больше ни о чем не задумывался.
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13.10.2021 20:16 Відповісти
Ляшко вакцинируй себе мозг!
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13.10.2021 20:49 Відповісти
Можно впевненно сказати, що цієї цифри в 50% ви ніколи не досягнете ,бо ті люди що першими зробили щеплення в Україні вже через місяц потребуватимуть бустерну дозу і так все поколу.Тому треба розуміти уряд профанов все про7рав та втратив важливий час.
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13.10.2021 21:09 Відповісти
Хе-хе. кацапы-антиваксеры взвыли в борьбе за своё право сдохнуть Но, почему-то, на Украинском сайте
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13.10.2021 21:34 Відповісти
Статистика пока остановилась на первой половине твоего высера - болеют и дохнут в подавляющем и категорическом большинстве антиваксеры
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13.10.2021 22:16 Відповісти
Сколько заболевают и находятся в реанимации вакцинированных-статистика засекречена, но у каждого есть вакцинированные друзья и знакомые, и у каждого,кто то из вакцинированных лежит с короновирусом. О себе. Коллектив сотрудников 50 чел. Массовый отказ, только двое изьявили желание и вакцинировались AstraZeneca, теперь из всего коллектива, только эти двое с короновирусом, остальные,как работали,так и работают, можно с казать, что переболели все в легкой форме, ну немного насморка, и все... Естественный иммунитет это огромная сила, и держать его постоянной вакцинацией в напряжении, это чревато огромными проблемами со здоровьем. Не вакцинировались бы,ничего бы и не было бы. Ограничилось бы на уровне сезонных ОРВИ.
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14.10.2021 08:40 Відповісти
А вот и кацапчик-верун в заговор рептилоидов против марсиан!
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17.10.2021 18:37 Відповісти
Моя семья вся переболела ! 4 человека. Я с воспалением легких. Другие с 39 температурой! Я на 5 день был выписан--умничал в больнице как врач, с коллеги денег не могли взять... Кто прививался из знакомых большинство умерло!
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14.10.2021 19:04 Відповісти
О! Еще один кацапчик из ларца! Ваш спутник вектор не вакцина! Так что вы не привитые
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17.10.2021 18:36 Відповісти
Пфайзер! Молдаван ты приезжий!
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17.10.2021 22:24 Відповісти
Хе-хе. кацап выучил новое слово! Файзер - это человеческая вакцина, а вам, лаптям, тока скотомицин спутник-вектор
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17.10.2021 22:26 Відповісти
Якраз Пфайзер є мавпячя вакцина , для телепнів на кшалт тебе! Якщо ти такий щирий та пересічний, а не провокатор шпіленний,то чого ж кацапською дряпаєш? Тобі аби сернути , а не виразити думку!? Аби насрати...
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17.10.2021 22:31 Відповісти
Хе-хе. Палишься, винторогий
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17.10.2021 22:32 Відповісти
Х-е-хе? Здувся? Нема клепки на більше?
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17.10.2021 22:39 Відповісти
Ты, лапоть, даже не надулся. Твои байки из кремлевского склепа прокатят разве что в одноглазниках
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17.10.2021 22:42 Відповісти
т.е. никогда?
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13.10.2021 22:13 Відповісти
И ещё из личного! Родственница_пенсионерка, напуганная телевизором после долгих раздумий две недели назад решилась и пошла ширнулась Пфайзером. Сейчас сильнейший бронхит! Ещё раз попытаюсь достучаться до идиотов.В сезон разгула респираторно-вирусных инфекций любая вакцинация,об этом написано в медицинских учебниках ещё с советских времён, категоричеси не проводиться!
Сильнейший удар по иммунитету! Невакцинированный легко бы справился с простудой,а вакцинированный попадает на больничную койку,что для вас как манна небесная, включите в статистику, как ковидных. Вместо того,чтобы летом объяснять людям и проводить спокойную вакцинацию, готовить персонал, обучать врачей инфекционных отделений,завозить новое оборудование, вы их просто перепрофилировали, оставив 2- 3 отделения на область, и сейчас показываете переполненные больницы.
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14.10.2021 16:13 Відповісти
И ещё!В начале 2000х я работал в одном производственном предприятии. Осень, месяц уже не помню,но не зима.Люди начали болеть,идти на больничный, и руководитель предприятия распорядился провести прививку против гриппа.Согнали всех, не спрашивая в санчасть, и поголовно ширнули. Так тяжело я ещё никогда не болел!
Сильнейший бронхит и беспрерывный кашель.Тогда я даже думал,что не выживу.
Сейчас,я твердо усвоил.Пусть хоть увольняют, только пусть запишут в трудовой по причине чего я уволен,но принудительно, да ещё в сезон разгула ОРВИ, я вакцинироваться не буду. Смениться власть,и миллионами судебных исков будут завалены суды.Пускай пишут официальные,с печатями бумаги, почему меня не пускают куда-то, или в чем то ограничивают.
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14.10.2021 16:29 Відповісти
Треба мати або мізки , або медичну освіту! А вони мають курячі мізки й йдуть на вакцинацію як корови у хліву!
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17.10.2021 22:33 Відповісти
 
 