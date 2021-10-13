До питання щеплень третьою дозою МОЗ повернеться, коли від COVID-19 вакцинують понад 50% населення, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я поки що не прийматиме рішення про щеплення бустерною дозою, оскільки велика частина дорослого населення в Україні досі не вакцинована.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив в інтерв'ю hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Поки що, за словами міністра, кількість людей, які отримали першу і другу дозу, не дозволяє розробляти стратегії з приводу того, як посилити захист цих вакцинованих.
"Наша мета - збільшити кількість щеплених людей. Коли досягнемо її і буде понад 50%, бажано 70% щеплених - тоді розглядатимемо інші стратегії вакцинації підлітків і питання бустерної дози", - заявив Ляшко.
Зараз в Україні принаймні першу дозу проти коронавірусу отримали близько 20% дорослого населення. Загалом зробили майже 14 мільйонів щеплень: з них 7,6 мільйона людей отримали перше щеплення, а повністю вакциновані - 6,2 мільйона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Подробности от американского вирусолога здесь: https://adult.noodlemagazine.com/watch/6724790_456247458
Сильнейший удар по иммунитету! Невакцинированный легко бы справился с простудой,а вакцинированный попадает на больничную койку,что для вас как манна небесная, включите в статистику, как ковидных. Вместо того,чтобы летом объяснять людям и проводить спокойную вакцинацию, готовить персонал, обучать врачей инфекционных отделений,завозить новое оборудование, вы их просто перепрофилировали, оставив 2- 3 отделения на область, и сейчас показываете переполненные больницы.
Сильнейший бронхит и беспрерывный кашель.Тогда я даже думал,что не выживу.
Сейчас,я твердо усвоил.Пусть хоть увольняют, только пусть запишут в трудовой по причине чего я уволен,но принудительно, да ещё в сезон разгула ОРВИ, я вакцинироваться не буду. Смениться власть,и миллионами судебных исков будут завалены суды.Пускай пишут официальные,с печатями бумаги, почему меня не пускают куда-то, или в чем то ограничивают.