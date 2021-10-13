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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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ДТП з Трухіним: депутата ще не допитали, відео аварії не знайшли, - ДБР

ДТП з Трухіним: депутата ще не допитали, відео аварії не знайшли, - ДБР

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, але не його самого. Відео моменту аварії у слідства теж досі немає.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит "Української правди", повідомляє Цензор.НЕТ.

У Бюро зазначили, що зараз з'ясовують, хто був за кермом автомобіля, що потрапив в аварію. Для цього вилучили відеозаписи руху транспортних засобів, які за часом фіксації були наближені до часу ДТП. Але запису, на якому зафіксовано сам момент ДТП, у кримінальному провадженні як і раніше немає.

Бюро допитало понад десять свідків аварії. Самого Трухіна, за словами ДБР, запросять на допит після проведення експертиз та отримання висновків експертів.

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"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Поряд з іншими заходами, спрямованими на встановлення всіх обставин правопорушення, встановлюються додаткові свідки події, інші відеозаписи події і джерела інформації про нього, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні", - додали в ДБР.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

ДБР досі не встановило, чи перебував народний депутат за кермом автомобіля.

Автор: 

ДТП (4473) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+57
я вот смотрю на т.н. Трухина и думаю:

"откуда в Украине такой антисеметизм... ?"
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13.10.2021 19:08
+32
открытая ссанина в глаза...
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13.10.2021 19:09
+31
Сцут народу в глаза и даже не кроются. Там не просто полно. Там камера на камере, включая систему "безопасный город", где хорошо видно и водителя и номер машины.
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13.10.2021 19:25
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Известная тактика. Затягивать пока не забудется.
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14.10.2021 09:45 Відповісти
Немного по-другому:затягивать,умышленно совершая кучу мелких несоответствий установленному порядку расследования.Потом из-за этих несоответствий,естественно,дело в суде разваливается.И все.Вот мы типа и старались,и расследовали,и обвиняли,но суд решил по-другому.И офигенно переваливаем вину на коррумпированные суды.Давно пора уже признать,что у нас коррумпировано ВСЁ:от судей до работников детсадиков.И хз,как это и изменить,ведь почти каждый из нас в душе мечтает оказаться на месте этих коррупционеров,а проклинает их и требует справедливости не из-за убеждений,а из зависти
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14.10.2021 10:47 Відповісти
Устанавливают,кто был за рулем,не спросив у хозяина машины?Гениальная манера расследования.Точнее,все мы понимаем,-тупой способ замять.
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14.10.2021 10:38 Відповісти
Берегут г-на Трухина, что бы чего на допросе не сказал, а потом видео вылезет, как было на самом деле. А так все подчистится, все урегулируется, под занавес народный депутат на белой лошади, в белом костюме, подпишет что он невиновник и все хорошо. Что бы не как в Эксимбанке, журналистов не трогали, мы хорошие, видео есть-извините, раскаиваемся..
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14.10.2021 11:51 Відповісти
Это видео дорого стоит и возможно уже продано владельцем.
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14.10.2021 13:39 Відповісти
Даже сам Трухин не может сказать где он был, что вы пристали?
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14.10.2021 12:01 Відповісти
...да и вообще, неясно: было ли ДТП... скорее всего , экипаж Фольксавагена оклеветал трухина из личной неприязни к му****ам...
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14.10.2021 12:02 Відповісти
Откуда у такого яркого представителя богомизбранного народа заштатная фамилия из российской глубинки?
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14.10.2021 12:13 Відповісти
И еще! Как он умудрился при этом оказаться народным депутатом от партии "СН", да еще и в аварию попасть, "поцеловав" в зад впереди едущую машину?
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14.10.2021 12:17 Відповісти
Так это совсем просто, когда позаливал свои бесстыжие зеньки спиртным. Ведь хороша поговорка - "пьяному море по колено".
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14.10.2021 19:17 Відповісти
І я не я, і Труха не моя...
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14.10.2021 13:31 Відповісти
Не отвлекайте проФФесионалов, они сейчас расследуют покушение на Шерифа😁😁😁😁😁
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14.10.2021 17:03 Відповісти
Райкин: " А унутри у него труха"...
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14.10.2021 18:22 Відповісти
Так здесь и ребёнку ясно, просто хотят замять это ДТП. Покрывают этого депутата-алкаша, вот и всё, уж больно это старается делать клоун со своим корешом - ермаком.
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14.10.2021 19:11 Відповісти
"Видео момента аварии у следствия тоже до сих пор нет." И не будет.... С труха СЦЫКЛО. С самого начала признался бы,штраф,ремонт оплатил и все дела. Зажал деньгУ, копеечную,для него. Привык отмазками дела решать. Жену( с трупом )отмазал.....
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14.10.2021 19:25 Відповісти
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