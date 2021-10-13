ДТП з Трухіним: депутата ще не допитали, відео аварії не знайшли, - ДБР

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, але не його самого. Відео моменту аварії у слідства теж досі немає.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит "Української правди", повідомляє Цензор.НЕТ.

У Бюро зазначили, що зараз з'ясовують, хто був за кермом автомобіля, що потрапив в аварію. Для цього вилучили відеозаписи руху транспортних засобів, які за часом фіксації були наближені до часу ДТП. Але запису, на якому зафіксовано сам момент ДТП, у кримінальному провадженні як і раніше немає.

Бюро допитало понад десять свідків аварії. Самого Трухіна, за словами ДБР, запросять на допит після проведення експертиз та отримання висновків експертів.

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"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Поряд з іншими заходами, спрямованими на встановлення всіх обставин правопорушення, встановлюються додаткові свідки події, інші відеозаписи події і джерела інформації про нього, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні", - додали в ДБР.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

ДБР досі не встановило, чи перебував народний депутат за кермом автомобіля.