Меморіальну дошку бійцеві ДУК "Правий сектор" Євгену Ворошилу відкрили на Дніпропетровщині. ФОТО

Сьогодні, 13 жовтня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області, на фасаді комунального закладу "Навчально-виховний комплекс №3" відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь випускника школи, бійця ДУК "Правий сектор" Євгена Ворошила (позивний Джек).

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці НВК №3, повідомляє Цензор.НЕТ.

Євген Ворошило, 29.04.1981 року народження, уродженець м. Кринички Дніпропетровської області, був бійцем 1-ї окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий Сектор".

Загинув Євген 30.08.2016 року близько 18.30 в районі Авдіївської промзони Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.