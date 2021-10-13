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Новини Агресія Росії проти України
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Меморіальну дошку бійцеві ДУК "Правий сектор" Євгену Ворошилу відкрили на Дніпропетровщині. ФОТО

Сьогодні, 13 жовтня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області, на фасаді комунального закладу "Навчально-виховний комплекс №3" відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь випускника школи, бійця ДУК "Правий сектор" Євгена Ворошила (позивний Джек).

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці НВК №3, повідомляє Цензор.НЕТ.

Меморіальну дошку бійцеві ДУК Правий сектор Євгену Ворошилу відкрили на Дніпропетровщині 01

Євген Ворошило, 29.04.1981 року народження, уродженець м. Кринички Дніпропетровської області, був бійцем 1-ї окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий Сектор".

Меморіальну дошку бійцеві ДУК Правий сектор Євгену Ворошилу відкрили на Дніпропетровщині 02

Загинув Євген 30.08.2016 року близько 18.30 в районі Авдіївської промзони Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Меморіальну дошку бійцеві ДУК Правий сектор Євгену Ворошилу відкрили на Дніпропетровщині 03

Автор: 

Дніпродзержинськ Кам’янське (61) меморіальна дошка (192) Ян Осока (1495) Дніпропетровська область (3775)


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Топ коментарі
+9
2014 р. Початок війни.
Так було. Слава Героям України !!!
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13.10.2021 19:51
+8
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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13.10.2021 19:28
+3
Слава первым добровольцам. Не власть. Они отдали за Украину свои жизни. Власть - ничто.
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13.10.2021 19:27
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Слава первым добровольцам. Не власть. Они отдали за Украину свои жизни. Власть - ничто.
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13.10.2021 19:27 Відповісти
А другим добровольцям, які загинули за державу, поки ви в тирнетах друкуєте, не слава ?
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13.10.2021 19:29 Відповісти
А за будущих добровольцев ,тяжело было напомнить ?
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13.10.2021 19:32 Відповісти
Читайте, що пишете.
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13.10.2021 20:03 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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13.10.2021 19:28 Відповісти
слугам назло...
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13.10.2021 19:36 Відповісти
2014 р. Початок війни.
Так було. Слава Героям України !!!
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13.10.2021 19:51 Відповісти
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13.10.2021 20:20 Відповісти
Вот кстати хорошее подтверждение происхождения фамилии Ворошило(в)
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14.10.2021 00:35 Відповісти
...а еще Свердло(в)
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14.10.2021 00:35 Відповісти
 
 