Меморіальну дошку бійцеві ДУК "Правий сектор" Євгену Ворошилу відкрили на Дніпропетровщині. ФОТО
Сьогодні, 13 жовтня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області, на фасаді комунального закладу "Навчально-виховний комплекс №3" відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь випускника школи, бійця ДУК "Правий сектор" Євгена Ворошила (позивний Джек).
Про це йдеться на Фейсбук-сторінці НВК №3, повідомляє Цензор.НЕТ.
Євген Ворошило, 29.04.1981 року народження, уродженець м. Кринички Дніпропетровської області, був бійцем 1-ї окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий Сектор".
Загинув Євген 30.08.2016 року близько 18.30 в районі Авдіївської промзони Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.
Топ коментарі
+9 Andy Jumeirach
показати весь коментар13.10.2021 19:51
+8 Чайка Київ
показати весь коментар13.10.2021 19:28
+3 Игорь Бех
показати весь коментар13.10.2021 19:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так було. Слава Героям України !!!