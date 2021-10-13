Помер перший директор ЧАЕС Брюханов, якого засудили до 10 років колонії після аварії

Віктор Брюханов помер у віці 85 років. Він був одним із шести осіб, яких судили після аварії на ЧАЕС.

Про це повідомило державне підприємство "Чорнобильська АЕС", інформує Цензор.НЕТ.

Брюханов раніше переніс декілька інсультів.

Він був призначений директором ЧАЕС ще до спорудження станції, в 1970 році, і очолював спочатку її будівництво, а потім і роботу. Після аварії його засудили до 10 років позбавлення волі.

"Всі захищали честь своїх мундирів! Тільки мене ніхто не захистив. Я вважаю так: якщо б система захисту реактора була нормально сконструйована, то аварії б не сталося", - говорив Брюханов на суді, повідомляє "Настоящее время".

Брюханов відбув половину терміну і звільнився умовно-достроково. Після звільнення влаштувався на роботу в "Укрінтеренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консервація знакових туристичних об'єктів стартує в Чорнобильській зоні, - заступник голови ОП Тимошенко