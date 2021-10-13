Замість того, щоб рятувати людей від енергетичної кризи, влада фабрикує справи за події 2014 року, – Порошенко

Україна стоїть на порозі масштабної енергетичної кризи, однак Офіс Зеленського більше цікавить переслідування "Європейської Солідарності" за події 2014 року.

Про це біля Офісу Генпрокурора заявив лідер партії "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ. Разом з народними депутатами від "Європейської Солідарності" та "Голосу" Порошенко вимагав в ОГПУ зустрічі із генпрокуроркою Венедіктовою.

"В країні панує енергетична криза. В країні, як сьогодні повідомили ЗМІ, в 10 разів менше енергетичного вугілля на електричних станціях, ніж має бути. Мінімальний обсяг, який сьогодні мав бути, складає 2 мільйони 850 тисяч тон. Сьогодні 660 тисяч тон. Це означає, що країна на початок опалювального сезону залишається можливо без електрики", – наголосив Порошенко.

"Ситуація кардинально відрізняється від того, якою вона була в 2014 році. В той час, коли хлопчики з "95 Кварталу" танцювали на корпоративах перед сепаратистами в Горлівці, Україна, добровольці, волонтери, бійці Збройних сил боронили нашу землю. А Уряд і я як Президент вимушений був рятувати ситуацію в умовах, які їм і не снились", – нагадав Порошенко.

"У листопаді 2014 року це питання було винесене на засідання РНБО, де були дані вичерпні доручення усім необхідним структурам, включно з Урядом, Мінпаливенерго, щоб забезпечити вугіллям і взяти його будь-де. У тому числі взяти вугілля в українських державних шахтах, які зареєстровані в Україні на звільненій території або в Києві. На яких працюють українські громадяни, де виплачується заробітна платня шахтарям, для того, щоб вони не померли з голоду або не взяли гвинтівку і не пішли за гроші Росії в найманці", – зауважив лідер "ЄС".

Він також нагадав, що з листопада 2014 року було припинене постачання електроенергії з Росії, тоді як Зеленський його поновив.

"З листопада 2015 року була припинена купівля російського газу, і з того часу ніхто вже не чув, що Україна краде газ. Одразу ж після окупації була відключена і закрита уся банківська система на окупованих територіях. Для того, щоб не дати змогу робити хакерські атаки, маніпулювати і красти українські гроші. Жодного відділення, принаймні такий був наказ РНБО, виконаний Нацбанком. І жодного рахунку не було відкрито. Хочу наголосити, що за спробу фабрикувати і фальсифікувати справи буде заплачена дуже велика ціна тими, хто це зараз робить", – застерігає п’ятий Президент.

"Чому за останні 2,5 роки на 3 млрд 100 млн доларів купили російського вугілля? І хіба це з вашої точки зору не є фінансування країни-агресора? Хіба не є фінансуванням окупованих територій і тероризму, коли кум Зеленського – голова "Укрексімбанку" – точно не без погодження із Зеленським – виділяє 60 мільйонів доларів підприємству, яке має відношення до вугільної галузі, яке працює на окупованій території? 60 мільйонів доларів державного банку", – обурився Порошенко.

"Ми рятували країну у 2014-2019 роках. Виплата пенсій, яка і зараз відбувається для 600 тисяч пенсіонерів, які проживають на окупованій території – це теж фінансування тероризму? Як і виплата зарплат людям, які тоді працювали на українських державних підприємствах, сплачували податки, ПДВ, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб і могли прогодувати свою родину? Це зовсім не те, що ви зараз робите, співпрацюючи з Росією", – наголосив Порошенко.

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