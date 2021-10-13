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Новини
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Замість того, щоб рятувати людей від енергетичної кризи, влада фабрикує справи за події 2014 року, – Порошенко

Замість того, щоб рятувати людей від енергетичної кризи, влада фабрикує справи за події 2014 року, – Порошенко

Україна стоїть на порозі масштабної енергетичної кризи, однак Офіс Зеленського більше цікавить переслідування "Європейської Солідарності" за події 2014 року.

Про це біля Офісу Генпрокурора заявив лідер партії "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ. Разом з народними депутатами від "Європейської Солідарності" та "Голосу" Порошенко вимагав в ОГПУ зустрічі із генпрокуроркою Венедіктовою.

"В країні панує енергетична криза. В країні, як сьогодні повідомили ЗМІ, в 10 разів менше енергетичного вугілля на електричних станціях, ніж має бути. Мінімальний обсяг, який сьогодні мав бути, складає 2 мільйони 850 тисяч тон. Сьогодні 660 тисяч тон. Це означає, що країна на початок опалювального сезону залишається можливо без електрики", – наголосив Порошенко.

"Ситуація кардинально відрізняється від того, якою вона була в 2014 році. В той час, коли хлопчики з "95 Кварталу" танцювали на корпоративах перед сепаратистами в Горлівці, Україна, добровольці, волонтери, бійці Збройних сил боронили нашу землю. А Уряд і я як Президент вимушений був рятувати ситуацію в умовах, які їм і не снились", – нагадав Порошенко.

"У листопаді 2014 року це питання було винесене на засідання РНБО, де були дані вичерпні доручення усім необхідним структурам, включно з Урядом, Мінпаливенерго, щоб забезпечити вугіллям і взяти його будь-де. У тому числі взяти вугілля в українських державних шахтах, які зареєстровані в Україні на звільненій території або в Києві. На яких працюють українські громадяни, де виплачується заробітна платня шахтарям, для того, щоб вони не померли з голоду або не взяли гвинтівку і не пішли за гроші Росії в найманці", – зауважив лідер "ЄС".

Замість того, щоб рятувати людей від енергетичної кризи, влада фабрикує справи за події 2014 року, – Порошенко 01

Він також нагадав, що з листопада 2014 року було припинене постачання електроенергії з Росії, тоді як Зеленський його поновив.

"З листопада 2015 року була припинена купівля російського газу, і з того часу ніхто вже не чув, що Україна краде газ. Одразу ж після окупації була відключена і закрита уся банківська система на окупованих територіях. Для того, щоб не дати змогу робити хакерські атаки, маніпулювати і красти українські гроші. Жодного відділення, принаймні такий був наказ РНБО, виконаний Нацбанком. І жодного рахунку не було відкрито. Хочу наголосити, що за спробу фабрикувати і фальсифікувати справи буде заплачена дуже велика ціна тими, хто це зараз робить", – застерігає п’ятий Президент.

"Чому за останні 2,5 роки на 3 млрд 100 млн доларів купили російського вугілля? І хіба це з вашої точки зору не є фінансування країни-агресора? Хіба не є фінансуванням окупованих територій і тероризму, коли кум Зеленського – голова "Укрексімбанку" – точно не без погодження із Зеленським – виділяє 60 мільйонів доларів підприємству, яке має відношення до вугільної галузі, яке працює на окупованій території? 60 мільйонів доларів державного банку", – обурився Порошенко.

"Ми рятували країну у 2014-2019 роках. Виплата пенсій, яка і зараз відбувається для 600 тисяч пенсіонерів, які проживають на окупованій території – це теж фінансування тероризму? Як і виплата зарплат людям, які тоді працювали на українських державних підприємствах, сплачували податки, ПДВ, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб і могли прогодувати свою родину? Це зовсім не те, що ви зараз робите, співпрацюючи з Росією", – наголосив Порошенко.

Читайте також: "ЄС" подала до Офісу генпрокурора дві заяви про злочини оточення Зеленського, - Герасимов

Автор: 

Порошенко Петро (15180) енергетика (2601) вугілля (2474) Європейська Солідарність (1085)


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Топ коментарі
+42
За какие грехи?может ты жалеешь,что мы выкрутились в 2014м и твоя семейка не передохла от холода-у вас все впереди с зекрысой в презах )
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13.10.2021 20:27
+39
Это сказано хорошо, со вкусом.

"Ситуация кардинально отличается от того, какой она была в 2014 году. В то время, когда мальчики из "95 Квартала" танцевали на корпоративах перед сепаратистами в Горловке, Украина, добровольцы, волонтеры, бойцы Вооруженных сил защищали нашу землю. А правительство и я как Президент вынужден был спасать ситуацию в условиях, которые им и не снились ", - напомнил Порошенко. Источник:
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13.10.2021 20:23
+37
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13.10.2021 20:20
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зато иван ти рятував сектор хвиля вч ?
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13.10.2021 21:03 Відповісти
ого такої оце да на пряме питання де ти воював Відопвідь у дусі маньки з Кривого Рогу котра у Козіні бігала та істерила
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13.10.2021 22:06 Відповісти
текст от яроша из кривого рога того что у сепаров сидел в азове вешался а от киві получил убд
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13.10.2021 21:04 Відповісти
Як він піклувався про «Мальдіви»?
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13.10.2021 21:18 Відповісти
оце да бевзь не в змозі дати нормальне посилання а дае вереск на відпочинок Презедента за свій рахунок
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13.10.2021 22:08 Відповісти
нагадую зебіле що
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13.10.2021 22:12 Відповісти
Нормальне посилання це яке ж ? Sapienti sat, рошеномізке, sapienti sat
Злочинам мальдівсько-сліпотрастового юди і зеленого дегенерата, якого твій петя привів до влади своїм життям по-новому, немає терміну давності. Вітаю петерасто-зебільних гоїв, що після крові Майдану приводять до влади цих пейсатих упирів
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18.10.2021 17:59 Відповісти
что общего между зебилами и русн'й и те и те не знают законов Украины
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13.10.2021 21:15 Відповісти

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3697408.html Ну чё разнылись? Сказал же вам дружбан ЗЕли, Комаровский, что холодные батареи - это благо!

Ситуация с запасом угля на складах государственной компании "Центрэнерго" критическая и отстает от нормы в 10 раз.
Об этом говорится в статье издания "Экономическая правда".
"Государственная компания сейчас работает с минимальным составом - 4 блока на все три ТЭС.
И каждая станция имеет большие проблемы с обеспечением углем. Суммарные запасы на складах самого "Центрэнерго" с начала октября увеличились на 12% - до 72 тыс. тонн.
Впрочем, этот показатель все равно в 10 раз меньше необходимого ", - говорится в статье
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13.10.2021 21:16 Відповісти
В усіх негараздах винен Порошенко !!!)))
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13.10.2021 21:22 Відповісти
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13.10.2021 21:18 Відповісти
Ось тільки лице цієї влади зовсім не українське.
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13.10.2021 22:01 Відповісти
Там і запаси метану предостатні!
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14.10.2021 07:54 Відповісти
Мабуть тому його затерли модератори...
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14.10.2021 10:23 Відповісти
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13.10.2021 21:43 Відповісти
петя! пропетлять за прошлые преступления тебе не удастся! сидеть тебе, если ни при этой так при следующей власти!
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14.10.2021 03:31 Відповісти
Петины преступления вы уже 2.5 года ищите а вот Зелины преступления каждый день вылазят новые и с доказательствами.Бот из зеленой ботофермы, скажи когда судить Зелю за преступления будем？
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14.10.2021 06:34 Відповісти
I would understand if it were about someone else. But Poroshenko? Who do you have to be to support him? Do you think people have just forgotten all of the last 10 years? The man is so discredited that any argument for him is ridiculous. He is so corrupt and incompetent that even those who write positive comments about him here (for a fee of course, no one can be THAT delusional)) should do so with embarrassment, no matter how unprincipled and corrupt they may be.
An oligarch who cooperated with any government and bought himself political positions and preferences. Rly?
inb4 No, you're a Ze-bot, you are Katsap, you are Olgino!!!
I'm just an outsider who came looking for specific information and stayed for a comment or two out of interest.
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14.10.2021 07:42 Відповісти
Та він первий вискочить з криками "Зелю на нари" після закінчення "епохи найвеличнішого"!
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14.10.2021 07:58 Відповісти
Главное преступление Порошенко за 5 лет....обосрал Новороссию от Харькова до Одессы причем не имея даже нормального оружия....,такого позорра РАБссия не выдержит....,Ольга ********* свидетель СкреПОНОС из вонючей ее пасти льется 8 лет.... Мировой рекорд мавзолейного гофна...
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14.10.2021 07:54 Відповісти
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14.10.2021 08:02 Відповісти
Дрожит Сывочёла Свыня!
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14.10.2021 11:09 Відповісти
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