Окупанти відмовляються відкривати КПВВ "Станиця Луганська" навіть для вразливих категорій громадян, - Українська делегація в ТКГ
Чергове засідання Тристоронньої контактної групи пройшло в режимі відеоконференції 13 жовтня.
Як наголошується в повідомленні пресслужби Української делегації ТКГ, її очолював заступник голови делегації, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, "слуга народу" Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ.
"Наша делегація закликала російську сторону з'ясувати перелік можливих заходів для відновлення можливості, перш за все, інвалідам і пенсіонерам, а також іншим уразливим категоріям українських громадян перетинати лінію розмежування й отримувати пенсії і призначену їм допомогу на КПВВ "Станиця Луганська", і не обмежувати можливості для вакцинації громадян на цьому КПВВ", - сказано в повідомленні.
Як зазначив заступник голови Української делегації Олександр Мережко, Україна пропонує збільшити можливості для вакцинації пенсіонерів та інших громадян на КПВВ "Станиця Луганська".
Водночас повідомляється, що російська сторона далі перешкоджає перетинанню лінії розмежування громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
"Так, ними (російською стороною. - Ред.) було закрито єдиний діючий в Луганській області КПВВ "Станиця Луганська", що додатково ускладнює соціально-економічне становище наших громадян в умовах епідемії COVID-19. На жаль, представники російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях в Луганській області не погодилися з пропозицією розглянути будь-які заходи, які б дозволили пенсіонерам перетинати лінію розмежування"- зазначено в повідомленні.
Крім того, в Українській делегації продовжують наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб, а також на суворому дотриманні режиму припинення вогню.
Наступне засідання ТКГ заплановано на 27 жовтня.
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