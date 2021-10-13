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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти відмовляються відкривати КПВВ "Станиця Луганська" навіть для вразливих категорій громадян, - Українська делегація в ТКГ

Окупанти відмовляються відкривати КПВВ

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи пройшло в режимі відеоконференції 13 жовтня.

Як наголошується в повідомленні пресслужби Української делегації ТКГ, її очолював заступник голови делегації, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, "слуга народу" Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ.

"Наша делегація закликала російську сторону з'ясувати перелік можливих заходів для відновлення можливості, перш за все, інвалідам і пенсіонерам, а також іншим уразливим категоріям українських громадян перетинати лінію розмежування й отримувати пенсії і призначену їм допомогу на КПВВ "Станиця Луганська", і не обмежувати можливості для вакцинації громадян на цьому КПВВ", - сказано в повідомленні.

Як зазначив заступник голови Української делегації Олександр Мережко, Україна пропонує збільшити можливості для вакцинації пенсіонерів та інших громадян на КПВВ "Станиця Луганська".

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Водночас повідомляється, що російська сторона далі перешкоджає перетинанню лінії розмежування громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

"Так, ними (російською стороною. - Ред.) було закрито єдиний діючий в Луганській області КПВВ "Станиця Луганська", що додатково ускладнює соціально-економічне становище наших громадян в умовах епідемії COVID-19. На жаль, представники російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях в Луганській області не погодилися з пропозицією розглянути будь-які заходи, які б дозволили пенсіонерам перетинати лінію розмежування"- зазначено в повідомленні.

Крім того, в Українській делегації продовжують наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб, а також на суворому дотриманні режиму припинення вогню.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 27 жовтня.

Автор: 

росія (65394) Донбас (22356) пункт пропуску (803) Тристороння контактна група (827) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+4
Да и хрен с ними... Тоже мне горюшко нашли.
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13.10.2021 20:50
+3
Кормильцы Украины не смогут теперь приехать за пенсией и картошкой.Пусть переходят на репу-скрепный овощ.
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13.10.2021 20:54
+2
не, ну на...ера нам, гражданам Украины то ордло!? и на...хера нам та держава що проти украiнцев - капец...
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13.10.2021 20:54
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Да и хрен с ними... Тоже мне горюшко нашли.
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13.10.2021 20:50 Відповісти
Кормильцы Украины не смогут теперь приехать за пенсией и картошкой.Пусть переходят на репу-скрепный овощ.
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13.10.2021 20:54 Відповісти
не, ну на...ера нам, гражданам Украины то ордло!? и на...хера нам та держава що проти украiнцев - капец...
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13.10.2021 20:54 Відповісти
и правильно а то бандеровцы ковидом по заражают!
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13.10.2021 20:55 Відповісти
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13.10.2021 20:58 Відповісти
у них там картоха уже за 100 руплей перевалила, вангую что если запустить пенсюков к нам за пенсию, они ее сразу тут в картофельные биткойны вложат, и повезут перепродавать невыездным))
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13.10.2021 21:16 Відповісти
Идиоты!Что это вы землями разбрасываетесь?Вернуть все домой.Это раз.Кого на "гиляку" а кому "подяка"разберемся потом .Это два.Путин ***** вовеки веков.Это три.Я все сказал.
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13.10.2021 21:26 Відповісти
Они звали русьге мир, пусть теперь вкушают его в полной мере. Приятного аппетита, рабы
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13.10.2021 21:42 Відповісти
Следующее заседание ТКГ запланировано на 27 октября. Окупанты опять старую алкоголичку майю пришлют?
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13.10.2021 22:44 Відповісти
А можливо там міст в аварійному стані, щось із конструкцій повикрадали, як в свій час лавочки? Вот "ординці"і ввели заборону, "турбуються" за безпеку людей.
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14.10.2021 08:11 Відповісти
Пусть сидят в своей ДЛыНыРе!!! С каких делов я со своих налогов и отчислений должен содержать сепаратистов и мразей призывающих войну в мою страну?! Они же звали Путина! Они хотели сдохнуть в Росиюшке! Так пусть дохнут!
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14.10.2021 11:15 Відповісти
 
 