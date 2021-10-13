Окупанти відмовляються відкривати КПВВ "Станиця Луганська" навіть для вразливих категорій громадян, - Українська делегація в ТКГ

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи пройшло в режимі відеоконференції 13 жовтня.

Як наголошується в повідомленні пресслужби Української делегації ТКГ, її очолював заступник голови делегації, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, "слуга народу" Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ.

"Наша делегація закликала російську сторону з'ясувати перелік можливих заходів для відновлення можливості, перш за все, інвалідам і пенсіонерам, а також іншим уразливим категоріям українських громадян перетинати лінію розмежування й отримувати пенсії і призначену їм допомогу на КПВВ "Станиця Луганська", і не обмежувати можливості для вакцинації громадян на цьому КПВВ", - сказано в повідомленні.

Як зазначив заступник голови Української делегації Олександр Мережко, Україна пропонує збільшити можливості для вакцинації пенсіонерів та інших громадян на КПВВ "Станиця Луганська".

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Водночас повідомляється, що російська сторона далі перешкоджає перетинанню лінії розмежування громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

"Так, ними (російською стороною. - Ред.) було закрито єдиний діючий в Луганській області КПВВ "Станиця Луганська", що додатково ускладнює соціально-економічне становище наших громадян в умовах епідемії COVID-19. На жаль, представники російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях в Луганській області не погодилися з пропозицією розглянути будь-які заходи, які б дозволили пенсіонерам перетинати лінію розмежування"- зазначено в повідомленні.

Крім того, в Українській делегації продовжують наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб, а також на суворому дотриманні режиму припинення вогню.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 27 жовтня.