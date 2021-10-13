Меморіальну дошку воїну 53-ї ОМБр Юрію Малькову відкрили в Кривому Розі. ФОТО

Сьогодні, 13 жовтня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки воїну 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Юрію Малькову (позивний Оптовик). Пам'ятний знак встановили в школі №78, де загиблий навчався.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Перший міський".

Юрій Мальков, 25.08.1986 року народження, молодший сержант, командир відділення 43-го окремого мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади, загинув 01.05.2017 року в районі смт Луганське Бахмутського району Донецької області під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.





Вшанувати воїна прийшли близько сотні городян. Серед них рідні Юрія Малькова, представники районної влади, міські депутати, товариші по службі, педагоги школи. Меморіальну дошку освятив військовий капелан Олексій Лупін.

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