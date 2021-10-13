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Меморіальну дошку воїну 53-ї ОМБр Юрію Малькову відкрили в Кривому Розі. ФОТО

Меморіальну дошку воїну 53-ї ОМБр Юрію Малькову відкрили в Кривому Розі. ФОТО

Сьогодні, 13 жовтня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки воїну 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Юрію Малькову (позивний Оптовик). Пам'ятний знак встановили в школі №78, де загиблий навчався.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Перший міський".

Юрій Мальков, 25.08.1986 року народження, молодший сержант, командир відділення 43-го окремого мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади, загинув 01.05.2017 року в районі смт Луганське Бахмутського району Донецької області під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Меморіальну дошку воїну 53-ї ОМБр Юрію Малькову відкрили в Кривому Розі 01
Меморіальну дошку воїну 53-ї ОМБр Юрію Малькову відкрили в Кривому Розі 02

Вшанувати воїна прийшли близько сотні городян. Серед них рідні Юрія Малькова, представники районної влади, міські депутати, товариші по службі, педагоги школи. Меморіальну дошку освятив військовий капелан Олексій Лупін.

Меморіальну дошку воїну 53-ї ОМБр Юрію Малькову відкрили в Кривому Розі 03

Меморіальну дошку воїну 53-ї ОМБр Юрію Малькову відкрили в Кривому Розі 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморіальну дошку бійцеві ДУК "Правий сектор" Євгену Ворошилу відкрили на Дніпропетровщині. ФОТО

Автор: 

Кривий Ріг (1358) меморіальна дошка (192) Ян Осока (1495) 53 окрема механізована бригада (119)


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Вічна пам'ять Герою
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13.10.2021 21:16 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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13.10.2021 21:27 Відповісти
Заплакало небо. Верба похилилась.
Замовкли вітри, тільки мати молилась.
Героя душа відлітала на небо,
упав він в бою, Україно, за тебе.
А поруч, з очима від болю, сумними,
Схилились його бойові побратими.
Помститись клялись вони, взявшись за зброю.
І грім прогримів тричі - СЛАВА ГЕРОЮ!!!
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13.10.2021 22:41 Відповісти
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13.10.2021 23:20 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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14.10.2021 10:51 Відповісти
 
 