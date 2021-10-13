Підліткам з Чернігова, які до смерті побили поліцейського, повідомили ще про одну підозру

Крім убивства, їх тепер підозрюють у замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотирьом жителям Чернігова, які підозрюються у вбивстві співробітника поліції, повідомили про нову підозру в незакінченому замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.15 п.1, п.12 ч. 2 ст.115 КК України)", - сказано в повідомленні.

Раніше їм вже повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, що 2 жовтня близько 1:00 ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції. Обидва поліцейські були у відпустці і були в цивільному одязі.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали бпонад 20 ударів у голову, і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

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