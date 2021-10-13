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Підліткам з Чернігова, які до смерті побили поліцейського, повідомили ще про одну підозру

Підліткам з Чернігова, які до смерті побили поліцейського, повідомили ще про одну підозру

Крім убивства, їх тепер підозрюють у замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотирьом жителям Чернігова, які підозрюються у вбивстві співробітника поліції, повідомили про нову підозру в незакінченому замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.15 п.1, п.12 ч. 2 ст.115 КК України)", - сказано в повідомленні.

Раніше їм вже повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, що 2 жовтня близько 1:00 ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції. Обидва поліцейські були у відпустці і були в цивільному одязі.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали бпонад 20 ударів у голову, і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Читайте також: Керівництво патрульної поліції Чернігівщини відсторонили після вбивства підлітками поліцейського

Автор: 

Нацполіція (15207) вбивство (3096) Чернігів (789)


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Топ коментарі
+41
А я работаю в школе..... мне 59 лет.... и меня ничего не удивляет. Если бы вам пришлось поговорить с мамами учеников... Но для этого нужны крепкие нервы. Через 10 лет в школе вообще не будет учителей... просто будут бояться этих ********* и их мамаш
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13.10.2021 21:41
+17
вэлкам на нары, лучшие годы просидят в клетке, потом выйдут готовыми бандитами, ничего не умеющими в жизни, еще кого то убьют или ограбят - и по новой, до самого конца. Пока не сдохнут от тубика
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13.10.2021 21:34
+17
Смысл я уловил, но в деталях не согласен. В природе нет таких животных, которые бьют лежачих лапами по голове. Хребет сломать или горло перегрызть, это да. А издеваться и мучать как эти твари, нет в природе такого. Просто это не животные. Это биомусор. И логичней всего было бы этот мусор утилизировать, как не подлежащий переработке.
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13.10.2021 22:11
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Он им тоже наверное сделал замечание как в новосте ниже про маршрутку? Или просто быканул, бо забыл, что в отпуске и не при исполнении?
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13.10.2021 21:33 Відповісти
вэлкам на нары, лучшие годы просидят в клетке, потом выйдут готовыми бандитами, ничего не умеющими в жизни, еще кого то убьют или ограбят - и по новой, до самого конца. Пока не сдохнут от тубика
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13.10.2021 21:34 Відповісти
вот поэтому зря отменили смертную казнь! глаз за глаз, жизнь за жизнь! Прикольно бы было посмотреть на реакцию этих пацанов , если бы им предложили одному из четырех быть казненным за убитого....
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13.10.2021 21:46 Відповісти
да они уже готовые бандиты, так что нары их только пошлифуют. остервенение, с каким лупили по голове - это особый дар. или опасная для социума болезнь. и не имеет значения, даже если мент был наглым и неправым. убийство - это другой уровень. тем более с особой злобой.
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13.10.2021 22:38 Відповісти
Это если выйдут.
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14.10.2021 07:23 Відповісти
Уже видео были,где видно,что полицай сам начал быковать первым кидаться. Но избивать до смерти - лишнее конечно.
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13.10.2021 21:37 Відповісти
Видео этих отморозков видел? Там не избиение. Там казнь. Казнь лютая, с садистской жестокостью. И все под хи-хи, ха-ха.
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13.10.2021 22:17 Відповісти
Баран, по твоему шёл полицай, увидел шнырей и давай быковать?
Полицаи в свободное от работы время, переодеваются в гражданку и ходят по улицам и быкуют?

Задрало это стадо зебильное - население.
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13.10.2021 22:46 Відповісти
Нікого не оправдую але знаю ситуацію коли п'яний мєнт вирішив ,,підрозказати'' п'яній компанії молоді, ті до речі нікого не чіпали, що це мєнт знали тому не нахабнвли але мєнт таки вимолив те на що заслуговував, причому так, по легкому аби відчепився, результат від 6 до 8 (( наврят чи там хтось з тих хто бив чекав зумисно на цих ,,жертв'' а от коли випросили то ситуація вийшла з під контролю, так що???
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14.10.2021 08:15 Відповісти
🤝
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14.10.2021 09:11 Відповісти
так що??? или КАКАЯ РАЗНИЦА . Тебе уже пора готовиться на нары!!!
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14.10.2021 10:43 Відповісти
Пора исправлять законодательство!!! Удар ногой по голове прировнять к применению оружия с целью убийства, то есть покушение на убийство Распространяйте эту информацию кому не безразлично!
У нас за год сотни если не тысячи людей становятся инвалидами после ударов ногами по голове.Эти каратисты уже достали. Карате было придумано чтоб побеждать вооружённых людей а у нас его используют как оружие против невооруженных. Все клубы на учет!!!
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14.10.2021 10:57 Відповісти
А я работаю в школе..... мне 59 лет.... и меня ничего не удивляет. Если бы вам пришлось поговорить с мамами учеников... Но для этого нужны крепкие нервы. Через 10 лет в школе вообще не будет учителей... просто будут бояться этих ********* и их мамаш
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13.10.2021 21:41 Відповісти
На жаль ти правий. Зараз дітей ніхто не виховує.
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13.10.2021 21:47 Відповісти
шо виростили тe i маєтe.
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13.10.2021 21:52 Відповісти
Вот подростки спокойно сидят. Парень нагнулся над девушкой которой плохо.
Дальше подходит пьяный мент и сходу бьет парня который его не видит. Все остальное- демагогия на уровне бабок у подъезда

https://tsn.ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html
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15.10.2021 14:40 Відповісти
страна пионерия...мож сотрудникам скинуться и нанять свежего тренера по физподготовке и самообороне?
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13.10.2021 21:51 Відповісти
Кто сможет лежащего бить ногами поголовье? Только животное в человеческом теле.
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13.10.2021 21:58 Відповісти
Смысл я уловил, но в деталях не согласен. В природе нет таких животных, которые бьют лежачих лапами по голове. Хребет сломать или горло перегрызть, это да. А издеваться и мучать как эти твари, нет в природе такого. Просто это не животные. Это биомусор. И логичней всего было бы этот мусор утилизировать, как не подлежащий переработке.
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13.10.2021 22:11 Відповісти
Если он не животные, брось в него камень первым.
Полностью согласен с Вами обоими.
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13.10.2021 22:16 Відповісти
вы обижаете животных.
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13.10.2021 22:22 Відповісти
Вынужденно.
Они, как не крути, всё же животные... и даже - млекопитающие.
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13.10.2021 22:28 Відповісти
они не животные. они - твари.
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13.10.2021 22:41 Відповісти
Можно и так.
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13.10.2021 22:41 Відповісти
Сидіти будуть довго. Хтось з них, можливо, і до кінця життя.
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13.10.2021 22:05 Відповісти
Судя по рассказам родителей этих "детей", полицейских никто не бил.
Получается они сами бились об асфальт.
Но "дети" оказались "не дураками".
Они сняли своё "алиби" на телефон.
"Хорошие детки" из благополучных семей!
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13.10.2021 22:14 Відповісти
ну и вдобавок, что-то забрали у второго, который к ним "типа ********", ну ангелы просто.
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13.10.2021 22:21 Відповісти
Вот про то, кто к кому и из-за чего до...ся, история пока умалчивает.
Удивляет поведение реформированной патрульной полиции.
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13.10.2021 22:26 Відповісти
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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14.10.2021 00:54 Відповісти
Вот видео где мент первым подошел и ударил

https://tsn.ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html
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15.10.2021 14:38 Відповісти
А до этого первого видео, вообще, что-то происходило?

А, я понял...
Даже если было, но видео нет, то ничего не было.
Если бы не было видео с избиение ногами лежащих в крови, то и самого избиения бы не было.
Я вас правильно понял?
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15.10.2021 14:44 Відповісти
Посеред міста .зламаті соплякам ноги.БАТЬКАМ руки. Щоб кожна .....нехороша...скотина знала ПОКАРАННЯ В КРАІНІ ОЧІКУЄ КОЖНОГО
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13.10.2021 22:17 Відповісти
от покарання і прийшло до оборотня
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14.10.2021 07:48 Відповісти
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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14.10.2021 00:54 Відповісти
Получається так,якщо поліцай без форми,то він все рівно поліцай?

Нагадайте мені скільки дали сроку тим поліцаям,які застрелили дитину на дитячій площадці?
Скільки дали поліцаям в Кагарлику,які гвалтували дівчину?
Зрозуміло,що злочин скоєно,потрібно понести покарання,але!!!
Стаття яку вмінили цим злочинцям не підходить до їхнього злочину.
Нанесення тяжких тілесних пошкоджень,розбій,а не навмисне вбивство,і замах на навмисне вбивство!
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14.10.2021 08:52 Відповісти
Закон: сидите нікого не чіпаєте, підходить хер і по рилу бо він поліцай- ЦІЛУЙТЕ НОГИ. Відгребли за діло тут навіть їжаку зрозуміло , а що зажмурився, так життя друзі бентежне. Знав би де впаду соломи підстелив би.
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14.10.2021 09:25 Відповісти
С каждым годом всё больше этих тварей рожают . Кто их рожает и от кого? По их поведению даже в фото и видео видно, что это уже законченные ...лядки, которые ничего хорошего в жизни не сделают. Конченные
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14.10.2021 09:29 Відповісти
А сколько у нас людей убивают, калечат, насилуют в полицейских участках? А сколько подобного происходит с участием полицаев в не рабочее время? А сколько людей сбито-убито в ДТП с пьяными полицаями?! Много участников ОПГ "Національна поліція України" притягнуто до відповідальності?! В лучшем случае их увольняют, а они через полгода по суду восстанавливаются! И дальше грабят, насилуют, убивают прикрываясь ксивой и формой! Так что кто опаснее трое пьяных молодых отморозков или двое пьяных сознательных полицаев, которые от вседозволенности и безнаказанности чувствуют себя богами стоящими выше простых граждан Украины?!
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14.10.2021 11:11 Відповісти
"А сколько у нас людей убивают, калечат, насилуют в полицейских участках?" - и сколько?
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14.10.2021 16:47 Відповісти
Видео там где пьяный мент первым подходит и бьет малолетку на улице сами загуглите или кинуть линк?
https://tsn.ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html
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15.10.2021 14:36 Відповісти
 
 