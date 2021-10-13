Підліткам з Чернігова, які до смерті побили поліцейського, повідомили ще про одну підозру
Крім убивства, їх тепер підозрюють у замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб.
Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"Чотирьом жителям Чернігова, які підозрюються у вбивстві співробітника поліції, повідомили про нову підозру в незакінченому замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.15 п.1, п.12 ч. 2 ст.115 КК України)", - сказано в повідомленні.
Раніше їм вже повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, що 2 жовтня близько 1:00 ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції. Обидва поліцейські були у відпустці і були в цивільному одязі.
Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали бпонад 20 ударів у голову, і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
Будь ласка, зачекайте...
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Полицаи в свободное от работы время, переодеваются в гражданку и ходят по улицам и быкуют?
Задрало это стадо зебильное - население.
У нас за год сотни если не тысячи людей становятся инвалидами после ударов ногами по голове.Эти каратисты уже достали. Карате было придумано чтоб побеждать вооружённых людей а у нас его используют как оружие против невооруженных. Все клубы на учет!!!
Дальше подходит пьяный мент и сходу бьет парня который его не видит. Все остальное- демагогия на уровне бабок у подъезда
https://tsn.ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html
Полностью согласен с Вами обоими.
Они, как не крути, всё же животные... и даже - млекопитающие.
Получается они сами бились об асфальт.
Но "дети" оказались "не дураками".
Они сняли своё "алиби" на телефон.
"Хорошие детки" из благополучных семей!
Удивляет поведение реформированной патрульной полиции.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
https://tsn.ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html
А, я понял...
Даже если было, но видео нет, то ничего не было.
Если бы не было видео с избиение ногами лежащих в крови, то и самого избиения бы не было.
Я вас правильно понял?
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Нагадайте мені скільки дали сроку тим поліцаям,які застрелили дитину на дитячій площадці?
Скільки дали поліцаям в Кагарлику,які гвалтували дівчину?
Зрозуміло,що злочин скоєно,потрібно понести покарання,але!!!
Стаття яку вмінили цим злочинцям не підходить до їхнього злочину.
Нанесення тяжких тілесних пошкоджень,розбій,а не навмисне вбивство,і замах на навмисне вбивство!
https://tsn.ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html