НАБУ ще в травні закрило справу про зловживання в Міністерстві охорони здоров'я під час закупівлі вакцин від COVID-19 за міністра Степанова, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання посадовими особами Міністерства охорони здоров'я під час закупівлі вакцин від COVID-19 за міністра Максима Степанова.

Про це повідомили в НАБУ на запит УП, передає Цензор.НЕТ.

"17.05.2021 вказане кримінальне провадження закрито на підставі п.2.ч.1 ст. 284 КПК (встановлено відсутність у діянні складу кримінального злочину. - УП)", - сказано у відповіді.

Жодних деталей у справі і ролі Степанова в ній НАБУ не повідомило.

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу.

Пізніше Максим Степанов заявив, що підозри щодо махінацій із закупівлями вакцин проти COVID-19 безпідставні, МОЗ надасть НАБУ документи про переговори з постачальниками вакцин.

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