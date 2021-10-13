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Новини
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НАБУ ще в травні закрило справу про зловживання в Міністерстві охорони здоров'я під час закупівлі вакцин від COVID-19 за міністра Степанова, - ЗМІ

НАБУ ще в травні закрило справу про зловживання в Міністерстві охорони здоров'я під час закупівлі вакцин від COVID-19 за міністра Степанова, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання посадовими особами Міністерства охорони здоров'я під час закупівлі вакцин від COVID-19 за міністра Максима Степанова.

Про це повідомили в НАБУ на запит УП, передає Цензор.НЕТ.

"17.05.2021 вказане кримінальне провадження закрито на підставі п.2.ч.1 ст. 284 КПК (встановлено відсутність у діянні складу кримінального злочину. - УП)", - сказано у відповіді.

Жодних деталей у справі і ролі Степанова в ній НАБУ не повідомило.

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу.

Пізніше Максим Степанов заявив, що підозри щодо махінацій із закупівлями вакцин проти COVID-19 безпідставні, МОЗ надасть НАБУ документи про переговори з постачальниками вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОХМАТДИТ не проводить закупівлі та не розпоряджається ними, цим займається "Укрмедпроектбуд", - гендиректор клініки Жовнір

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5398) закупівлі (3390) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+10
Курточка за 650 000 гривен защитит не только от холодной батареи в квартире, а еще от каранавириси, проверено Степаном Максимовым
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13.10.2021 21:38
+8
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13.10.2021 21:50
+4
Ось дивись яка річ. Вчора вдень був у сімейній амбулаторії. Вона на другому поверху. Зрозуміло, натовп з людей десь 30 у чергах до лікарів. Підіймається медсестра у захисному костюмі, окулярах та щитку з КОВІДного відділення, що знаходиться на першому поверсі, проходить через увесь коридор, повз усіх людей, заходить у кабінет, виносить звідти портативний апарат що робить кардіограму, уходить. Десь за 10- 12 хвилин це все повторюється, тільки цього разу вона той апарат занесла назад. І вгадай хто винен у розповсюдженні КОВІДу...? Звісно невакциновані громадяни. І до того ж, найцікавіше, все це розміщене у пологовому будинку.
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13.10.2021 22:13
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🤣
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13.10.2021 21:35 Відповісти
Курточка за 650 000 гривен защитит не только от холодной батареи в квартире, а еще от каранавириси, проверено Степаном Максимовым
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13.10.2021 21:38 Відповісти
Значит и НАБУ СТАЛИ КОРРУПЦИОНЕРАМИ!
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13.10.2021 21:47 Відповісти
Наївне. Чому це стало? А хіба не було?
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13.10.2021 21:49 Відповісти
Все остались при пОльтах...
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13.10.2021 21:37 Відповісти
Валера, будь здоров. Какой твой прогноз ( я имею ввиду что сб-вс статистика идет на спат, а впереди 4 выходных) по поводу смертности от короны, на сколько цыфра упадет? Ведь не 2 дня а 4, буде абсолютный минимум или нет?
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13.10.2021 21:43 Відповісти
К чему этот вопрос на Цензоре? Тебе интересно - сходи посчитай.
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13.10.2021 21:47 Відповісти
Я к тому, что зебилы тупо малюют статистику, по другому объяснить нельзя, ведь 4 дня это не 2. Ну в понедельник нас рассудит только время
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13.10.2021 21:52 Відповісти
Они может и малюют, а больнички наполняются реальными пациентами. И морги...
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13.10.2021 21:55 Відповісти
ну посмотрим. главное как в том радянском фильме: "Дожить до понеделика")))
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13.10.2021 22:00 Відповісти
Ведь с этим каранавирисам каждый день как последний, ой вей
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13.10.2021 22:06 Відповісти
Ось дивись яка річ. Вчора вдень був у сімейній амбулаторії. Вона на другому поверху. Зрозуміло, натовп з людей десь 30 у чергах до лікарів. Підіймається медсестра у захисному костюмі, окулярах та щитку з КОВІДного відділення, що знаходиться на першому поверсі, проходить через увесь коридор, повз усіх людей, заходить у кабінет, виносить звідти портативний апарат що робить кардіограму, уходить. Десь за 10- 12 хвилин це все повторюється, тільки цього разу вона той апарат занесла назад. І вгадай хто винен у розповсюдженні КОВІДу...? Звісно невакциновані громадяни. І до того ж, найцікавіше, все це розміщене у пологовому будинку.
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13.10.2021 22:13 Відповісти
Я первый раз когда пошел записыватся к семейному врачу в ближайшую ко мне поликлинику и увидел чергу к этому терапефту, то сказал, ну его нах и ушел. Потом таки нашел врача километров за 10 от дома, чисто для галки, если вдруг нужно будет открыть больничный по какой-либ причине. У нас не просто коллапс сейчас в медицине у нас просто 3.14...
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13.10.2021 22:18 Відповісти
Я підписав договір ще 2019 року, про всяк випадок, вчора це стало мені в нагоді. А ось як я потрапив туди вчора, то анекдот. По роботі я застрахований на медичні послуги, страховка так собі, багато ліків доводиться купувати за власний рахунок, проте є одна суттєва перевага: нас обслуговують у медичному центрі де зовсім мало людей, та відповідно немає черг. І ось вчора мені там лікар каже: наш медцентр ще не підключено до системи електронних лікарняних, ми ще в черзі! Паперових лікарняних вже немає, тому йди до свого сімейного лікаря та оформлюй лікарняний. Тобто ці зелені діджіталізатори срані, є ціле міністерство цифрової трансформації, що вони роблять знають тільки вони.
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13.10.2021 22:30 Відповісти
наймите редактора заголовков с админправами..
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13.10.2021 21:40 Відповісти
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13.10.2021 21:50 Відповісти
домовилися,все як завжди..
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13.10.2021 22:08 Відповісти
Степанов откупился, сволочь
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13.10.2021 22:46 Відповісти
Класс!
По степановско-богатыревскому контракту до сих пор ни вакцины, ни денег назад, но состава преступления НЕТ?
Вы не охренели?
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14.10.2021 00:13 Відповісти
 
 