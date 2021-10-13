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Здійснюється рятувальна операція на одному із суден. Загрози життю екіпажу і втрати корабля немає, - ВМС України

Здійснюється рятувальна операція на одному із суден. Загрози життю екіпажу і втрати корабля немає, - ВМС України

Одне з суден ВМС України в акваторії Чорного моря зазнало пошкоджень. Проводиться рятувальна операція. Загрози життю екіпажу немає.

Про це повідомляється на сторінці в Фейсбук ВМС ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація, у результаті якої зазнало пошкоджень судно національного флоту. Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку судна на якір з метою забезпечення проведення заходів по боротьбі за живучість", - сказано в повідомленні.

Наразі ВМС проводить пошуково-рятувальну операцію, до якої залучено кораблі і катери в кількості 8 одиниць і 4 одиниці повітряних суден. Також налагоджено взаємодію з казенним підприємством "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури, Держприкордонслужбою, ДСНС.

"Загрози життю особового складу немає. Загрози втрати судна немає. Зараз триває операція з надання допомоги аварійному кораблю і повернення його в пункт постійної дислокації", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомив нардеп Михайло Забродський, біля острова Зміїний зазнало аварії судно розмагнічування ВМС України U-811 "Балта".

Здійснюється рятувальна операція на одному із суден. Загрози життю екіпажу і втрати корабля немає, - ВМС України 01

Автор: 

ВМС (1391) Зміїний (164) корабель (1613) оборона (4796) Чорне море (1673)


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Топ коментарі
+10
Подлодку Курск успешно спасли...,на Донбассе бросают мины с беспилотников минируя поля ...,в море забросить мину можно с любого мавзолейного говносудна...,Путлер ненавидит Украину...пляшем отсюда....,
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13.10.2021 22:04
+6
На одном из судов (в ВМФ- кораблей) . "На одном из суден" выглядит так:
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13.10.2021 21:57
+4
Если у Боширова или Петрова на лбу есть шишка, это это кто то из них ударился во время ныряния. Наверное размагнитится хотели.
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13.10.2021 23:37
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сУдно і суднО - це різні судА і сУдна ...
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13.10.2021 21:56 Відповісти
Є в Одеському морському порту океанський буксир SAR Сапфір, якщо вже такий монстр не може потягнути Балту на буксирі в порт, то Балта налетіла на скелю і міцно за неї зачепилась. Тільки так можна пояснити чому корабель Балта поставили на якоря. У нас в ВМСУ досвідчених командирів які вміють рятувати кораблі немає, отже потрібно терміново залучати цивільних фахівців і передавати їм керівництво рятувальними роботами!
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13.10.2021 22:32 Відповісти
как правило панику побымают те ,
кто хочет первым сообщить худшее
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13.10.2021 21:56 Відповісти
блин,скажите руководству вмс,шо у судна есть погремуха...
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13.10.2021 21:56 Відповісти
их руководство знает токо то , что судно... где -то плавает
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13.10.2021 22:02 Відповісти
На одном из судов (в ВМФ- кораблей) . "На одном из суден" выглядит так:
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13.10.2021 21:57 Відповісти
Корабель - плавзасіб який має на борту озброєння. На судні розмагнітнення його не повинно бути.
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13.10.2021 23:09 Відповісти
Но сУдно всё равно не суднО.
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13.10.2021 23:18 Відповісти
Тому і судА, не сУдна.
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13.10.2021 23:31 Відповісти
Уже исправили. Это был вольный перевод с украинского.
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13.10.2021 23:23 Відповісти
Ну вот всё и проясняется.
"Пострадавшая в столкновении с неизвестным объектом атомная подводная лодка (АПЛ) США USN-22 Connecticut 8 октября вернулась в базу на острове Гуам. Началась оценка ее повреждений, но уже объявлено, что реактор не пострадал."
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13.10.2021 21:59 Відповісти
Так что прояснилось то?
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13.10.2021 22:46 Відповісти
Подлодку Курск успешно спасли...,на Донбассе бросают мины с беспилотников минируя поля ...,в море забросить мину можно с любого мавзолейного говносудна...,Путлер ненавидит Украину...пляшем отсюда....,
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13.10.2021 22:04 Відповісти
Не путлер, а *****, да ещё и с большой буквы, не путай
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13.10.2021 22:47 Відповісти
скорее всего путлер забросил на о. Змеиный причал о который ударилась кормой Балта при неумелом маневрировании на швартовке
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13.10.2021 23:44 Відповісти
... І пошуково-рятувальна служба...
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14.10.2021 13:02 Відповісти
Я, по жизни, люблю море с берега, корабли на картинках, а войну по радио и не понимаю что, собственно, единственное на нашем флоте судно размагничивания размагничивало возле острова Змеиный. Или это военная тайна?
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13.10.2021 23:03 Відповісти
Размагничивание применяют, в частности, как средство противодействия магнитным минам противника. Возможно именно это понадобилось для наших кораблей возле Змеиного. И, скорее всего, не против таких мин времен II мировой.
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14.10.2021 09:47 Відповісти
Если у Боширова или Петрова на лбу есть шишка, это это кто то из них ударился во время ныряния. Наверное размагнитится хотели.
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13.10.2021 23:37 Відповісти
 
 