Здійснюється рятувальна операція на одному із суден. Загрози життю екіпажу і втрати корабля немає, - ВМС України

Одне з суден ВМС України в акваторії Чорного моря зазнало пошкоджень. Проводиться рятувальна операція. Загрози життю екіпажу немає.

Про це повідомляється на сторінці в Фейсбук ВМС ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація, у результаті якої зазнало пошкоджень судно національного флоту. Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку судна на якір з метою забезпечення проведення заходів по боротьбі за живучість", - сказано в повідомленні.

Наразі ВМС проводить пошуково-рятувальну операцію, до якої залучено кораблі і катери в кількості 8 одиниць і 4 одиниці повітряних суден. Також налагоджено взаємодію з казенним підприємством "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури, Держприкордонслужбою, ДСНС.

"Загрози життю особового складу немає. Загрози втрати судна немає. Зараз триває операція з надання допомоги аварійному кораблю і повернення його в пункт постійної дислокації", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомив нардеп Михайло Забродський, біля острова Зміїний зазнало аварії судно розмагнічування ВМС України U-811 "Балта".