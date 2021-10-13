Головні новини 13 жовтня: звільнення Бурби, Україна в лідерах щодо смертності від COVID-19

Бутусов каже, що Бурбу звільнили з військової служби, Міноборони заперечує, Стефанчук обіцяє "не чіплятися за регламентні закарлючки", Україна увійшла до п'ятірки світових лідерів за смертністю від коронавірусу

Звільнення Бурби

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, Бурба написав рапорт на звільнення, тому що міністр оборони Таран вимагав, щоб той не давав ТСК свідчення у справі про "вагнерівців". Бутусов стверджує, що Бурба особисто підтвердив йому правдивість інформації про звільнення. У Міноборони кажуть, що наказу про звільнення Бурби не було.

Також, за даними Бутусова, звільнено колишнього першого заступника голови СБУ Баранецького - він теж був на нараді в ОП, на якій операцію вирішили перенести, і вона зірвалася.

Стефанчук обіцяє підписати закон про олігархів, "не чіпляючись за карлючки"

"Я думаю, що ми не будемо чіплятися за якісь закарлючки регламентні", - заявив новий голова Верховної Ради.

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Йдеться про торгівлю вугіллям з окупантами, які захопили частину Донбасу, яку курирував Медведчук.

"Керівництво Адміністрації президента не тільки обговорювало під час телефонних переговорів абсолютно конкретні факти реалізації злочинного плану, а й видавало досить чіткі доручення деяким офіційним посадовим особам в українських органах влади", - стверджує Венедіктова.

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Рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд. Тепер, якщо Олександр Янукович з'явиться в Україні, його мають заарештувати впродовж двох діб.

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Судно ВМС зазнало аварії біля острова Зміїний

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За добу від коронавірусу померла 471 особа, востаннє такі цифри були у квітні. Україна увійшла до п'ятірки світових лідерів за добовою смертністю від ковіду. Крім нас, там США, Росія, Румунія і Туреччина. За прогнозом НАН, до кінця жовтня буде по 500 летальних випадків на день.

У поїздах з 21 жовтня перевірятимуть наявність сертифікату про вакцинацію або свіжого ПЛР-тесту. Додаток для зчитування COVID-сертифікатів поставили і на планшети поліцейських. Влада хоче розширити перелік осіб, для яких вакцинація є обов'язковою, додавши туди чиновників, соцпрацівників і співробітників стратегічних підприємств.