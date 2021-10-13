Ляшко: Спалах COVID-19 в Україні зараз, як в Італії на початку епідемії

Штам коронавірусу "Дельта" показує такий самий стрімкий ріст хворих, як було на початку пандемії в Італії.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі "ТСН", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні "Дельта" показує таке стрімке зростання, яке було на початку епідемії в Італії. Сьогодні ми працюємо на всіх потужностях. І бачимо, що госпіталізовані - це важкі пацієнти або киснево залежні. Це - ще гірше, ніж це було навесні в нашій країні", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що система охорони здоров'я поки справляється з напливом хворих.

"Ми ще приймаємо пацієнтів. Ми знаємо, як розширювати лікарні. Кожен із регіонів має свої можливості, але система "не гумова", - підкреслив міністр.

Він закликав українців вакцинуватися.

Читайте також: До питання щеплень третьою дозою МОЗ повернеться, коли від COVID-19 вакцинують понад 50% населення, - Ляшко