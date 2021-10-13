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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко: Спалах COVID-19 в Україні зараз, як в Італії на початку епідемії

Ляшко: Спалах COVID-19 в Україні зараз, як в Італії на початку епідемії

Штам коронавірусу "Дельта" показує такий самий стрімкий ріст хворих, як було на початку пандемії в Італії.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі "ТСН", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні "Дельта" показує таке стрімке зростання, яке було на початку епідемії в Італії. Сьогодні ми працюємо на всіх потужностях. І бачимо, що госпіталізовані - це важкі пацієнти або киснево залежні. Це - ще гірше, ніж це було навесні в нашій країні", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що система охорони здоров'я поки справляється з напливом хворих.

"Ми ще приймаємо пацієнтів. Ми знаємо, як розширювати лікарні. Кожен із регіонів має свої можливості, але система "не гумова", - підкреслив міністр.

Він закликав українців вакцинуватися.

Читайте також: До питання щеплень третьою дозою МОЗ повернеться, коли від COVID-19 вакцинують понад 50% населення, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
что вы сделали, чтобы не было такого, как в Италии? почему сейчас все стало еще хуже, чем год назад? половина быдланов ходит без масок.... и всем все по х*
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13.10.2021 23:12
+14
Передайте господину Ляшко, что бы он обеспечил ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ вакцинацию двумя дозами вакцины 100% всех мед работников и работников мед учреждений от министра до уборщицы не зависимо от форм собственности. Пока этого не произойдет, веры населения к вакцинации не добавится. А он "дурко безмозглое" на вопрос - Почему вы не внесли в список обязательной вакцинации мед работников, ответил что в этом случае придется медработников которые отказываются вакцинироваться отстранять от работы и тогда наступит коллапс мед. системы. Т.е. медики шантажируют страну коллапсом и не хотят вакцинироваться ( ну так получается) и при этом призывают население вакцинироваться.. Да вы что.. Какого же вы тогда результата ожидаете... Т.е если учителей отстранить то коллапс не наступит образовательный, а если медиков то наступит.. Супер.. При том что у населения выработанный десятилетиями синдром недоверия к мед системе и медикам в принципе, к вакцинам тем более, подобные заявления да и сама постановка вопроса об отказе медиков вакцинироваться вызовет только дополнительные страхи перед вакцинацией.. Ну и какого тогда они ждут результата от обычного рядового обывателя если сама мед система не может вакцинировать своих служащих по причине их отказа...Вы уж сначала у себя разберитесь в системе.. хотя бы...
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13.10.2021 23:27
+11
Короновирус доказал, что всем миром можно умело манипулировать через страх. Просто контролируя средства массовой информации, научные круги и медицину.
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13.10.2021 23:35
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Ган-дон
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19.10.2021 19:36 Відповісти
ЗЕленые бездари. Вас ждут удобные камеры.
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19.10.2021 19:37 Відповісти
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