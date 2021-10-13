Перенесення канікул на тиждень на 15% знизить темпи захворюваності на COVID-19, - Ляшко

Перенесення термінів канікул у школах сприятиме зниженню темпів приросту інфікованих COVID-19 серед дорослого населення.

Про це в ефірі ТСН заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Канікули ми просимо перенести на тиждень раніше з однієї причини. Коли ми запускаємо канікулярний період - зменшуємо активність дорослого населення. Люди менше відвозять дітей у школу, менше користуються громадським транспортом, менше контактують. Тим самим ми зменшуємо соціальну активність", - пояснив чиновник.

За словами Ляшка, школи не зачиняються на карантин, не переходять на дистанційну освіту.

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"Для того, щоб зменшити темпи приросту інфікованих COVID-19 серед дорослого населення, ми пропонуємо почати раніше канікули. Зараз на цій хвилі ми повинні застосувати протиепідемічні норми, які спрацювали б і дали б ефект", - зазначив він.

Міністр також додав, що згідно з прогнозами МОЗ, перенесення канікул на тиждень, як мінімум, на 15% збиває темпи приросту коронавірусної хвороби.

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