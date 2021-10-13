УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10680 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 015 20

Перенесення канікул на тиждень на 15% знизить темпи захворюваності на COVID-19, - Ляшко

Перенесення канікул на тиждень на 15% знизить темпи захворюваності на COVID-19, - Ляшко

Перенесення термінів канікул у школах сприятиме зниженню темпів приросту інфікованих COVID-19 серед дорослого населення.

Про це в ефірі ТСН заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Канікули ми просимо перенести на тиждень раніше з однієї причини. Коли ми запускаємо канікулярний період - зменшуємо активність дорослого населення. Люди менше відвозять дітей у школу, менше користуються громадським транспортом, менше контактують. Тим самим ми зменшуємо соціальну активність", - пояснив чиновник.

За словами Ляшка, школи не зачиняються на карантин, не переходять на дистанційну освіту.

Читайте також: Канікули в Києві почнуться за графіком - з 25 жовтня, - КМДА

"Для того, щоб зменшити темпи приросту інфікованих COVID-19 серед дорослого населення, ми пропонуємо почати раніше канікули. Зараз на цій хвилі ми повинні застосувати протиепідемічні норми, які спрацювали б і дали б ефект", - зазначив він.

Міністр також додав, що згідно з прогнозами МОЗ, перенесення канікул на тиждень, як мінімум, на 15% збиває темпи приросту коронавірусної хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко: Канікули мають початися 18-го, а не 25-го, скільки триватимуть - поки невідомо

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
схоже на те, що ляшко-дальній родствєннік учьоного ківи.
показати весь коментар
13.10.2021 23:42
+6
полные стадионы снижают темпы на сто видсоткив...
даун на дауне и дауном погоняет...
показати весь коментар
13.10.2021 23:48
+5
Может школы отапливать нечем ? Враньё.
показати весь коментар
13.10.2021 23:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
схоже на те, що ляшко-дальній родствєннік учьоного ківи.
показати весь коментар
13.10.2021 23:42 Відповісти
Может школы отапливать нечем ? Враньё.
показати весь коментар
13.10.2021 23:45 Відповісти
Новий Степашка.
показати весь коментар
13.10.2021 23:46 Відповісти
Слава Україні! Всім героям слава!
показати весь коментар
13.10.2021 23:48 Відповісти
полные стадионы снижают темпы на сто видсоткив...
даун на дауне и дауном погоняет...
показати весь коментар
13.10.2021 23:48 Відповісти
Поки грім не вдарить... Є така приказка.
показати весь коментар
13.10.2021 23:53 Відповісти
Школы отапливать нечем
показати весь коментар
13.10.2021 23:53 Відповісти
Слава найвеличнішому!
показати весь коментар
13.10.2021 23:54 Відповісти
Уберите этого сруля наконец-то.
показати весь коментар
13.10.2021 23:54 Відповісти
Еее, ні, нехай вєщаєт з божевільними очима.
показати весь коментар
14.10.2021 00:17 Відповісти
Ну если у Вас детей нет то да пусть этот лупоглазик решает их судьбу...
показати весь коментар
14.10.2021 00:36 Відповісти
Интересно как кардинально меняется мнение заболевших. Сегодня двое родственников, ярых противников вакцинации заболели и как мозги у них просветлели. Я понимаю что вы в большинстве идиоты ,но чувство самосохранения у вас должно быть
показати весь коментар
14.10.2021 00:02 Відповісти
Дурочок, да? Думаешь мало переболевших не имеют желания в экспериментах участвовать?
показати весь коментар
14.10.2021 11:47 Відповісти
Два года школы накачивают Украину вирусом. Учителя - грязные коронадиллеры. Пора закрыть эти рассадники заразы. Есть интернет. Пока. Кто захочет сам научится писать и читать.
Медики хоть вздохнут спокойно. Им, беднягам, самим некогда уколоться, нужно гоняться за учителями.
показати весь коментар
14.10.2021 00:06 Відповісти
😀😀😀

показати весь коментар
14.10.2021 01:20 Відповісти
Всё возвращается на круги своя: "маянез", "агурцы"...
показати весь коментар
14.10.2021 13:22 Відповісти
"Фунт"
показати весь коментар
14.10.2021 06:10 Відповісти
Імпотенти нікчемні. Провалили все, що тільки можна
показати весь коментар
14.10.2021 06:10 Відповісти
Газа нет, но вы держитесь...
показати весь коментар
14.10.2021 13:20 Відповісти
Что же ты Ляшко только Звездишь у Телеэкрана каждый день , а не занимаешься своей корнкретной работой!!Запрещай , уговоривай ,Наказывай , кричи, вопи, но не молчи и не скули !! Работай!! И заставляй всех остальных своих подчинённых работать!! А то вы не плохо там себе устроились ребята, вместе с фельдшером Радуцким
показати весь коментар
14.10.2021 13:30 Відповісти
 
 