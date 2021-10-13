Перенесення канікул на тиждень на 15% знизить темпи захворюваності на COVID-19, - Ляшко
Перенесення термінів канікул у школах сприятиме зниженню темпів приросту інфікованих COVID-19 серед дорослого населення.
Про це в ефірі ТСН заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Канікули ми просимо перенести на тиждень раніше з однієї причини. Коли ми запускаємо канікулярний період - зменшуємо активність дорослого населення. Люди менше відвозять дітей у школу, менше користуються громадським транспортом, менше контактують. Тим самим ми зменшуємо соціальну активність", - пояснив чиновник.
За словами Ляшка, школи не зачиняються на карантин, не переходять на дистанційну освіту.
"Для того, щоб зменшити темпи приросту інфікованих COVID-19 серед дорослого населення, ми пропонуємо почати раніше канікули. Зараз на цій хвилі ми повинні застосувати протиепідемічні норми, які спрацювали б і дали б ефект", - зазначив він.
Міністр також додав, що згідно з прогнозами МОЗ, перенесення канікул на тиждень, як мінімум, на 15% збиває темпи приросту коронавірусної хвороби.
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Медики хоть вздохнут спокойно. Им, беднягам, самим некогда уколоться, нужно гоняться за учителями.