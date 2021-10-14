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"Ощадбанк" востаннє продовжив термін дії карт переселенців, які не можуть отримати нові через карантинні обмеження

Випущені для внутрішньо переміщених осіб картки "Ощадбанку", в яких закінчився термін дії, діятимуть до 1 січня 2022 року.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фінустанови, передає Цензор.НЕТ.

З моменту оголошення карантину через COVID-19 (у березні 2020 року) Ощадбанк декілька разів продовжував дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб, термін дії яких закінчився (до 1 березня, 1 травня, 1 жовтня 2021 року).

Це було зроблено, оскільки у певний період обмежувалась робота транспорту, і люди не мали змоги дістатись до відділень банку, пояснили у пресслужбі.

Починаючи з 1 січня 2022 року Ощадбанк припинить автоматичне продовження терміну дії платіжних карток ВПО.

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Ощадбанк перевипускає картки за графіком і доставляє їх до своїх відділень, наразі транспортне сполучення працює, відділення працюють в штатному режимі, сказано в повідомленні.

Спеціально для клієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб, які обслуговуються у відділеннях Донецької та Луганської областей, ще у червні 2020 року була створена електронна черга, яка дає можливість зручно отримувати перевипущені картки.

Найближчим часом банк здійснить розсилку SMS-повідомлень клієнтам, картки яких було штучно продовжено. Дата і конкретний час, коли потрібно отримати перевипущену картку, будуть зазначені в тексті цього SMS.

Якщо клієнт захоче обрати інший час візиту, йому буде доступна можливість записатись до відділення онлайн одним із наступних способів: через офіційний сайт Ощадбанку, у чат-боті додатків Телеграм чи Месенджер, у Контакт-центрі за безкоштовним номером: 0 800 210 800.

Як наголосили в Ощадбанку, рішення прийнято і заради безпеки громадян, які вимушені перебувати на тимчасово окупованих територіях, адже є інформація про непоодинокі випадки негуманного присвоєння третіми особами карток і зняття коштів не верифікованими особами.

Автор: 

Ощадбанк (763) карта (358) переселенці (981)


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вынудят таки пушилина харчеваться в мацкве...
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14.10.2021 00:12 Відповісти
пенис тот душилин -
кац, шо без извилин
он не автоматчик ,
от - фуйла захватчик
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14.10.2021 00:25 Відповісти
Как-то похер. Будут ли дырявые с украинскими пенсиями или не будут
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14.10.2021 00:38 Відповісти
Не бачив спаленого вовка
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14.10.2021 07:11 Відповісти
"Верной дорогой идете, товарищи"!
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14.10.2021 08:25 Відповісти
Тобто, "переселенці" через карантин і закриті КП не можуть попасти на нашу територію, от Ощадбанк про них і турбується. Ну, щоб в лугандонії часом без наших пенсій і допомог не залишились, єтожнашілюді..
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14.10.2021 10:00 Відповісти
а хлебные карточки и талоны на дрова скоро будут?
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14.10.2021 10:03 Відповісти
Жмур мог опрокинуься ещё в феврале 2021 г, а ополченцы его пенсию до сих пор получают и будут получть до 2022 года.
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14.10.2021 11:03 Відповісти
 
 