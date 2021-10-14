Румунські лікарі написали відкритий лист із проханням про допомогу через спалах COVID-19
Румунські лікарі 13 жовтня опублікували відкритий лист під назвою "Крик розпачу", оскільки перевантажена система охорони здоров'я країни перебуває на межі через поширення коронавірусної інфекції.
Неурядова організація "Коледж лікарів Бухареста" заявила, що медична система "досягла межі", а низькі показники вакцинації свідчать про "провал довіри", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
13 жовтня в Румунії, яка має один із найнижчих рівнів вакцинації в Євросоюзі, зафіксовано 442 смерті та майже 17 тисяч нових підтверджених випадків COVID-19 (населення Румунії становить понад 19 мільйонів людей).
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 13 жовтня, що його країна допоможе Румунії лікувати 50 пацієнтів з COVID-19, які потребують інтенсивної терапії. Комісар ЄС з питань урегулювання криз Янез Ленарчич заявив минулого тижня, що ЄС надішле до Румунії 250 кисневих генераторів.
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За бабло любая подобная организация будет катать такие заявы.
28,8 %
Видовище не для людей зі слабкими нервами, бо це за наші гроші вони,замість роботи, відвисають і танцюють.
Måneskin - Beggin'
Dua Lipa - Love Again
Слушали пропагандонов антикваксеров-русошвайнов совковых? ну тогда все закономерно - где россия - там разруха!
не менше 1 дози:
russia34%
Albania34%
Romania32%
Belarus24%
Ukraine18%
Вірменія12%
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.championat.com/football/news-4482679-vladelec-rumynskogo-kluba-fksb-zapretil-vakcinirovat-igrokov-svoej-komandy.html?utm_source=copypaste
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/
Яких маразмів я тільки не чув. Все закономірно. Нецивілізовані дебіли печерного уровня розвитку мають поступово вимерти, і їх місце займуть більш розвинені і розумні люди. Проблема в тому що дебіли швидко розмножуються.
Знаю людину, що ходила і розповідав що ковід це просто грип, що вакцинація це погано. Так ось, коли захворів, то він швидко зателефонував знайомому головлікарю в своєму улусі, і його швидко госпіталізвали в лікарню, хоча іншим казали місць немає. Тобто, ще і чиєсь місце зайняв. Причому, людина непогана, але така поведінка гидотна.
Ще знаю великих антивакцинаторів і прогриппістів, яки як повалялись з цією гадістю вдома чи у лікарні, потім ще побігли вакцинуватись. Але для інших продовжують брехати про якийсь грип. Це гідотні істоти.
Вакцинуватись потрібно людям у яких хронічні захворювання і слабкий імунітет вони важко хворіють ....але я просто думаю що їм більше треба змінити свій стиль життя , тому що вакцина імунітету не добавить... прийде інший штамп або новий вірус і там уже вакцина буде безсила.......
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