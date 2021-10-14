Румунські лікарі написали відкритий лист із проханням про допомогу через спалах COVID-19

Румунські лікарі 13 жовтня опублікували відкритий лист під назвою "Крик розпачу", оскільки перевантажена система охорони здоров'я країни перебуває на межі через поширення коронавірусної інфекції.

Неурядова організація "Коледж лікарів Бухареста" заявила, що медична система "досягла межі", а низькі показники вакцинації свідчать про "провал довіри", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

13 жовтня в Румунії, яка має один із найнижчих рівнів вакцинації в Євросоюзі, зафіксовано 442 смерті та майже 17 тисяч нових підтверджених випадків COVID-19 (населення Румунії становить понад 19 мільйонів людей).

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 13 жовтня, що його країна допоможе Румунії лікувати 50 пацієнтів з COVID-19, які потребують інтенсивної терапії. Комісар ЄС з питань урегулювання криз Янез Ленарчич заявив минулого тижня, що ЄС надішле до Румунії 250 кисневих генераторів.

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