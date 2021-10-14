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Новини Коронавірус і карантин
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Румунські лікарі написали відкритий лист із проханням про допомогу через спалах COVID-19

Румунські лікарі написали відкритий лист із проханням про допомогу через спалах COVID-19

Румунські лікарі 13 жовтня опублікували відкритий лист під назвою "Крик розпачу", оскільки перевантажена система охорони здоров'я країни перебуває на межі через поширення коронавірусної інфекції.

Неурядова організація "Коледж лікарів Бухареста" заявила, що медична система "досягла межі", а низькі показники вакцинації свідчать про "провал довіри", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

13 жовтня в Румунії, яка має один із найнижчих рівнів вакцинації в Євросоюзі, зафіксовано 442 смерті та майже 17 тисяч нових підтверджених випадків COVID-19 (населення Румунії становить понад 19 мільйонів людей).

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 13 жовтня, що його країна допоможе Румунії лікувати 50 пацієнтів з COVID-19, які потребують інтенсивної терапії. Комісар ЄС з питань урегулювання криз Янез Ленарчич заявив минулого тижня, що ЄС надішле до Румунії 250 кисневих генераторів.

Читайте: Ляшко: Спалах COVID-19 в Україні зараз, як в Італії на початку епідемії

Автор: 

карантин (18172) Румунія (1169) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Провал доверия? Да что они знают о провале доверия?
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14.10.2021 00:52
+14
Наши придурки от власти ведет нашу страну тем же путем. Зато бабло пилят, аж гай шумит.
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14.10.2021 00:39
+7
Осадча, яка була єдиним журналістом,допущеним на вечірку в Трускавці опублікувала звідти відео.В кадр потрапив DJ-сет від Арахамія і «космічний» танець Мар'яни Безуглої.
Видовище не для людей зі слабкими нервами, бо це за наші гроші вони,замість роботи, відвисають і танцюють.
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14.10.2021 01:03
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Наши придурки от власти ведет нашу страну тем же путем. Зато бабло пилят, аж гай шумит.
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14.10.2021 00:39 Відповісти
Но шанс на то, что киевский ЖД вокзал станет по-спокойней, есть...
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14.10.2021 00:41 Відповісти
Неурядова організація "Коледж лікарів Бухареста" заявила, що медична система "досягла межі"
За бабло любая подобная организация будет катать такие заявы.
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14.10.2021 10:16 Відповісти
какой у них % вакцинации?
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14.10.2021 00:43 Відповісти
"имеет один из самых низких уровней вакцинации в Евросоюзе" Источник:
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14.10.2021 00:48 Відповісти
% вакцинированных (полностью)
28,8 %
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14.10.2021 01:09 Відповісти
больше чем у нас, и смертность в пересчете на кол-во населения выше чуть ли не в 2 раза... не пойму, что происходит.
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14.10.2021 01:11 Відповісти
Не ясно почему к второй годовщине пандемии в Европе врачи вынуждены писать письма отчаяния, а не получать кислородные станции и тд вовремя, какие у них еще могли остаться проволочки после истории в Италии, да и есть зеленые, не нагруженные страны. Очень все похоже на искуственные вбросы с целью поднять тот самый процент вакцинации.
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14.10.2021 01:31 Відповісти
Кругом мировые заговоры!!! Главное посмотреть под правильным углов и - Опа!! Вот он - мировой заговор!!!
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14.10.2021 09:05 Відповісти
А по сути это просто долбо...бизм правительства и населения.
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14.10.2021 09:06 Відповісти
я не побоюсь это слова. русофобство!
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14.10.2021 10:21 Відповісти
Ещё не вечер.
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14.10.2021 10:14 Відповісти
Скорее всего через пару недель у нас будет то же самое
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14.10.2021 11:52 Відповісти
Только письма никто писать не будет. Будут массовые увольнения медиков. Так, как и было во время прошлой волны
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14.10.2021 14:40 Відповісти
Что непонятно? причина смертности -непроверенная до конца вакцина.уровень смертности в Европе ниже не за счёт вакцинации,а за счёт общих условий жизни.продукты вода воздух стрессы.организмы крепче.
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14.10.2021 16:50 Відповісти
Провал доверия? Да что они знают о провале доверия?
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14.10.2021 00:52 Відповісти
Осадча, яка була єдиним журналістом,допущеним на вечірку в Трускавці опублікувала звідти відео.В кадр потрапив DJ-сет від Арахамія і «космічний» танець Мар'яни Безуглої.
Видовище не для людей зі слабкими нервами, бо це за наші гроші вони,замість роботи, відвисають і танцюють.
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14.10.2021 01:03 Відповісти
збиговисько свідків "зеленого пакращення"
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14.10.2021 13:20 Відповісти
Вітаємо!!!
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14.10.2021 00:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Xg72z08aTXY https://www.youtube.com/watch?v=Xg72z08aTXY


Måneskin - Beggin'
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14.10.2021 01:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BC19kwABFwc https://www.youtube.com/watch?v=BC19kwABFwc


Dua Lipa - Love Again
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14.10.2021 01:09 Відповісти
а Україну спасає велике будівництво доріг. Поки що.. чи вже ні?
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14.10.2021 01:33 Відповісти
Им просто не повезло, у них нет чемпиона мира по борьбе с коронавирусом😁
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14.10.2021 09:02 Відповісти
А какие шикарные протесты были 2 недели назад!

Слушали пропагандонов антикваксеров-русошвайнов совковых? ну тогда все закономерно - где россия - там разруха!

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14.10.2021 09:14 Відповісти
13 жовтня в Румунії, яка має один із найнижчих рівнів вакцинації в Євросоюзі ...

не менше 1 дози:

russia34%
Albania34%
Romania32%
Belarus24%
Ukraine18%

Вірменія12%

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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14.10.2021 09:15 Відповісти
в Украине происходит то же самое - здесь ожидали какого-то знака свыше, спутник или еще что - когда было масса вариантов, свободных пунктов вакцинации, времени и возможностей - тусили п морям, слушали пропагандонов про чипирование, билла гейтса, мировой заговор, ополоумевших бабок в очереди и на скамейках... ну то к ним теперь и обращайтесь за помощью!
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14.10.2021 09:18 Відповісти
природний відбір...особисто я дуже цьому радію...нарешті тисячі цих недоумків віддадуть Господу душі
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14.10.2021 13:19 Відповісти
Владелец румынского клуба ФКСБ Георге Бекали запретил проводить вакцинацию футболистов от коронавирусной инфекции в своей команде. «Если бы у меня на столе рядом с вакциной лежал пистолет, я бы предпочёл, чтобы меня застрелили. В ФКСБ не будет вакцинации», - приводит слова Бекали журналист Эммануэль Рошу на своей странице в «Твиттере».

https://www.championat.com/football/news-4482679-vladelec-rumynskogo-kluba-fksb-zapretil-vakcinirovat-igrokov-svoej-komandy.html?utm_source=copypaste
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14.10.2021 17:25 Відповісти
У Румунії станом на сьогодні повну вакцинацію пройшло 29,08%, а в Україні - 15,16%
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/
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14.10.2021 10:21 Відповісти
Це просто грипп. Мі усі переблєєм. Від вакцини помирають більше. ЩХворіють лише азиати. Ви того віруса хочь раз в бачили? І у нас на роботі ніхто не бачив.

Яких маразмів я тільки не чув. Все закономірно. Нецивілізовані дебіли печерного уровня розвитку мають поступово вимерти, і їх місце займуть більш розвинені і розумні люди. Проблема в тому що дебіли швидко розмножуються.

Знаю людину, що ходила і розповідав що ковід це просто грип, що вакцинація це погано. Так ось, коли захворів, то він швидко зателефонував знайомому головлікарю в своєму улусі, і його швидко госпіталізвали в лікарню, хоча іншим казали місць немає. Тобто, ще і чиєсь місце зайняв. Причому, людина непогана, але така поведінка гидотна.

Ще знаю великих антивакцинаторів і прогриппістів, яки як повалялись з цією гадістю вдома чи у лікарні, потім ще побігли вакцинуватись. Але для інших продовжують брехати про якийсь грип. Це гідотні істоти.
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14.10.2021 10:24 Відповісти
Ну я перехворів 2 рази того року весною важче і цього року вже легше, і не побіг вакцинуватись, не кажу що не потрібно вакцинуватись тим хто не хворів або важко хворів, але судячи по вакцинованих знайомих від яких я доречі і заразився перехворіли ми одинаково....

Вакцинуватись потрібно людям у яких хронічні захворювання і слабкий імунітет вони важко хворіють ....але я просто думаю що їм більше треба змінити свій стиль життя , тому що вакцина імунітету не добавить... прийде інший штамп або новий вірус і там уже вакцина буде безсила.......
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14.10.2021 10:36 Відповісти
І добавлю після першого разу зробив для себе висновок що треба щось змінити, почніть займатись спортом, небагато ж потрібно часу, краще висипатись і менше жерти хімії.... ну хто живе не в екологічній зоні типу центру міста переїдьте нах... на окраїну... повірте воно того варто....
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14.10.2021 10:43 Відповісти
я лично много знаю спортсменов, егов и фитнесс тренеров, которые ушли из жизни от ковид19, тут избирательность вируса не поймешь, но если есть у вас хроническое, то бьет он именно туда. Рт пищи тоже ни чего не зависит, как толстяк 150 кг знакомый, переболел в легкой форме, короче я бес понятия.
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14.10.2021 14:27 Відповісти
З цим ніколи не знаете як перехворієте. Це як радиація. Хтось давно помер, а хтось й досі живе хоча і з хворобами.
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15.10.2021 14:42 Відповісти
і як хтось має дізнатись,що у нього ДОСТАТНІЙ імунітет проти штаму "дельта"?
Коронавирус: новый лямбда-вариант опаснее дельта-мутации?



Согласно японскому исследованию, лямбда-вариант коронавируса из Южной Америки не только более заразен, но и более устойчив к антителам, чем все прочие. Пора ли начинать его бояться?
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14.10.2021 17:30 Відповісти
напиши его данные, сократим это поголовье скота
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14.10.2021 14:22 Відповісти
це все не правда. Коронавірусу немає, його придумав Біл Гейтс або поработити православних. Не щепіться і не носите масок, швидше попадете на прийом до Господа
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14.10.2021 13:18 Відповісти
 
 