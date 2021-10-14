Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 10 порушень "тиші", - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Упродовж минулої доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів.

В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямку Мар’їнки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Неподалік Причепилівки найманці вели обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, та стрілецької зброї.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецької зброї.

В бік населеного пункту Новотошківське російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Позиції українських воїнів біля Новотроїцького ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 ранку, 14 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у звіті.



