Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 10 порушень "тиші", - штаб ООС
Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
"Упродовж минулої доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів.
В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В напрямку Мар’їнки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Неподалік Причепилівки найманці вели обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, та стрілецької зброї.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецької зброї.
В бік населеного пункту Новотошківське російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Новоолександрівки обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Позиції українських воїнів біля Новотроїцького ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7:00 ранку, 14 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у звіті.
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Эмануэль Макрон отправил на РАБссию спецпоезд с 1 000 тонн ядерных отходов...,на РАБссии праздник....
Каждому своё.
То що , ви як радіохімік, стверджуєте неспроможність європейців повторно збагачувати уран ?
Настільки примітивні люди ті європейці... це ж треба. От кацапи прям весь світ своїми технологіями випереджають.
Горіть у пеклі москалі !!!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.