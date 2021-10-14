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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 10 порушень "тиші", - штаб ООС

Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 10 порушень

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Упродовж минулої доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів.

В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямку Мар’їнки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Дивіться також: ТКГ про провокації російських окупантів на Донбасі: Здійснювали розвідку з пов'язками СЦКК. Затримано найманця Андрія Косяка - громадянина РФ. ФОТО

Неподалік Причепилівки найманці вели обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, та стрілецької зброї.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецької зброї.

В бік населеного пункту Новотошківське російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Позиції українських воїнів біля Новотроїцького ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 ранку, 14 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у звіті.

Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 10 порушень тиші, - штаб ООС 01
Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 10 порушень тиші, - штаб ООС 02

Автор: 

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Так и действуй когда тебя будут убивать вечером в подворотне, не сопротивляйся, потом в милицию пожалуешься , если жив останешься
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14.10.2021 08:06
+9
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14.10.2021 08:35
+9
Одужання…….
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14.10.2021 09:17
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убивают, сволочи, чтобы спровоцировать жертву на сопротивление. Не надо поддаваться-надо жаловаться в ОБСЕ.
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14.10.2021 08:04 Відповісти
Так и действуй когда тебя будут убивать вечером в подворотне, не сопротивляйся, потом в милицию пожалуешься , если жив останешься
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14.10.2021 08:06 Відповісти
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14.10.2021 08:35 Відповісти
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14.10.2021 08:37 Відповісти
Хороошая новость и Парижа.

Эмануэль Макрон отправил на РАБссию спецпоезд с 1 000 тонн ядерных отходов...,на РАБссии праздник....
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14.10.2021 08:41 Відповісти
Хорошая Росатом повторно обогатит то, что в Европе называется отвалом и вернёт назад, попутно заработав на этом денюжку. А страна с самой сильной армией на континенте купит газика по доллару за кубик.
Каждому своё.
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14.10.2021 09:03 Відповісти
Сировинний придаток....А чого лапоть радіє ? Тобі хоч щось перепаде з хутінського столу ? Якийсь обгризок від царя і його бояр.
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14.10.2021 09:13 Відповісти
Понятно. Читала, но не поняла ни одной буквы. Попробую ещё разок Росатом окажет европейским партнёрам высокотехнологичную услугу по вторичному обогащению урана, которую они сами себе оказать неспособны по технологическим и/или экономическим причинам. И получит за оказание этой услуги денег.
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14.10.2021 09:27 Відповісти
Чого вони не можуть ? Просто не хочуть. Нехай кацапи радіацією збагачуюються
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14.10.2021 10:01 Відповісти
Приятно встретить обизнану во всех смыслах людыну Я радиохимик по образованию, а Вы кто?
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14.10.2021 10:08 Відповісти
На жаль, всі мокші брехуни.
То що , ви як радіохімік, стверджуєте неспроможність європейців повторно збагачувати уран ?
Настільки примітивні люди ті європейці... це ж треба. От кацапи прям весь світ своїми технологіями випереджають.
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14.10.2021 11:01 Відповісти
Помимо технической возможности есть ещё вопрос цены. Россия умеет это делать недорого и качественно. Посему и контролирует почти половину мировых обогатительных мощностей (в пересчёте не ЕРР).
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14.10.2021 11:26 Відповісти
Одужання…….
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14.10.2021 09:17 Відповісти
Найшвидшого одужання захисникові України!
Горіть у пеклі москалі !!!
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14.10.2021 09:26 Відповісти
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14.10.2021 09:27 Відповісти
Швидкого одужання нашому герою. Рідненькі, бережи вас Матінка Божа
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14.10.2021 10:58 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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14.10.2021 10:58 Відповісти
 
 